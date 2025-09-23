प्रिंटर पर अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, अमेजन पर 36% तक भड़भड़ाकर गिरी कीमत
Printer For Home Use: घर पर अगर बच्चे हैं तो आपको प्रिंटर की जरूरत जरूर पड़ती होगी। स्कूलों और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए ये जरूरी होते हैं। इन्हें अमेजन सेल में कम कीमत में खरीदा जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Printer For Home Use: घर के लिए प्रिंटर काफी जरूरी होता है। यह बच्चों के लिए सही रहेगी। यह डॉक्यूमेंट, स्कूल प्रोजेक्ट या किसी दूसरे अहम डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट करने में मदद करता है। प्रिंटर कॉम्पैक्ट, किफायती और ईजी टू यूज होते हैं। कई ऑप्शन्स ऐसे होते हैं, जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ये सभी घर में इस्तेमाल करने के लिए सही रहेगा।
1. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer – 30 Ppm Speed, High Capacity Ink Tank, Wireless, Ideal for Home & Office Printing, Magenta
इसकी कीमत 17,828 रुपये है। इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 11,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,882 रुपये की ईएमआई के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। इसका हाई कैपेसिटी इंक टैंक लंबे समय तक प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंटिंग स्पीड
वायरलेस और आसान कनेक्टिविटी
इंक टैंक से लंबे समय तक प्रिंटिंग
घर और ऑफिस दोनों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
पहली बार सेटअप में समय लग सकता है
हेवी यूज के लिए कभी-कभी स्लो हो सकता है
2. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
इस प्रिंटर की कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये हो जाती है। यह इंकजेट प्रिंटर है, जो होम और स्टूडेंट यूज के लिए एक अच्छा और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें यूएसबी कनेक्टिविटी और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट दिया गया है। यह विंडोज और मैक कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम प्रिंट कॉस्ट (किफायती प्रिंटिंग)
मोबाइल और क्लाउड प्रिंटिंग सपोर्ट
हाई रेजोल्यूशन आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अभाव
प्रिंट स्पीड थोड़ी कम
ज्यादा पेज प्रिंट करने वालों के लिए स्लो
3. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
इस प्रिंटर की कीमत 17,999 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 12,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,133 रुपये की EMI के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसका हीट-फ्री टेक्नोलॉजी डिजाइन इसे ज्यादा इको-फ्रेंडली और एनर्जी सेविंग बनाता है। इसके साथ वाई-फाई सपोर्ट मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीफंक्शन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी)
कम कॉस्ट पर पेज प्रिंट
मोबाइल ऐप और Wi-Fi से आसान इस्तेमाल
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा पेज प्रिंट करने वालों के लिए स्पीड थोड़ी स्लो
दोनों साइड प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं
4. Brother Ink Tank DCP-T226 All in One (Print Scan Copy) Color Printer Best for Home, 64 MB, 150 Sheet Paper Tray, USB, Print Up to 7.5 K Pages in Black and 5 K in Color Each for (CMY),Free Installation
इसकी एमआरपी 13,990 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 8,499 रुपये में खरीदा जा सककता है। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। यह खासतौर पर घर और छोटे ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा 150 शीट पेपर ट्रे है। एक बार रीफिल करने पर लगभग 7500 पेज ब्लैक और 5000 पेज कलर प्रिंट कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पेज आउटपुट
होम और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट
पेपर ट्रे क्षमता ठीक-ठाक (150 शीट)
इंस्टॉलेशन सपोर्ट फ्री
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं
दोनों साइड प्रिंट सपोर्ट नहीं
केवल USB तक सीमित
5. Canon PIXMA E4570 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer with FAX and Auto Duplex Printing for Home/Office
इस प्रिंटर की कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 7,805 रुपये हो जाती है। यह एक मल्टीफंक्शनल डिवाइस है, जिसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी और FAX की सुविधा मिलती है। यह घर और छोटे ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें वाई-फाई और यूएसबी दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट भी उपलब्ध है। इसमें ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-इन-1 फंक्शन
वाई-फाई और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट
दोनों साइड प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा
स्पीड कम
