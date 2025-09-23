प्रिंटर पर अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, अमेजन पर 36% तक भड़भड़ाकर गिरी कीमत Printer For Home Use On Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Check Offers and Deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
प्रिंटर पर अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, अमेजन पर 36% तक भड़भड़ाकर गिरी कीमत

Printer For Home Use: घर पर अगर बच्चे हैं तो आपको प्रिंटर की जरूरत जरूर पड़ती होगी। स्कूलों और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए ये जरूरी होते हैं। इन्हें अमेजन सेल में कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:38 PM
Printer For Home Use: घर के लिए प्रिंटर काफी जरूरी होता है। यह बच्चों के लिए सही रहेगी। यह डॉक्यूमेंट, स्कूल प्रोजेक्ट या किसी दूसरे अहम डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट करने में मदद करता है। प्रिंटर कॉम्पैक्ट, किफायती और ईजी टू यूज होते हैं। कई ऑप्शन्स ऐसे होते हैं, जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। ये सभी घर में इस्तेमाल करने के लिए सही रहेगा।

प्रिंटर पर अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, अमेजन पर 36% तक भड़भड़ाकर गिरी कीमत

इसकी कीमत 17,828 रुपये है। इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 11,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,882 रुपये की ईएमआई के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। इसका हाई कैपेसिटी इंक टैंक लंबे समय तक प्रिंटिंग की सुविधा देता है। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिससे आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।

Specifications

स्पीड
30 ppm
कनेक्टिविटी
WiFi, USB
इंक टैंक
हाई कैपेसिटी, कम खर्च वाली प्रिंटिंग

क्यों खरीदें

...

तेज प्रिंटिंग स्पीड

...

वायरलेस और आसान कनेक्टिविटी

...

इंक टैंक से लंबे समय तक प्रिंटिंग

...

घर और ऑफिस दोनों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

पहली बार सेटअप में समय लग सकता है

...

हेवी यूज के लिए कभी-कभी स्लो हो सकता है

इस प्रिंटर की कीमत 36% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये हो जाती है। यह इंकजेट प्रिंटर है, जो होम और स्टूडेंट यूज के लिए एक अच्छा और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें यूएसबी कनेक्टिविटी और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट दिया गया है। यह विंडोज और मैक कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
हाई-स्पीड USB, मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट
प्रिंट स्पीड
ब्लैक & व्हाइट: 8।8 ipm, कलर: 5।0 ipm
मैक्स रेजोल्यूशन
4800 × 1200 dpi

क्यों खरीदें

...

कम प्रिंट कॉस्ट (किफायती प्रिंटिंग)

...

मोबाइल और क्लाउड प्रिंटिंग सपोर्ट

...

हाई रेजोल्यूशन आउटपुट

क्यों खोजें विकल्प

...

डुप्लेक्स प्रिंटिंग का अभाव

...

प्रिंट स्पीड थोड़ी कम

...

ज्यादा पेज प्रिंट करने वालों के लिए स्लो

इस प्रिंटर की कीमत 17,999 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 12,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 2,133 रुपये की EMI के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसका हीट-फ्री टेक्नोलॉजी डिजाइन इसे ज्यादा इको-फ्रेंडली और एनर्जी सेविंग बनाता है। इसके साथ वाई-फाई सपोर्ट मौजूद है।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन और कॉपी
टेक्नोलॉजी
हीट-फ्री
डिजाइन
स्पेस-सेविंग और स्पिल-फ्री रीफिलिंग
कनेक्टिविटी
Wi-Fi और मोबाइल ऐप सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

मल्टीफंक्शन (प्रिंट, स्कैन, कॉपी)

...

कम कॉस्ट पर पेज प्रिंट

...

मोबाइल ऐप और Wi-Fi से आसान इस्तेमाल

...

कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत ज्यादा पेज प्रिंट करने वालों के लिए स्पीड थोड़ी स्लो

...

दोनों साइड प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं

इसकी एमआरपी 13,990 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 8,499 रुपये में खरीदा जा सककता है। यह एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। यह खासतौर पर घर और छोटे ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा 150 शीट पेपर ट्रे है। एक बार रीफिल करने पर लगभग 7500 पेज ब्लैक और 5000 पेज कलर प्रिंट कर सकता है।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
मेमोरी
64 MB
पेपर ट्रे कैपेसिटी
150 शीट
कनेक्टिविटी
USB
प्रिंट आउटपुट
ब्लैक- 7500 पेज, कलर- 5000 पेज

क्यों खरीदें

...

हाई पेज आउटपुट

...

होम और छोटे ऑफिस के लिए परफेक्ट

...

पेपर ट्रे क्षमता ठीक-ठाक (150 शीट)

...

इंस्टॉलेशन सपोर्ट फ्री

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi या मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं

...

दोनों साइड प्रिंट सपोर्ट नहीं

...

केवल USB तक सीमित

इस प्रिंटर की कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 7,805 रुपये हो जाती है। यह एक मल्टीफंक्शनल डिवाइस है, जिसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी और FAX की सुविधा मिलती है। यह घर और छोटे ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें वाई-फाई और यूएसबी दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट भी उपलब्ध है। इसमें ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फीचर दिया गया है।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स
आउटपुट
कलर
कनेक्टिविटी
वाई-फाई-यूएसबी
स्कैनर रेजोल्यूशन
600 x 1200 dpi
OS सपोर्ट
विंडोज 7 SP1 या बाद के वर्जन, मैकओएस v10।13।6 ~ 11।0, क्रोम

क्यों खरीदें

...

4-इन-1 फंक्शन

...

वाई-फाई और मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्ट

...

दोनों साइड प्रिंटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा

...

स्पीड कम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

