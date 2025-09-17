₹20 हजार से कम में AI फीचर्स वाले प्रीमियम लैपटॉप, दो नए मॉडल लाई देसी कंपनी
भारतीय कंपनी Primebook भारत में 20 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में दो नए लैपटॉप लेकर आई है। Primebook 2 Pro और Primebook 2 Max दोनों में कई AI फीचर्स दिए गए हैं।
भारत के पहले एंड्रॉयड लैपटॉप ब्रैंड Primebook की ओर से दो नए पावरफुल लैपटॉप मॉडल्स Primebook 2 Pro और Primebook 2 Max लॉन्च किए गए हैं। प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड हार्डवेयर के साथ आए नए लैपटॉप में खास AI फीचर्स का सपोर्ट दिया गया है। इन्हें खास तौर से स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, कोडर्स, क्रिएटर्स और यंग यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। कम बजट में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो इनमें से चुना जा सकता है।
Primebook 2 Pro और Primebook 2 Max दोनों में ही PrimeOS 3.0 मिलता है और यह Android 15 पर बेस्ड है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम बेहद फास्ट है और इसमें परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पर खास फोकस किया गया है। इसके साथ कंपनी की कोशिश यूजर्स को फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव एक्सपीरियंस देने की है। इन दोनों की ही कीमत 20 हजार रुपये से कम रखी गई है। आए आपको इनके स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में विस्तार से बताते हैं।
इन फीचर्स के चलते खास हैं नए लैपटॉप मॉडल्स
नए Primebook 2 Pro और Primebook 2 Max में Prime App Store मिलता है, जिसपर जाकर यूजर्स अपनी पसंद के एंड्रॉयड ऐप्स आसानी से डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वे किसी नए ऐप के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नए मॉडल्स में Cloud PC फीचर मिल रहा है। यूजर्स अपने लैपटॉप से Linux और Windows डेस्कटॉप्स स्ट्रीम कर सकते हैं और इस सेवा का सब्सक्रिप्शन केवल 19 रुपये से शुरू होगा।
लैपटॉप्स में AI Companion नाम का ऑन-स्क्रीन असिस्टेंट दिया गया है और इसे सिंगल बटन के साथ ऐक्सेस किया जा सकता है। यह टूल Google Gemini पर बेस्ड है और यह कॉन्स्टेक्स्ट-अवेयर हेल्प मिलती है। यह स्क्रीन पर दिख रही चीजों (टेक्स्ट या फोटोज) के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। इसके अलावा AI पावर्ड ग्लोबल सर्च भी इन लैपटॉप का हिस्सा है। इससे फाइल्स, सेटिंग्स और जेनरेटिव AI टूल्स सभी से आसानी से जवाब मिल जाते हैं।
स्टूडेंट्स और कोडिंग सीख रहे यूजर्स के लिए इसमें PrimeCoding प्लेटफॉर्म दिया गया है। यह ऑफलाइन और बिगिनर लेवल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसके साथ गेमिंग और टच-इंटेसिव गेमिंग के लिए इसमें कीमैपिंग फीचर भी मौजूद है। साथ ही इसमें GPS और जायरोस्केप जैसे मोबाइल ग्रेड सेंसर्स भी दिए गए हैं, जिनके साथ एंड्रॉयड ऐप्स का इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है।
इतनी है Primebook 2 Pro और 2 Max की कीमत
भारतीय मार्केट में Primebook 2 Pro की कीमत 17,990 रुपये और Primebook 2 Max की कीमत 19,990 रुपये रखी गई है। इन्हें Amazon, Flipkart और Primebook की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। लॉन्च ऑफर के चलते प्रीपेड ऑर्डर्स पर 500 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी ग्राहकों को मिलेगा।