Primebook 2 Neo Review: अफॉर्डेबल कीमत में AI फीचर्स, कॉम्पैक्ट बिल्ड वाला धांसू लैपटॉप

Primebook 2 Neo एक बजट-फ्रेंडली Android लैपटॉप है, जिसमें AI फीचर्स और क्लाउड कंप्यूटर सपोर्ट मिलता है। हल्के वजन, स्मूद परफॉर्मेंस और लंबे बैटरी बैकअप की वजह से यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

ज्यादातर यूजर्स को लगता है कि कम कीमत में दमदार लैपटॉप नहीं खरीदा जा सकता लेकिन Primebook ने यह धारणा बदली है। आप किसी बजट फोन जितनी कीमत में पावरफुल लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो नया Primebook 2 Neo नया विकल्प बनकर सामने आया है। यह Android-आधारित लैपटॉप ना सिर्फ हल्का और पोर्टेबल है, बल्कि इसमें AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे टैबलेट से ज्यादा शक्तिशाली और काम का विकल्प बना देती हैं।

डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी Primebook 2 Neo का डिजाइन बेहद सिंपल, कॉम्पैक्ट और प्रैक्टिकल है। 11.6 इंच स्क्रीन वाला यह लैपटॉप बिना किसी फैंसी लुक या चमक-दमक के आता है। प्लास्टिक बॉडी पर मैट फिनिश दिया गया है, जो फिंगरप्रिंट्स को प्रिवेंट करता है और इसे क्लीन बनाए रखता है। वजन कम होने की वजह से यह कैरी करने में भी हमें बेहद आसान लगा।

लैपटॉप में USB-A, USB-C और microSD स्लॉट जैसे सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मौजूद हैं। कीबोर्ड और ट्रैकपैड का रिस्पॉन्स अच्छा लगा और टाइपिंग के दौरान भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई।

डिस्प्ले और यूजेबिलिटी लैपटॉप में HD IPS डिस्प्ले है, जो ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑफिस वर्क और वीडियो स्ट्रीमिंग तक सभी के लिए काफी है। इसमें कलर्स और व्यूइंग एंगल अच्छे हैं और बजट प्राइस रेंज में डिस्प्ले क्वॉलिटी निराश नहीं करती। बेजल्स चौड़े जरूर हैं लेकिन ओवरऑल यूजेस और एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं आती।

परफॉर्मेंस और हार्डवेयर हमें रिव्यू पीरियड के दौरान किसी तरह का लैग या फ्रीज नहीं देखने को मिला और इसकी परफॉर्मेंस स्मूद है। इस लैपटॉप में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 6GB RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है। यह कॉन्फिगरेशन पढ़ने में स्मार्टफोन जैसी लग सकती है, लेकिन PrimeOS पर चलने की वजह से परफॉर्मेंस स्मूद रहती है।

बेसिक काम जैसे कि डॉक्यूमेंट लिखने, प्रेजेंटेशन बनाने, सोशल मीडिया और ईमेल मैनेज करने, यूट्यूब वीडियोज देखने और हल्की मल्टीटास्किंग इसमें आसानी से हो जाती है। हमें ऐप स्विचिंग फास्ट लगी और कई ब्राउजर टैब्स एक साथ ओपन करने पर भी दिक्कत नहीं होती।

PrimeOS 3.0 के साथ Windows-जैसा अनुभव Primebook 2 Neo की सबसे बड़ी खासियत इसका PrimeOS 3.0 है, जो Android 15 पर बेस्ड है। इसका इंटरफेस काफी हद तक Windows जैसा दिखता है। इस वजह से, जो लोग Windows लैपटॉप यूज करते हैं, उन्हें इस डिवाइस पर शिफ्ट होने में मुश्किल नहीं होगी। साथ ही Android ऐप्स का पूरा इकोसिस्टम यहां भी मिलता है। आप आसानी से Google Play Store से अपने फेवरेट ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं।

AI फीचर्स और क्लाउड कंप्यूटर Primebook 2 Neo को कंपनी ने AI-ready लैपटॉप बताया है और इसकी वजह है इसका AI Companion Mode। यह फीचर नोट्स या लंबे डॉक्यूमेंट्स को summarize कर सकता है, टेक्स्ट को आसान भाषा में बदल सकता है और क्विक रेफरेंस भी निकालकर देता है। यह फीचर काम का है और खासकर स्टूडेंट्स को जरूर पसंद आएगा। वहीं, Prime X क्लाउड डेस्कटॉप की मदद से आप इस Android लैपटॉप पर Windows यूज कर सकते हैं।

अगर आपको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, जो Android पर उपलब्ध नहीं है, तो आप क्लाउड PC मोड पर शिफ्ट होकर उसे चला सकते हैं। हमने लंबे वक्त तक क्लाउड PC इनवायरमेंट यूज किया और अच्छी इंटरनेट स्पीड के चलते इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। एंट्री-लेवल सेगमेंट में दूसरा कोई लैपटॉप ऐसा फीचर नहीं ऑफर करता।

बैटरी और चार्जिंग Primebook 2 Neo की बैटरी परफॉर्मेंस अच्छे है। सामान्य इस्तेमाल (ब्राउजिंग, यूट्यूब, टाइपिंग) पर यह दिनभर चल सकती है। हालांकि, अगर आप क्लाउड डेस्कटॉप या ज्यादा मल्टीटास्किंग करें, तो बैटरी तेजी से ड्रेन होगी। इसकी चार्जिंग स्पीड अच्छी है और करीब 1.5 घंटे में यह पूरी तरह चार्ज हो जाती है और सिर्फ 30 मिनट में 40 45 प्रतिशत तक बैकअप मिल जाता है।