Primebook 2 Max रिव्यू: प्रीमियम बिल्ड और स्मूद फीचर्स वाला अफॉर्डेबल लैपटॉप
Primebook 2 Max अपने प्रीमियम बिल्ड और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ बजट सेगमेंट में शानदार वैल्यू ऑफर करता है। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स और डेली यूज़र्स के लिए एक अफॉर्डेबल लेकिन भरोसेमंद ऑप्शन बनकर उभरता है।
आज के समय में स्टूडेंट्स, पहली बार लैपटॉप खरीदने वाले यूजर्स और हल्का-फुल्का काम करने वाले लोग ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, ज्यादा खर्च ना करवाए और रोजमर्रा के काम बिना परेशानी पूरे कर दे। ऐसी जरूरतें पूरी करने के लिए Primebook ब्रैंड की ओर से PrimeOS पावर्ड लैपटॉप रेंज ऑफर की जा रही है। बीते दिनों लॉन्च Primebook 2 Max भी इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमने लंबे वक्त तक इसे इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
दमदार बिल्ड और बड़ा डिस्प्ले भी
Primebook 2 Max का Chill Grey फिनिश इसे मिनिमल लेकिन मॉडर्न लुक देता है। इसका 15.6-इंच का Full HD IPS डिस्प्ले पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखने के लिए बेहतरीन है। एंटी-ग्लेयर कोटिंग की वजह से तेज रोशनी में भी स्क्रीन देखने में दिक्कत नहीं होती। इसमें दिया गया बैकलिट कीबोर्ड इस कीमत पर एक अच्छा बोनस माना जा सकता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो रात में पढ़ाई करते हैं।
वहीं, प्राइवेसी शटर के साथ आने वाला 1440p वेबकैम वीडियो कॉल्स के दौरान क्लियर विजुअल्स ऑफर करता है, जो ऑनलाइन क्लास और मीटिंग्स के लिए फायदेमंद है। कनेक्टिविटी के मामले में भी यह निराश नहीं करता। इसमें USB-A, USB-C, माइक्रोSD स्लॉट और Kensington लॉक जैसे जरूरी पोर्ट्स मौजूद हैं।
परफॉर्मेंस के मामले में एकदम स्मूद
परफॉर्मेंस की बात करें तो Primebook 2 Max में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB UFS स्टोरेज मिलती है। इसमें ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट लिखने, वीडियो स्ट्रीमिंग और ढेरों ऐप्स चलाने जैसे काम यह आसानी से कर लेता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका PrimeOS 3.0 है, जो Android 15 पर बेस्ड है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर से इस लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया है और Android ऐप्स को बड़ी स्क्रीन पर यूज करने का एक्सपीरियंस देता है।
Windows या macOS यूजर्स को यह थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन जो लोग पहले से मोबाइल डिवाइसेज पर ज्यादा काम करते हैं, उन्हें यह सिस्टम जल्दी समझ आ जाता है। Prime App Store, Cloud PC, AI Companion, Global Search और Keymapping जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं।
बैटरी बैकअप के मामले में दमदार
बैटरी की बात करें तो Primebook 2 Max में 60.3 Wh की बैटरी दी गई है। कंपनी भले ही 12 घंटे का दावा करे, लेकिन नॉर्मल यूजेस में 7 से 9 घंटे का बैकअप मिल जाता है। यह एक पूरे स्कूल या कॉलेज डे के लिए काफी है। ऑडियो के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो ऑनलाइन क्लास और कैजुअल वीडियो देखने के लिए अच्छा आउटपुट देते हैं।
आपको खरीदना चाहिए या नहीं?
कुल मिलाकर, Primebook 2 Max कोई महंगा या परफॉर्मेंस फोकस्ड लैपटॉप नहीं है, लेकिन यह वैसा बनने की कोशिश भी नहीं करता। यह एक मिनिमल, अफॉर्डेबल और सभी बेसिक जरूरतें पूरी करने वाला लैपटॉप है, जो बेहतरीन परफॉर्म करता है। अगर आपकी जरूरतें बेसिक हैं और कम बजट में कुछ बेहद खास चाहते हैं, तो 20 हजार रुपये के करीब कीमत पर Primebook 2 Max आपको निराश नहीं करेगा। खासकर स्टूडेंट्स या फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूजर्स के लिए यह अच्छी वैल्यू दे रहा है।
