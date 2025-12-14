कड़कड़ाती सर्दी में ठंड को कहें गुडबाय, 999 रुपये में ये Orient हीटर देंगे गर्माहट का एहसास

संक्षेप: सर्दी के समय में हीटर कितने जरूरी होते हैं, ये हम जानते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ओरिएंट हीटर के बारे में बता रहे हैं, जो गर्माहट देने में मदद करते हैं।

Dec 14, 2025 06:26 pm IST

सर्दियों के मौसम में घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखने के लिए ओरिएंट हीटर्स अब और भी किफायती हो गए हैं। हालिया प्राइस ड्रॉप के साथ ओरिएंट के हीटर्स बेहतरीन हीटिंग परफॉर्मेंस और भरोसेमंद क्वालिटी को बजट में उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें फास्ट हीटिंग, एनर्जी की बचत और सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन शामिल हैं, जो इन्हें सुरक्षित रखते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 1,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000W की पावर दी गई है, जिससे कम समय में अच्छी गर्माहट मिलती है। इसके दो हीटिंग मोड हैं, जिनसे आप जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा गर्मी चुन सकते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह हीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी रखना आसान होता है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीटिंग मोड दो मोड सुरक्षा एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माउंट वारंटी 1 साल रिप्लेसमेंट क्यों खरीदें दो मोड से टेम्प्रेचर कंट्रोल सुरक्षित ओवरहीट प्रोटेक्शन कम जगह में फिट क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत ज्यादा बड़े कमरे के लिए सीमित फैन साउंड थोड़ा ज्यादा

इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की लो पावर कंजम्प्शन दी गई है, जिससे यह बिजली बचाने में मदद करता है। इसके दो क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड फास्ट और समान गर्माहट देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर गिरने पर अपने-आप बंद हो जाता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। कूल टच बॉडी इसे इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित बनाती है।

Specifications पावर 800 वॉट (कम बिजली खपत) हीटिंग 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली में इफेक्टिव हीटिंग दो रॉड से जल्दी गर्मी गिरने पर ऑटो बंद होने की सुरक्षा कूल टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल छोटे कमरों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सही नहीं टेम्प्रेचर कंट्रोल सीमित बहुत ज्यादा ठंड में हीटिंग कम

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत महज 999 रुपये है। इसमें 800 वॉट की लो पावर कंजम्प्शन दी गई है, जिससे यह बिजली की बचत करता है। इसके दो क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड तुरंत और समान गर्माहट देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर के गिरने पर अपने-आप बंद होकर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कूल टच बॉडी उपयोग के दौरान जलने के खतरे को कम करती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications पावर 800 वॉट (कम बिजली खपत) हीटिंग 2 क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कम बिजली में अच्छी हीटिंग जल्दी गर्म करने वाले क्वार्ट्ज रॉड गिरने पर ऑटो शट-ऑफ सुरक्षित कूल टच बॉडी छोटे कमरों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सही नहीं टेम्प्रेचर कंट्रोल सीमित

इसकी कीमत 4,290 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जो कम समय में अच्छी गर्माहट देती है। इसके दो हीट सेटिंग्स हैं, जिनसे आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकते हैं। ड्यूल फैन सिस्टम गर्म हवा को कमरे में तेजी से फैलाता है, जिससे जल्दी आराम मिलता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यह कम जगह घेरता है और कहीं भी रखना आसान है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीट सेटिंग्स 2 मोड फैन क्विक हीटिंग के लिए डुअल फैन इंडिकेटर नियोन लाइट वारंटी 2 साल क्यों खरीदें ड्यूल फैन से गर्म हवा का बेहतर फैलाव दो हीट मोड से आसान कंट्रोल कम जगह में फिट 2 साल वारंटी क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत ज्यादा फैन की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित बहुत ज्यादा ठंड में हीटिंग कम महसूस

इसकी कीमत 2,298 रुपये है। इसमें 1200 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे और मध्यम कमरों को अच्छी तरह गर्म कर देती है। इसके एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स से आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर चुन सकते हैं। 90-डिग्री ऑस्सिलेशन फीचर पूरे कमरे में गर्मी को समान रूप से फैलाने में मदद करता है। इसमें 3 हीटिंग रॉड्स हैं, जो फास्ट हीटिंग देती हैं। नॉइजलेस ऑपरेशन के कारण यह बिना आवाज के काम करता है। इसके साथ 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी जा रही है।

Specifications पावर 1200 वॉट हीट सेटिंग्स एडजस्टेबल ऑस्सिलेशन 90-डिग्री रोटेशन हीटिंग एलिमेंट 3 हीटिंग रॉड्स ऑपरेशन नॉइजलेस वारंटी 2 साल रिप्लेसमेंट क्यों खरीदें पूरे कमरे में समान हीटिंग बिना आवाज के काम एडजस्टेबल हीट कंट्रोल 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए कम पावर फैन न होने से हीट फैलने में थोड़ा समय केवल सर्दियों के इस्तेमाल तक सीमित

इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 2,340 रुपये है। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जो फास्ट और इफेक्टिव हीटिंग सुनिश्चित करती है। इसके दो हीट सेटिंग्स हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूल फैन तकनीक गर्म हवा को पूरे कमरे में तेजी से फैलाती है। नियोन इंडिकेटर से हीटर के ऑन/ऑफ स्टेटस की आसानी से जानकारी मिलती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications पावर 2000 वॉट हीट सेटिंग्स दो मोड फैन फास्ट हीटिंग के लिए ड्यूल फैन इंडिकेटर नियोन लाइट वारंटी 2 साल क्यों खरीदें ड्यूल फैन से गर्म हवा का बेहतर फैलाव दो हीट मोड से आसान कंट्रोल कम जगह में फिट होने वाला डिजाइन 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत ज्यादा फैन की हल्की आवाज छोटे से मीडियम कमरे के लिए ज्यादा सही

इसकी कीमत 3,690 रुपये है, जिसे 48% डिस्काउंट के साथ 1,912 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल हीटिंग मोड 1000 और 2000 वॉट दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत और गर्मी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यह फैन हीटर तेजी से गर्म हवा फैलाता है और कमरे में तुरंत आराम देता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन और 5 लेवल सेफ्टी प्रोटेक्शन इसे इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications पावर 1000 / 2000 वॉट (डुअल मोड) हीटर टाइप इलेक्ट्रिक फैन हीटर सेफ्टी ओवरहीट प्रोटेक्शन, 5 लेवल सेफ्टी प्लेसमेंट ड्यूल प्लेसमेंट (वर्टिकल/हॉरिजॉन्टल) क्यों खरीदें दो पावर मोड से बिजली की बचत फास्ट और समान हीटिंग हाई लेवल की सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प फैन की हल्की आवाज बड़े कमरों के लिए सीमित लगातार इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा

