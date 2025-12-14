कड़कड़ाती सर्दी में ठंड को कहें गुडबाय, 999 रुपये में ये Orient हीटर देंगे गर्माहट का एहसास
सर्दी के समय में हीटर कितने जरूरी होते हैं, ये हम जानते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ओरिएंट हीटर के बारे में बता रहे हैं, जो गर्माहट देने में मदद करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों के मौसम में घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखने के लिए ओरिएंट हीटर्स अब और भी किफायती हो गए हैं। हालिया प्राइस ड्रॉप के साथ ओरिएंट के हीटर्स बेहतरीन हीटिंग परफॉर्मेंस और भरोसेमंद क्वालिटी को बजट में उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें फास्ट हीटिंग, एनर्जी की बचत और सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन शामिल हैं, जो इन्हें सुरक्षित रखते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
1. Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
इसकी कीमत 3,590 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 1,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000W की पावर दी गई है, जिससे कम समय में अच्छी गर्माहट मिलती है। इसके दो हीटिंग मोड हैं, जिनसे आप जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा गर्मी चुन सकते हैं। एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह हीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी रखना आसान होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दो मोड से टेम्प्रेचर कंट्रोल
सुरक्षित ओवरहीट प्रोटेक्शन
कम जगह में फिट
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
बड़े कमरे के लिए सीमित
फैन साउंड थोड़ा ज्यादा
2. Orient Electric Stark Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, White
इसकी कीमत 2,490 रुपये है। इसे 56% डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की लो पावर कंजम्प्शन दी गई है, जिससे यह बिजली बचाने में मदद करता है। इसके दो क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड फास्ट और समान गर्माहट देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर गिरने पर अपने-आप बंद हो जाता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। कूल टच बॉडी इसे इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली में इफेक्टिव हीटिंग
दो रॉड से जल्दी गर्मी
गिरने पर ऑटो बंद होने की सुरक्षा
कूल टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल
छोटे कमरों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
टेम्प्रेचर कंट्रोल सीमित
बहुत ज्यादा ठंड में हीटिंग कम
3. Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, Black
यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत महज 999 रुपये है। इसमें 800 वॉट की लो पावर कंजम्प्शन दी गई है, जिससे यह बिजली की बचत करता है। इसके दो क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड तुरंत और समान गर्माहट देते हैं। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर के गिरने पर अपने-आप बंद होकर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कूल टच बॉडी उपयोग के दौरान जलने के खतरे को कम करती है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली में अच्छी हीटिंग
जल्दी गर्म करने वाले क्वार्ट्ज रॉड
गिरने पर ऑटो शट-ऑफ
सुरक्षित कूल टच बॉडी
छोटे कमरों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
टेम्प्रेचर कंट्रोल सीमित
4. Orient Electric Heat Convector Room Heater | 2000W power | 2 heat settings | Compact design | Quick heating with dual fans | Neon indicator | 2 years warranty
इसकी कीमत 4,290 रुपये है। इसे 53% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जो कम समय में अच्छी गर्माहट देती है। इसके दो हीट सेटिंग्स हैं, जिनसे आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकते हैं। ड्यूल फैन सिस्टम गर्म हवा को कमरे में तेजी से फैलाता है, जिससे जल्दी आराम मिलता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यह कम जगह घेरता है और कहीं भी रखना आसान है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल फैन से गर्म हवा का बेहतर फैलाव
दो हीट मोड से आसान कंट्रोल
कम जगह में फिट
2 साल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
फैन की आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई
बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित
बहुत ज्यादा ठंड में हीटिंग कम महसूस
5. Orient Electric Durahot Rotating Room Heater for Home | 1200W | Adjustable Heat Settings | 90-degree Oscillation | 3 Heating Rods | Noiseless Operation | 2-year replacement warranty by Orient | Maroon
इसकी कीमत 2,298 रुपये है। इसमें 1200 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे और मध्यम कमरों को अच्छी तरह गर्म कर देती है। इसके एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स से आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर चुन सकते हैं। 90-डिग्री ऑस्सिलेशन फीचर पूरे कमरे में गर्मी को समान रूप से फैलाने में मदद करता है। इसमें 3 हीटिंग रॉड्स हैं, जो फास्ट हीटिंग देती हैं। नॉइजलेस ऑपरेशन के कारण यह बिना आवाज के काम करता है। इसके साथ 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरे कमरे में समान हीटिंग
बिना आवाज के काम
एडजस्टेबल हीट कंट्रोल
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए कम पावर
फैन न होने से हीट फैलने में थोड़ा समय
केवल सर्दियों के इस्तेमाल तक सीमित
6. Orient Electric Heat Convector Compact Heater | 2000W with two heat settings | Quick Heating with two fans | Neon Indicator| 2-year warranty by Orient | Black
इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 2,340 रुपये है। इसमें 2000 वॉट की पावर दी गई है, जो फास्ट और इफेक्टिव हीटिंग सुनिश्चित करती है। इसके दो हीट सेटिंग्स हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूल फैन तकनीक गर्म हवा को पूरे कमरे में तेजी से फैलाती है। नियोन इंडिकेटर से हीटर के ऑन/ऑफ स्टेटस की आसानी से जानकारी मिलती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल फैन से गर्म हवा का बेहतर फैलाव
दो हीट मोड से आसान कंट्रोल
कम जगह में फिट होने वाला डिजाइन
2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
फैन की हल्की आवाज
छोटे से मीडियम कमरे के लिए ज्यादा सही
7. Orient Electric Glint Room Heater for Home | Dual Heating Mode (1000/2000 Watts) | Overheat Protection | Dual Placement | 5 Level Safety Protection | Electric Fan Heater for Winter | Pack of 1 - White
इसकी कीमत 3,690 रुपये है, जिसे 48% डिस्काउंट के साथ 1,912 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल हीटिंग मोड 1000 और 2000 वॉट दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत और गर्मी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यह फैन हीटर तेजी से गर्म हवा फैलाता है और कमरे में तुरंत आराम देता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन और 5 लेवल सेफ्टी प्रोटेक्शन इसे इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दो पावर मोड से बिजली की बचत
फास्ट और समान हीटिंग
हाई लेवल की सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
फैन की हल्की आवाज
बड़े कमरों के लिए सीमित
लगातार इस्तेमाल पर बिजली खपत ज्यादा
