Gaming Laptop की कम हुई कीमत, Dell, MSI, Asus पर बंपर छूट

संक्षेप: Amazon Sale 2026: गेमिंग लैपटॉप पर 30 से 36 फीसद तक की छूट दी जा रही है। ऐसे में आप चुनिंदा ब्रांड के गेमिंग लैपटॉप को सस्ते में खरीद पाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में MSI, Dell और ASUS जैसे पापुलर लैपटॉप ब्रांड पर बंपर छूट दी जा रही है। इन ब्रांड्स के हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप पर 30 से 36 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट मिल रही है। यह सेल गेमर्स और टेक लवर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो रही है, क्योंकि RTX सीरीज ग्राफिक्स कार्ड वाले पावरफुल मॉडल्स अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। हर बजट में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस अमेजन पर मौजूद है। सेल में बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कई शानदार ऑफर्स दिये जा रहे हैं। सेल में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम वाले ये लैपटॉप न सिर्फ गेमिंग के लिए परफेक्ट हैं, बल्कि वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए भी परफेक्ट साबित हो रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ASUS ब्रांड के लैपटॉप पर 30 फीसद की भारी छूट दी जा रही है। इसकी लिस्टिंग प्राइस 89,990 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 62,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 13वीं जनरेशन Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और 4GB का NVIDIA GeForce RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है।

इसमें 16GB रैम और 12GB SSD स्टोरेज के साथ 16 इंच की शानदार FHD+ डिस्प्ले मिलती है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के कारण गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के दौरान बेहद स्मूथ एक्सपीरिएंस देता है। यह लैपटॉप Windows 11 Home और Office Home 2024 के साथ आता है। मात्र 1.67 Kg के हल्के वजन वाला यह लैपटॉप गेमर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन और पोर्टेबल ऑप्शन है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

MSI ब्रांड के गेमिंग लैपटॉप पर सेल में 36% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में लाखों रुपये वाले गेमिंग लैपटॉप को भारी डिस्काउंट पर खरीद पाएगे। यह लैपटॉप 13वीं जनरेशन पावरफुल Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और 6GB NVIDIA GeForce RTX 4050 ग्राफिक्स से लैस है, जो इसे हाई-एंड गेमिंग के लिए एक परफेक्ट मशीन बनाता है। इसमें 16 GB रैम और 1TB की SSD स्टोरेज दी गई है। 144Hz वाली FHD डिस्प्ले गेमिंग के दौरान बिना किसी लैग के स्मूथ विजुअल्स देती है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।