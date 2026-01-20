Amazon Sale: साउंड ऐसा, जिसके आगे सिनेमाहाल फेल, Amazon पर 85% की बंपर छूट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: साउंडबार पर अमेजन 85% का डिस्काउंट दे रहा है। यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है।

Jan 20, 2026 11:43 am IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 में ऑडियो लवर्स के लिए शानदार साउंडबार को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। सेल में Mivi, Sony, boAt, JBL जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम साउंडबार पर 85% तक की जबरदस्त छूट मिल रही है। इस लिमिटेड पीरियड सेल के चंद रोज बचे हैं। ऐसे में अगर आप प्रीमियम साउंडबार को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ रोज का ही मौका है। ऐसे में खरीदारी का फटाफट प्लान बना लें।

सेल के डिस्काउंट ऑफर सेल में कुल जमा 85 फीसद का डिस्काउंड दिया जा रहा है। इसमें SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर और कैशबैक ऑफर शामिल है।

Mivi ब्रांड के सांडरबार पर 85 फीसद तक छूट Mivi ब्रांड पर के Mivi Superbars Nova 789Watt डॉल्बी एटमास होम थियेटर स्पीकर की खरीद पर 85 फीसद तक की छूट दी जा रही है। वैसे इस साउंडबर की MRP 53,999 रुपये है, जिसे सेल में मात्र, 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 5.1 चैलन के साथ ही बड़ा वूफर दिया गया है। साथ ही तीन बिल्ड के साथ 2 सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं। यह एक मेड इन इंडिया होम थियेटर साउंडबार है। SBI कार्ड पर 1000 रुपये तक डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Govo ब्रांडेड साउंडबर पर 77 फीसद तक की छूट GOVO ब्रांड के GOSURROUND 999W होम थियेटर साउंडबार की खरीद पर Republic Day Sale के दौरान 77 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। इस साउंडबार की MRP 52,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 5.2 चैनल Dolby Audio के साथ 6.5 इंच का डुअल सबवूफर दिया गया है। साथ ही इसमें वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं, जो दमदार सराउंड साउंड का अनुभव देते हैं। यह साउंडबार Bluetooth 5.3, HDMI, AUX और USB कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। स्टाइलिश डिजाइन और टच की पैनल के साथ आने वाला यह साउंड सिस्टम घर पर थिएटर जैसा मज़ा देता है।

प्रीमियम ब्रांड के साउंडबार पर 46% की छूट अमेजन सेल में प्रीमियम कैटेगरी के तहत आने वाले साउंडबार और होम थियेटर साउंडबार पर 45 फीसद तक की छूट दी जा रही है। सेल में JBL, Sony, Marshall, Sonos ब्रांड के साउंडबार को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आप लाखों वाले साउंडबर को कुछ हजार रुपये में खरीद पाएंगे।

Zebronics ब्रांड दे रहा 70 से 80% की छूट Zebronics एक पॉपुलर साउंडबार ब्रांड है। अमेजन सेल में Zebronics अलग-अलग मॉडल पर 80 फीसद तक की छूट दे रहा है। Zeb-Juke BAR 9500WS PRO मॉडल पर सबसे ज्यादा 80 फीसद की छूट मिल रही है। वही Juke BAR 6500, Dolby Soundbar को करीब 67 फीसद छूट औरZEBRONICS Juke BAR 9900 Soundbar पर 70 फीसद तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।