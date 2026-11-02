दिवाली पर सिर्फ रूम नहीं, पूरे घर की हवा होगी साफ! The Safe Air का खास सिस्टम
दिवाली से पहले घर की हवा को साफ रखने के लिए The Safe Air Company का Safe Air Haven एक विकल्प हो सकता है। यह सिस्टम 1,500 वर्ग फुट तक के घर में फिल्टर की गई ताजी हवा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की दिक्कत बढ़ने लगती है। पटाखों से निकलने वाला धुआं और पहले से मौजूद प्रदूषण हवा की क्वॉलिटी को और खराब कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना काफी नहीं होता, क्योंकि घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो सकती है। अगर आप इस दिवाली अपने परिवार को साफ हवा देना चाहते हैं, तो घर की एयर क्वालिटी सुधारने के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। The Safe Air Company का Safe Air Haven ऐसा ही एक सिस्टम है, जिसे पूरे घर में साफ हवा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।
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सिस्टम की खासियत यह है कि यह ट्रेडिशनल एयर प्यूरीफायर की तरह सिर्फ एक कमरे की हवा साफ करने के बजाय पूरे घर को कवर करने के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत 1.55 लाख रुपये है। इस पर GST अलग से देना होगा। कंपनी के मुताबिक, एक यूनिट से 1500 वर्ग फुट तक के घर में एयर प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। बड़े घरों के लिए एक से ज्यादा यूनिट लगाने की जरूरत पड़ सकती है।
तीन स्टेज में फिल्टर होगी हवा
Safe Air Haven में तीन-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें सबसे पहले हवा वॉशेबल प्री-फिल्टर से गुजरती है। इसके बाद दो H13 HEPA फिल्टर सीरीज में लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि दोनों फिल्टर 0.3 माइक्रोन आकार के कणों को 99.95 फीसदी तक फिल्टर करने में सक्षम हैं। यह सिस्टम बाहर से ताजी हवा खींचता है, उसे फिल्टर करता है और फिर घर के अंदर सप्लाई करता है।
सिस्टम में पॉजिटिव एयर प्रेशर टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसके तहत घर के अंदर हल्का पॉजिटिव प्रेशर बनाया जाता है, जिससे दरवाजों और खिड़कियों के छोटे गैप से प्रदूषित हवा के अंदर आने की संभावना कम करने में मदद मिलती है। साथ ही, घर के अंदर की बासी हवा बाहर निकलती रहती है। इस तरह सिस्टम लगातार फिल्टर की गई ताजी हवा पहुंचाने के लिए काम करता है।
बालकनी में होगा इंस्टॉल, नहीं पड़ेगी डक्टिंग की जरूरत
खास बात यह है कि सिस्टम को घर के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती। इसे बालकनी या सर्विस एरिया जैसी सेफ जगह पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए दीवार में एक ओपनिंग करनी पड़ती है, लेकिन घर के अंदर डक्टिंग या फॉल्स सीलिंग की जरूरत नहीं होती। कंपनी के मुताबिक, इसका इंस्टॉलेशन आमतौर पर एक ही विजिट में कुछ घंटों में पूरा हो सकता है।
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170 वॉट है मैक्सिमम पावर कंजम्पशन
Safe Air Haven को 24 घंटे लगातार चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 170 वॉट है। रात में या घर खाली होने पर इसकी स्पीड कम की जा सकती है। इंस्टॉलेशन के समय कंपनी घर के अंदर और बाहर PM2.5 का लेवल मापती है। ग्राहकों को इसके लिए Safe Air Score सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसमें दोनों जगह की हवा की क्वॉलिटी की तुलना होती है।
कंपनी पहले 12 महीनों के लिए फिल्टर रिप्लेसमेंट की सुविधा दे रही है। इसके मोटर और PCB पर 18 महीने की वारंटी मिलेगी। सर्विस रिक्वेस्ट मिलने के 24 घंटे के भीतर रिस्पॉन्स देने का भी दावा किया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।