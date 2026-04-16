हाथ में दिखेंगी बेहद क्लासी! ₹5000 से कम की ये 5 स्मार्टवॉच बड़ी-बड़ी ब्रांड्स को दे रही हैं टक्कर
अमेजन पर 5000 रूपये के अंदर उपलब्ध ये प्रीमियम स्मार्टवॉच हाई-डेफिनिशन AMOLED डिस्प्ले, मेटैलिक बिल्ड और Apple Watch जैसे स्टाइलिश डिज़ाइन का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं। इन घड़ियों में ब्लूटूथ कॉलिंग, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और AI वॉयस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं.
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में स्मार्टवॉच केवल समय देखने का साधन नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट और फिटनेस पार्टनर बन चुकी हैं। यदि आप 5000 रूपये के बजट में एक ऐसी घड़ी की तलाश में हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और फीचर्स में किसी महंगी फ्लैगशिप वॉच को टक्कर दे, तो अमेजन पर विकल्पों की कोई कमी नहीं है। 2026 के नवीनतम कलेक्शन में Realme, CMF by Nothing, Noise और boAt जैसे ब्रांड्स ने ऐसी स्मार्टवॉच पेश की हैं, जो लग्जरी और तकनीक का सही संतुलन प्रदान करती हैं।
खासियत
इन प्रीमियम स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इनका AMOLED डिस्प्ले और Stainless Steel Build है, जो इन्हें काफी हद तक Apple Watch या Samsung Galaxy Watch जैसा क्लासी लुक देता है। 5000 के अंदर अब आपको न केवल ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा मिलती है, बल्कि AI वॉयस असिस्टेंट (जैसे ChatGPT इंटीग्रेशन) और इन-बिल्ट GPS जैसे हाई-एंड फीचर्स भी मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यूजर्स के लिए इनमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही, इनका बैटरी बैकअप भी काफी प्रभावशाली है, जो एक बार चार्ज करने पर 7 से 10 दिनों तक चलता है। कुल मिलाकर, यदि आप कम बजट में प्रीमियम अनुभव, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, तो अमेजन के ये टॉप-रेटेड विकल्प आपके लिए इस साल की सबसे बेहतरीन खरीदारी साबित हो सकते हैं।
1. NoiseFit Halo 1.43" AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch, Premium Metallic Build, Always on Display, Smart Gesture Control, 100 Sports Modes (Vintage Brown)
NoiseFit Halo एक प्रीमियम राउंड डायल स्मार्टवॉच है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बजट में लग्जरी अनुभव चाहते हैं। 2,999 रूपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपनी 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटैलिक फिनिश के साथ आती है। इसमें स्टाइल और टेक्नोलॉजी का सटीक संतुलन है, जिसमें Always on Display और Smart Gesture Control जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
प्रीमियम डिजाइन
बेहतर कॉलिंग
स्मार्ट फीचर्स
कम रिटर्न रेट
क्यों खोजें विकल्प
कॉलिंग पर बैटरी केवल 1 दिन तक ही सीमित
फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय
लिमिटेड स्टोरेज
2. Titan Smart 3 Premium Smart Watch, 1.96" Super AMOLED Display with 410 * 502 Pixel Resolution, SingleSync BT Calling, 110+ Sports Modes, 200+ Smartwatch Faces, Upto 7 Days Battery (Black)
टाटा के भरोसेमंद ब्रांड 'Titan' की ओर से आने वाली Titan Smart 3 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम ब्रांड के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं। 4,999 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपनी विशाल 1.96 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले और स्लीक एल्युमीनियम बॉडी के लिए जानी जाती है। यह घड़ी न केवल स्टाइलिश दिखती है, बल्कि इसमें NitroFast Charging जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे डेली यूज के लिए काफी सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल और ब्राइट डिस्प्ले
NitroFast चार्जिंग
कांटेक्ट स्टोरेज
प्रीमियम ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
बहुत पतली कलाई वालों पर थोड़ी बड़ी
ऐप सपोर्ट
3. Boat Chrome Ivory Smart Watch for Women, co-Designed with GIVA, 1.7" AMOLED Display, 1000 nits Brightness, Premium Metallic Build, Female Wellness Tracker smartwatch for Women (Twilight Purple)
boAt और मशहूर ज्वेलरी ब्रांड GIVA द्वारा मिलकर तैयार की गई Chrome Ivory एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी स्मार्टवॉच है। 4,499 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो तकनीक के साथ-साथ स्टाइल और एलिगेंस को पसंद करती हैं। इसमें 1.7 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और 1000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, जो इसे कड़ी धूप में भी चमकदार बनाए रखती है। इसका प्रीमियम मैटेलिक डिजाइन किसी भी आउटफिट के साथ एक ज्वेलरी की तरह मैच करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्सक्लूसिव डिजाइन
सुपर ब्राइट डिस्प्ले
फीमेल वेलनेस सूट
हमेशा ऑन डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ 5 दिन तक ही सीमित
GPS का अभाव
4. GOBOULT Mustang Muscle Smart Watch 2.01'' 3D Curved Display, Convertible Strap, Premium Metallic Crown, BT Calling, 600 Nits Brightness, AI Assistant, IP68 (Extra Starp, Black Fury)
GOBOULT Mustang Muscle उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी कलाई पर एक मस्कुलर और रफ-एंड-टफ लुक चाहते हैं। 2,999 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच आइकोनिक मस्टैंग डिजाइन से प्रेरित है। इसमें 2.01 इंच की बड़ी 3D कर्व्ड डिस्प्ले और एक प्रीमियम मैटेलिक क्राउन दिया गया है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाला Convertible Strap है, जो आपको अलग-अलग मौकों के लिए अपना स्टाइल बदलने की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 3D कर्व्ड डिस्प्ले
कन्वर्टिबल स्ट्रैप
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच जितनी प्रभावशाली नहीं
थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट सीमित
पतली कलाई वाले यूजर्स के लिए थोड़ी भारी महसूस
5. CrossBeats Diva 1.28” Stylish Smart Watch for Women with Stone Studded Bezel| Amoled Display | Female Health Tracker | 100+Sports Modes| Premium Metal Smartwatch with Wireless Charging - (Rose Gold)
CrossBeats Diva एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो तकनीक को लग्जरी और फैशन के साथ जोड़ती है। 3,599 रूपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपने Stone Studded Bezel (कीमती पत्थरों से जड़े घेरे) और प्रीमियम रोज़ गोल्ड फिनिश के लिए जानी जाती है। इसमें 1.28 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो न केवल शार्प विजुअल देती है बल्कि इसे एक क्लासिक एनालॉग घड़ी जैसा लुक भी प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Wireless Charging सपोर्ट है, जो इस बजट की बहुत कम घड़ियों में देखने को मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लग्जरी डिजाइन
शानदार AMOLED डिस्प्ले
वायरलेस चार्जिंग
बेहतरीन साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी अन्य मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी छोटी
छोटी
6. Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces - Grey
Pebble Revolve Pro उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्मार्टवॉच में कुछ अलग और इनोवेटिव ढूंढ रहे हैं। 3,299 रूपये की कीमत पर उपलब्ध इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका Rotating Bezel (घूमने वाला घेरा) है, जो पारंपरिक क्राउन की जगह लेता है और मेनू नेविगेट करना आसान बनाता है। 1.43 इंच की Ultra AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बिल्ड के साथ यह वॉच कलाई पर बहुत ही क्लासी और मजबूत महसूस होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक रोटेटिंग बेज़ेल
शानदार AMOLED डिस्प्ले
प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड
DIY वॉच फेसेस
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज़ सीधी धूप में कुछ हाई-ब्राइटनेस मॉडल्स (जैसे 1000 निट्स) के मुकाबले थोड़ी कम
केवल बेसिक डेटा और फेसेस के लिए पर्याप्त
7. Noise Pulse 4 Max Smart Watch with AI Create (India's 1st Ever with Unlimited Watch Faces), AI Search, 1.96" AMOLED Display, Functional Crown, Premium Metallic Finish, Health Suite (Rose Pink)
Noise Pulse 4 Max बजट सेगमेंट में एक क्रांतिकारी स्मार्टवॉच है, जो लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ आती है। 2,499 रूपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह वॉच AI Create तकनीक से लैस है, जो आपको असीमित और यूनिक वॉच फेसेस बनाने की आजादी देती है। इसमें 1.96 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एक प्रीमियम मैटेलिक फिनिश दी गई है, जो इसे स्टाइलिश और आधुनिक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी AMOLED डिस्प्ले
प्रीमियम मैटेलिक फिनिश
फंक्शनल क्राउन
बेहतरीन कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
GPS की कमी
छोटी कलाई वाले यूजर्स के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा
लिमिटेड OS
1. सबसे महंगी स्मार्ट घड़ी कौन सी है?
दुनिया की सबसे महंगी स्मार्टवॉच Apple Watch Ultra 2 या Garmin Marq सीरीज मानी जाती है जिनकी कीमत 90,000 रूपये से 2,50,000 रूपये के बीच होती है। लेकिन अगर हम लग्जरी कस्टमाइजेशन की बात करें, तो Caviar जैसी कंपनियाँ गोल्ड और डायमंड जड़ित Apple Watch बनाती हैं जिनकी कीमत 30 लाख से 50 लाख रूपये तक जा सकती है।
2. भारत में 5000 रुपये से कम कीमत वाली सबसे अच्छी स्मार्टवॉच कौन सी है?
5000 रूपये के बजट में भारत में इस समय ये कुछ बेहतरीन विकल्प हैं,
Realme Watch S2: इसमें प्रीमियम मेटैलिक बॉडी और AI फीचर्स मिलते हैं।
CMF Watch Pro 2: इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है और डिस्प्ले की क्वालिटी शानदार है।
Titan Smart 3: अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड और बेहतरीन फिनिश चाहते हैं।
NoiseFit Halo: यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो राउंड डायल और प्रीमियम AMOLED स्क्रीन चाहते हैं।
3. भारत में नंबर 1 स्मार्ट वॉच कौन सी है?
लोकप्रियता और बिक्री के मामले में भारत में Apple Watch Series 9/Ultra 2 को नंबर 1 माना जाता है। हालाँकि, यदि हम मार्केट शेयर (बिक्री की संख्या) की बात करें, तो Noise और boAt भारत के नंबर 1 ब्रांड्स हैं क्योंकि वे कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स देते हैं।
4. What are the top 5 smartwatch brands?
भारत और दुनिया भर में मशहूर टॉप 5 ब्रांड्स निम्नलिखित हैं,
Apple: प्रीमियम फीचर्स और बेस्ट इकोसिस्टम के लिए।
Samsung: एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प।
Garmin: एथलीट्स और फिटनेस के शौकीनों के लिए नंबर 1।
Noise: भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय बजट ब्रांड।
Amazfit: बेहतरीन बैटरी लाइफ और जीपीएस फीचर्स के लिए प्रसिद्ध।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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