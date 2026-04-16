हाथ में दिखेंगी बेहद क्लासी! ₹5000 से कम की ये 5 स्मार्टवॉच बड़ी-बड़ी ब्रांड्स को दे रही हैं टक्कर

Apr 16, 2026 05:53 pm IST

अमेजन पर 5000 रूपये के अंदर उपलब्ध ये प्रीमियम स्मार्टवॉच हाई-डेफिनिशन AMOLED डिस्प्ले, मेटैलिक बिल्ड और Apple Watch जैसे स्टाइलिश डिज़ाइन का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं। इन घड़ियों में ब्लूटूथ कॉलिंग, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और AI वॉयस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं.

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आज के डिजिटल युग में स्मार्टवॉच केवल समय देखने का साधन नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट और फिटनेस पार्टनर बन चुकी हैं। यदि आप 5000 रूपये के बजट में एक ऐसी घड़ी की तलाश में हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और फीचर्स में किसी महंगी फ्लैगशिप वॉच को टक्कर दे, तो अमेजन पर विकल्पों की कोई कमी नहीं है। 2026 के नवीनतम कलेक्शन में Realme, CMF by Nothing, Noise और boAt जैसे ब्रांड्स ने ऐसी स्मार्टवॉच पेश की हैं, जो लग्जरी और तकनीक का सही संतुलन प्रदान करती हैं।

खासियत इन प्रीमियम स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इनका AMOLED डिस्प्ले और Stainless Steel Build है, जो इन्हें काफी हद तक Apple Watch या Samsung Galaxy Watch जैसा क्लासी लुक देता है। 5000 के अंदर अब आपको न केवल ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा मिलती है, बल्कि AI वॉयस असिस्टेंट (जैसे ChatGPT इंटीग्रेशन) और इन-बिल्ट GPS जैसे हाई-एंड फीचर्स भी मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यूजर्स के लिए इनमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही, इनका बैटरी बैकअप भी काफी प्रभावशाली है, जो एक बार चार्ज करने पर 7 से 10 दिनों तक चलता है। कुल मिलाकर, यदि आप कम बजट में प्रीमियम अनुभव, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं, तो अमेजन के ये टॉप-रेटेड विकल्प आपके लिए इस साल की सबसे बेहतरीन खरीदारी साबित हो सकते हैं।

NoiseFit Halo एक प्रीमियम राउंड डायल स्मार्टवॉच है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बजट में लग्जरी अनुभव चाहते हैं। 2,999 रूपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपनी 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटैलिक फिनिश के साथ आती है। इसमें स्टाइल और टेक्नोलॉजी का सटीक संतुलन है, जिसमें Always on Display और Smart Gesture Control जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 हेल्थ फीचर्स हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, एक्टिविटी और कैलोरी ट्रैकर स्पोर्ट्स मोड्स 100+ स्पोर्ट्स मोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम Android और iOS क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले प्रीमियम डिजाइन बेहतर कॉलिंग स्मार्ट फीचर्स कम रिटर्न रेट क्यों खोजें विकल्प कॉलिंग पर बैटरी केवल 1 दिन तक ही सीमित फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लिमिटेड स्टोरेज

टाटा के भरोसेमंद ब्रांड 'Titan' की ओर से आने वाली Titan Smart 3 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम ब्रांड के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं। 4,999 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपनी विशाल 1.96 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले और स्लीक एल्युमीनियम बॉडी के लिए जानी जाती है। यह घड़ी न केवल स्टाइलिश दिखती है, बल्कि इसमें NitroFast Charging जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे डेली यूज के लिए काफी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications कॉलिंग SingleSync BT Calling चार्जिंग NitroFast Charging स्पोर्ट्स और वॉचफेस 110+ स्पोर्ट्स मोड्स, 200+ वॉचफेसेस बैटरी 280 mAh क्यों खरीदें विशाल और ब्राइट डिस्प्ले NitroFast चार्जिंग कांटेक्ट स्टोरेज प्रीमियम ब्रांड वैल्यू क्यों खोजें विकल्प बहुत पतली कलाई वालों पर थोड़ी बड़ी ऐप सपोर्ट

boAt और मशहूर ज्वेलरी ब्रांड GIVA द्वारा मिलकर तैयार की गई Chrome Ivory एक बेहद खूबसूरत और लग्जरी स्मार्टवॉच है। 4,499 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो तकनीक के साथ-साथ स्टाइल और एलिगेंस को पसंद करती हैं। इसमें 1.7 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले और 1000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, जो इसे कड़ी धूप में भी चमकदार बनाए रखती है। इसका प्रीमियम मैटेलिक डिजाइन किसी भी आउटफिट के साथ एक ज्वेलरी की तरह मैच करता है।

Specifications हेल्थ फीचर्स फीमेल वेलनेस ट्रैकर, 24x7 हार्ट रेट, SpO2, स्लीप और स्ट्रेस मॉनिटर बैटरी लाइफ 5 दिन तक स्पोर्ट्स मोड्स योगा, डांसिंग, रनिंग सहित मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स स्मार्ट फीचर्स कस्टमाइज़ेबल वॉच फेसेस, Always-On Display, boAt Crest App सपोर्ट क्यों खरीदें एक्सक्लूसिव डिजाइन सुपर ब्राइट डिस्प्ले फीमेल वेलनेस सूट हमेशा ऑन डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ 5 दिन तक ही सीमित GPS का अभाव

GOBOULT Mustang Muscle उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी कलाई पर एक मस्कुलर और रफ-एंड-टफ लुक चाहते हैं। 2,999 रूपये की कीमत पर उपलब्ध यह वॉच आइकोनिक मस्टैंग डिजाइन से प्रेरित है। इसमें 2.01 इंच की बड़ी 3D कर्व्ड डिस्प्ले और एक प्रीमियम मैटेलिक क्राउन दिया गया है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाला Convertible Strap है, जो आपको अलग-अलग मौकों के लिए अपना स्टाइल बदलने की आजादी देता है।

Specifications कॉलिंग और असिस्टेंट BT Calling और AI वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट बैटरी लाइफ 7 दिन तक हेल्थ मॉनिटरिंग हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर (BP), स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग स्पोर्ट्स मोड्स 120+ स्पोर्ट्स मोड्स क्यों खरीदें विशाल 3D कर्व्ड डिस्प्ले कन्वर्टिबल स्ट्रैप मजबूत बिल्ड क्वालिटी फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच जितनी प्रभावशाली नहीं थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट सीमित पतली कलाई वाले यूजर्स के लिए थोड़ी भारी महसूस

CrossBeats Diva एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो तकनीक को लग्जरी और फैशन के साथ जोड़ती है। 3,599 रूपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह वॉच अपने Stone Studded Bezel (कीमती पत्थरों से जड़े घेरे) और प्रीमियम रोज़ गोल्ड फिनिश के लिए जानी जाती है। इसमें 1.28 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो न केवल शार्प विजुअल देती है बल्कि इसे एक क्लासिक एनालॉग घड़ी जैसा लुक भी प्रदान करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Wireless Charging सपोर्ट है, जो इस बजट की बहुत कम घड़ियों में देखने को मिलता है।

Specifications बिल्ड और डिजाइन प्रीमियम मेटल बेज़ेल (पत्थरों से जड़ा हुआ), रोज़ गोल्ड कलर चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग कॉलिंग Single Chip BT Calling स्मार्ट फीचर्स म्यूजिक कंट्रोल, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, वाटर रिमाइंडर क्यों खरीदें लग्जरी डिजाइन शानदार AMOLED डिस्प्ले वायरलेस चार्जिंग बेहतरीन साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प बैटरी अन्य मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी छोटी छोटी

Pebble Revolve Pro उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्मार्टवॉच में कुछ अलग और इनोवेटिव ढूंढ रहे हैं। 3,299 रूपये की कीमत पर उपलब्ध इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका Rotating Bezel (घूमने वाला घेरा) है, जो पारंपरिक क्राउन की जगह लेता है और मेनू नेविगेट करना आसान बनाता है। 1.43 इंच की Ultra AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बिल्ड के साथ यह वॉच कलाई पर बहुत ही क्लासी और मजबूत महसूस होती है।

Specifications बिल्ड और स्ट्रैप प्रीमियम मेटल बॉडी और हाई-क्वालिटी सिलिकॉन स्ट्रैप कनेक्टिविटी Bluetooth स्मार्ट फीचर्स Always-On Display (AOD), DIY वॉच फेसेस बैटरी 300 mAh वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें यूनिक रोटेटिंग बेज़ेल शानदार AMOLED डिस्प्ले प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड DIY वॉच फेसेस क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज़ सीधी धूप में कुछ हाई-ब्राइटनेस मॉडल्स (जैसे 1000 निट्स) के मुकाबले थोड़ी कम केवल बेसिक डेटा और फेसेस के लिए पर्याप्त

Noise Pulse 4 Max बजट सेगमेंट में एक क्रांतिकारी स्मार्टवॉच है, जो लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ आती है। 2,499 रूपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह वॉच AI Create तकनीक से लैस है, जो आपको असीमित और यूनिक वॉच फेसेस बनाने की आजादी देती है। इसमें 1.96 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले और एक प्रीमियम मैटेलिक फिनिश दी गई है, जो इसे स्टाइलिश और आधुनिक बनाती है।

Specifications बिल्ड और डायल प्रीमियम मैटेलिक फिनिश, फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन कॉलिंग TruSync™ BT Calling कनेक्टिविटी Bluetooth वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बड़ी AMOLED डिस्प्ले प्रीमियम मैटेलिक फिनिश फंक्शनल क्राउन बेहतरीन कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प GPS की कमी छोटी कलाई वाले यूजर्स के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा लिमिटेड OS

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1. सबसे महंगी स्मार्ट घड़ी कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी स्मार्टवॉच Apple Watch Ultra 2 या Garmin Marq सीरीज मानी जाती है जिनकी कीमत 90,000 रूपये से 2,50,000 रूपये के बीच होती है। लेकिन अगर हम लग्जरी कस्टमाइजेशन की बात करें, तो Caviar जैसी कंपनियाँ गोल्ड और डायमंड जड़ित Apple Watch बनाती हैं जिनकी कीमत 30 लाख से 50 लाख रूपये तक जा सकती है।

2. भारत में 5000 रुपये से कम कीमत वाली सबसे अच्छी स्मार्टवॉच कौन सी है? 5000 रूपये के बजट में भारत में इस समय ये कुछ बेहतरीन विकल्प हैं,

Realme Watch S2: इसमें प्रीमियम मेटैलिक बॉडी और AI फीचर्स मिलते हैं।

CMF Watch Pro 2: इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है और डिस्प्ले की क्वालिटी शानदार है।

Titan Smart 3: अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड और बेहतरीन फिनिश चाहते हैं।

NoiseFit Halo: यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो राउंड डायल और प्रीमियम AMOLED स्क्रीन चाहते हैं।

3. भारत में नंबर 1 स्मार्ट वॉच कौन सी है? लोकप्रियता और बिक्री के मामले में भारत में Apple Watch Series 9/Ultra 2 को नंबर 1 माना जाता है। हालाँकि, यदि हम मार्केट शेयर (बिक्री की संख्या) की बात करें, तो Noise और boAt भारत के नंबर 1 ब्रांड्स हैं क्योंकि वे कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स देते हैं।

4. What are the top 5 smartwatch brands? भारत और दुनिया भर में मशहूर टॉप 5 ब्रांड्स निम्नलिखित हैं,

Apple: प्रीमियम फीचर्स और बेस्ट इकोसिस्टम के लिए।

Samsung: एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प।

Garmin: एथलीट्स और फिटनेस के शौकीनों के लिए नंबर 1।

Noise: भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय बजट ब्रांड।

Amazfit: बेहतरीन बैटरी लाइफ और जीपीएस फीचर्स के लिए प्रसिद्ध।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।