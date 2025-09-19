Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में स्मार्टवॉचेज पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट, हेल्थ का रखती हैं पूरा ख्याल

Premium Smartwatch: अगर आप अपने लिए एक नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी प्रीमियम क्वालिटी की, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपके लिए परफेक्ट रहेगी।

Fri, 19 Sep 2025

Premium Smartwatch: प्रीमियम स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सभी कुछ एक साथ चाहते हैं। इनमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ-साथ हाई ब्राइटनेस की सुविधा भी दी गई होती है। इनकी बिल्ड-क्वालिटी कमाल की बनाई जाती है, जिससे ये स्टाइल आइकन बन जाती हैं। ये 100+ स्पोर्ट्स मोड, हार्ट रेट, SpO₂, स्टेप्स, नींद और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसी हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है। इनकी बैटरी लाइफ लंबी होती है और ये फैशन-फिटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है।

इस स्मार्टवॉच की कीमत 14,999 रुपये है, जिसे 47% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें बड़ा 1.97 इंच AMOLED डिस्प्ले है। इसके साथ ही 14 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलता है। यह हेल्थ, फिटनेस और स्लीप ट्रैकिंग सुविधाओं के साथ आता है। इसमें GPS और फ्री मैप्स का फीचर दिया गया है, जिससे आप बिना फोन के भी रास्ता ट्रैक कर सकते हैं। इसमें 140+ वर्कआउट मोड्स और 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस फीचर है। इसके जरिए ब्लूटूथ कॉलिंग की जा सकती है।

Specifications डिस्प्ले 1.97" AMOLED बैटरी बैकअप 14 दिन फीचर्स जीपीएस + फ्री मैप्स, AI असिस्टेंट, ब्लूटूथ कॉलिंग ट्रैकिंग हेल्थ, फिटनेस, स्लीप मॉनिटरिंग क्यों खरीदें बड़ा AMOLED डिस्प्ले लंबी बैटरी लाइफ (14 दिन) 140+ वर्कआउट मोड्स GPS और मैप्स सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित AMOLED होने के बावजूद ऑल्वेज-ऑन डिस्प्ले बैटरी जल्दी खत्म करती है

इस स्मार्टवॉच की कीमत 15,999 रुपये है। इसे आप हर महीने 776 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह वियर ओएस 4 बाय गूगल पर चलती है। इसमें पावरफुल स्नैपड्रैगन W5 चिपसेट और स्मूथ 1.43” AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह वॉच 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और ड्यूल-फ्रिक्वेंसी GPS के साथ फिटनेस व हेल्थ ट्रैकिंग को आसान बनाती है। इसकी बैटरी 100 घंटे तक चल सकती है। साथ ही, ब्लूटूथ कॉलिंग, 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस और IP68 डस्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है।

Specifications डिस्प्ले 1.43’’ AMOLED बैटरी बैकअप 100 घंटे तक चिपसेट Snapdragon W5 फीचर्स वियर ओएस 4, ब्लूटूथ कॉलिंग वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंस 5ATM + IP68 क्यों खरीदें प्रीमियम डिजाइन और AMOLED डिस्प्ले लंबी बैटरी (100 घंटे तक) गूगल वियर ओएस 4 सपोर्ट ड्यूल-फ्रिक्वेंसी GPS से ज्यादा सटीक ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा iOS पर कुछ फीचर्स सीमित

इस स्मार्टवॉच की कीमत 4,499 रुपये है। इसका डिजाइन काफी शानदार है। इसमें पहली बार फंक्शनल रोटेटिंग डायल दिया गया है, जो इसे क्लासिक और प्रीमियम लुक देता है। 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले शानदार ब्राइटनेस और क्लियर विजुअल्स की सुविधा देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, कस्टम ट्रांजिशन इफेक्ट्स और हेल्थ सूट के साथ आता है। इसका विंटेज ब्राउन स्ट्रैप इसे और भी आकर्षक बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 1.43’’ AMOLED डायल फंक्शनल रोटेटिंग डायल बॉडी स्टेनलेस स्टील बिल्ड फीचर्स ब्लूटूथ कॉलिग, कस्टम ट्रांजिशन इफेक्ट्स हेल्थ ट्रैकिंग हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप मॉनिटर क्यों खरीदें प्रीमियम स्टेनलेस स्टील डिजाइन AMOLED डिस्प्ले के साथ क्लियर विजुअल्स रोटेटिंग डायल से आसान नेविगेशन हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प थर्ड-पार्टी ऐप्स सपोर्ट नहीं स्पोर्ट्स मोड्स कम

इस स्मार्टवॉच की कीमत 11,999 रुपये है। यह एक स्टाइलिश और स्मार्ट फिटनेस वॉच है, जो हेल्थ और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बेहतरीन है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर और कलरफुल विजुअल्स के साथ आता है। इसमें 10 दिन तक की बैटरी लाइफ दी गई है, जो इसे बार-बार चार्ज करने की टेंशन से बचाती है। इसमें ड्यूल बैंड जीपीएस, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इमोशनल अस्सिटेंट भी है, जो आपके मूड और स्ट्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है।

Specifications डिस्प्ले 1.82’’ AMOLED बैटरी 10 दिन तक जीपीएस ड्यूल बैंड जीपीएस स्पोर्ट्स मोड्स 100+ हेल्थ फीचर्स हाईट रेट, SpO₂, स्लीप ट्रैकर, इमोशनल अस्सिटेंट कम्पैटिबिलिटी Android और iOS क्यों खरीदें बड़ा और क्लियर AMOLED डिस्प्ले लंबी बैटरी लाइफ (10 दिन तक) ड्यूल बैंड जीपीएस से सटीक ट्रैकिंग 100+ स्पोर्ट्स मोड्स इमोशनल अस्सिटेंट फीचर क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट नहीं थर्ड-पार्टी ऐप सपोर्ट सीमित मेटल बॉडी नहीं, प्रीमियम फील थोड़ा कम

इस स्मार्टवॉच की कीमत 26,990 रुपये है। हर महीने 1,309 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह स्मार्टवॉच खासतौर पर रनिंग और फिटनेस प्रेमियों के लिए बनाई गई है। इसका 43mm हल्का डिजाइन और AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले, इसे यूजर फ्रेंडली बनाता है। इसमें बिल्ट-इन GPS और हार्ट रेट मॉनिटरिंग दी गई है। इसकी बैटरी लाइफ 11 दिन तक की है। इसमें गार्मिन कोच ट्रेनिंग प्लान्स भी दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले 43mm AMOLED + बटन कंट्रोल बैटरी लाइफ 11 दिन (स्मार्टवॉच मोड), 19 घंटे (GPS मोड) GPS बिल्ट-इन GPS हेल्थ फीचर्स हार्ट रेट, HRV स्टेटस, स्लीप ट्रैकिंग एक्टिविटी प्रोफाइल्स 25+ (रनिंग, साइक्लिंग, HIIT, स्ट्रेंथ आदि) स्मार्ट फीचर मॉर्निंग रिपोर्ट, रिकवरी और ट्रेनिंग आउटलुक क्यों खरीदें AMOLED डिस्प्ले + बटन कंट्रोल लंबी बैटरी लाइफ 25+ एक्टिविटी प्रोफाइल्स सटीक जीपीएस ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट नहीं कीमत थोड़ी ज्यादा ऐप इकोसिस्टम सीमित

सैमसंग की स्मार्टवॉच की कीमत 18,285 रुपये है। यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जो हेल्थ और फिटनेस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 3nm प्रोसेसर और ड्यूल जीपीएस है, जो इसे फास्ट बनाता है। इसका सैफायर ग्लास और आर्मर एल्युमिनियम बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है। यह वॉच 5ATM और IP68 वॉटर रेसिस्टेंट है। इसमें हेल्थ फीचर्स जैसे HR, SpO2, ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटर दिए गए हैं।

Specifications प्रोसेसर 3nm डिस्प्ले प्रोटेक्शन सैफायर ग्लास बॉडी आर्मर एल्युमिनियम वॉटर रेसिस्टेंट 5ATM + IP68 हेल्थ फीचर्स हार्ट रेट, SpO2, बीपी, ईसीजी मॉनिटर कनेक्टिविटी BT + LTE क्यों खरीदें 3nm प्रोसेसर से स्मूथ परफॉर्मेंस डुअल GPS से बेहतर ट्रैकिंग मजबूत बॉडी + सैफायर ग्लास प्रोटेक्शन एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग (BP, ECG) LTE सपोर्ट से बिना फोन के कॉल/मैसेज क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ कम प्राइस प्रीमियम कैटेगरी

यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसे 33,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी को आसान बनाती है। इसमें टेम्परेचर सेंसिंग और वाइटल्स ऐप से हेल्थ ट्रैकिंग और ओव्यूलेशन एस्टीमेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह आपको डेली स्लीप स्कोर और हार्ट रेट अलर्ट भी देती है। इसकी बैटरी 18 घंटे चलती है और फास्ट चार्जिंग से सिर्फ 15 मिनट में 8 घंटे का बैकअप मिलता है। इसमें ऑल्वेज-ऑन डिस्प्ले है। साथ ही, 5G कनेक्टिविटी से आप बिना iPhone के कॉल, मैसेज और म्यूजिक एन्जॉय कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले ऑल्वेज-ऑन रेटीना डिस्प्ले हेल्थ फीचर्स टेम्प्रेचर सेंसिंग, स्लीप स्कोर, हार्ट रेट अलर्टॉ फिटनेस वर्कआउट बडी, रीयल-टाइम मेट्रिक्स, कई वर्कआउट मोड कनेक्टिविटी कॉल, मैसेज, म्यूजिक, पॉडकास्ट + इमरजेंसी SOS + 5G सपोर्ट क्यों खरीदें हेल्थ मॉनिटरिंग (टेम्परेचर, स्लीप, हार्ट रेट) ऑल्वेज-ऑन डिस्प्ले 15 मिनट में 8 घंटे का फास्ट चार्जिंग वर्कआउट बडी से फिटनेस ट्रैकिंग आसान 5G कनेक्टिविटी से बिना iPhone कॉल/मैसेज क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ सिर्फ 18 घंटे कुछ हेल्थ फीचर्स (जैसे ECG, BP) उपलब्ध नहीं प्राइस थोड़ा ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।