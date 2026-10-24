घर लाएं अलमारी वाला फ्रिज! Amazon Sale में Side-by-Side Refrigerator पर बंपर छूट, साथ में भारी बैंक डिस्काउंट

बड़े घरों के लिए Side by Side फ्रिज एक बढ़िया आप्शन हैं, जिन्हें अमेजन सेल में सस्ते में खरीदने का मौका है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

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अगर आप अपने पुराने फ्रिज को बदलने की सोच रहे हैं या घर के लिए नया रेफ्रिजरेटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही सेल के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एप्लायंसेज पर बंपर छूट मिल रही है। इस सेल में सैमसंग, एलजी, आईएफबी (IFB) और व्हर्लपूल जैसे टॉप ब्रांड्स के सिंगल डोर से लेकर प्रीमियम साइड-बाय-साइड (अलमारी वाले) रेफ्रिजरेटर तक भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कोस्ट EMI विकल्पों के साथ बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।

Haier side by side fridge

इसका Luxe Black स्टील फिनिश और क्लीन बैक डिज़ाइन आपके किचन को एक बेहद प्रीमियम एस्थेटिक लुक प्रदान करता है। यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना 490 kWh) और Expert Inverter Technology के साथ आता है, जो कूलिंग लोड के हिसाब से बिजली की खपत को एडजस्ट करता है। इसमें भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए 360° Magic Cooling, नमी बनाए रखने के लिए Dual Fresh Drawers, और फ्रिज के अंदर से दुर्गंध दूर करने के लिए Deo Fresh Technology जैसे अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications क्षमता (Capacity) 540 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 Star Energy Rating कंप्रेसर व कूलिंग Expert Inverter Compressor with Frost Free 360° Magic Cooling वॉरंटी 1 साल क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज (540L) 360° Magic Cooling & Deo Fresh शांत ऑपरेशन, बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी प्रीमियम लक्स ब्लैक लुक 38% डिस्काउंट के साथ ₹2,000 कूपन क्यों खोजें विकल्प बड़े किचन स्पेस की आवश्यकता होती है। सालाना ऊर्जा खपत (490 kWh) अधिक होती है।

इसमें आकर्षक Western Black फिनिश दी गई है जो आपके मॉड्यूलर किचन को एक बेहद क्लासिक और शानदार लुक देती है।यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना 539 यूनिट खपत) और Smart Inverter Compressor के साथ आता है। इसकी कुल क्षमता 655 लीटर है, जिसमें 416 लीटर फ्रेश फूड और 239 लीटर का बड़ा फ्रीजर स्पेस शामिल है। इसमें Multi-Air Flow System और Express Freezing जैसी एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखती है।

Specifications क्षमता (Capacity) 655 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 Star BEE Rating कंप्रेसर टाइप Smart Inverter Compressor वॉरंटी 1 साल की प्रोडक्ट वॉरंटी + कंप्रेसर पर 10 साल की ब्रांड वॉरंटी क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज (655L) बंपर डिस्काउंट Express Freezing & Multi-Air Flow Smart Inverter Technology बड़ा बैंक डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प कारण यह आकार में बड़ा है बिजली खर्च छोटे फ्रिज के मुकाबले अधिक है।

इसमें प्रीमियम Refined Inox (सिल्वर) फिनिश और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट कोटिंग दी गई है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक प्रदान करती है। यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग (सालाना 547 यूनिट बिजली खपत) और Digital Inverter Compressor के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Convertible 5-in-1 Mode (Normal, Extra Fridge, Seasonal, Vacation, Home Alone) है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर स्पेस को फ्रेश फूड स्पेस में बदल सकते हैं। इसमें Embedded Wi-Fi, SmartThings App सपोर्ट और SmartThings AI Energy Mode दिया गया है, जो बिजली की खपत को खुद-ब-खुद ऑप्टिमाइज करता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 653 लीटर एनERGY रेटिंग 3 Star BEE Rating कंप्रेसर: Digital Inverter Compressor स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi Embedded, SmartThings App कूलिंग मोड्स Convertible 5-in-1 क्यों खरीदें फ्रीजर को नॉर्मल फ्रिज में बदलने की शानदार सुविधा Wi-Fi और AI तकनीक से बिजली खपत सुपर-फास्ट कूलिंग और बर्फ जमाने की क्षमता फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट बॉडी बंपर बचत व डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प बड़े स्पेस की जरूरतबड़े स्पेस की जरूरत ज्यादा बिजली खपत

इसमें Storm Blue कलर के साथ प्रीमियम सॉलिड ग्लॉसी फिनिश वाला टफेंड ग्लास डोर दिया गया है, जो आपके मॉड्यूलर किचन को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है। यह रेफ्रिजरेटर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और Advanced Inverter Technology के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत और शांत ऑपरेशन सुनिश्चित करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके Smart Convertible Zones हैं, जिनमें तापमान को -3°C से 5°C तक एडजस्ट किया जा सकता है—जैसे कि ड्रिंक्स/डेयरी के लिए 0°C से 2°C और ताजे फल-सब्जियों के लिए 3°C से 5°C। इसके अलावा, इस पर गोदरेज की तरफ से 5 साल की मुफ्त कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी दी जा रही है।

Specifications क्षमता (Capacity): 600 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 Star BEE Rating कंप्रेसर व तकनीक: Advanced Inverter Technology वॉरंटी: 5 Years क्यों खरीदें 5 साल की फुल वॉरंटी Smart Convertible Zones बंपर डिस्काउंट प्रीमियम ग्लास डोर लुक क्यों खोजें विकल्प 600 लीटर क्षमता बिजली की खपत

इसका INOX Steel फिनिश और आउटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आपके मॉड्यूलर किचन को एक प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है।

यह रेफ्रिजरेटर ProSmart Inverter Compressor तकनीक से लैस है, जो तेजी से कूलिंग प्रदान करता है, बिजली की खपत कम करता है और बेहद शांत ऑपरेशन (Low Noise) सुनिश्चित करता है। इसकी कुल क्षमता 472 लीटर है, जिसमें 291 लीटर फ्रेश फूड और 142 लीटर का फ्रीजर सेक्शन मिलता है। इसमें भोजन को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए Multi Air Flow, आसानी से तापमान सेट करने के लिए Electronic Temperature Control & Display और बर्फ जमाने के लिए Dual Twist Ice Tray दी गई है।

Specifications क्षमता (Capacity): 472 लीटर कंप्रेसर व कूलिंग ProSmart Inverter Compressor वॉरंटी 2 साल क्यों खरीदें टाटा का भरोसा व 12 साल वॉरंटी तेज़ कूलिंग, कम बिजली खपत और शोर-मुफ्त ऑपरेशन 38% का भारी डिस्काउंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प चौड़े किचन स्पेस की जरूरत होती है। मैनुअल वाटर डिस्पेंसर अनुपलब्ध

Q1. क्या साइड-बाय-साइड (Side-by-Side) फ्रिज बड़े परिवारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं? उत्तर: हाँ, 4 या 5 से अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए साइड-बाय-साइड फ्रिज सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इनमें 450 लीटर से लेकर 650 लीटर तक का विशाल स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिससे महीने भर की ग्रोसरी, सब्जियां और फ्रोजन आइटम्स को अलग-अलग व्यवस्थित करना बहुत आसान हो जाता है।

Q2. क्या इन बड़े साइड-बाय-साइड फ्रिज को चलाने के लिए अलग से स्टेबलाइजर की जरूरत होती है? उत्तर: आमतौर पर नहीं। आधुनिक साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर (जैसे Samsung, LG, Haier, Voltas Beko और Godrej के मॉडल्स) स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन के साथ आते हैं, जो वोल्टेज में उतार-चढ़ाव (Voltage Fluctuation) होने पर भी अप्लायंसेज को सुरक्षित रखते हैं।

Q3. सिंगल या डबल डोर फ्रिज के मुकाबले साइड-बाय-साइड फ्रिज में क्या खास फायदे मिलते हैं? उत्तर: इसमें आपको एक साथ कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं—जैसे कि विशाल फ्रीजर और फ्रेश फूड कैपेसिटी, बाहर दिया गया डिजिटल डिस्प्ले, मल्टी-एयर-फ्लो कूलिंग, कंवर्टिबल ज़ोन (कुछ मॉडल्स में), और स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी। इसके अलावा, इसका अलमारी जैसा डबल-डोर डिज़ाइन आपके किचन को बेहद मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है।

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