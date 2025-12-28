Hindustan Hindi News
Premium Laptop under Rs 50000 amazon huge discount offer

Amazon की धमाकेदार डील, ₹50,000 से कम में प्रीमियम लैपटॉप डील

संक्षेप:

Amzon प्रीमियम लैपटॉप पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं।

Dec 28, 2025 04:12 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रोडक्ट्स के सुझाव

जब आप प्रीमियम लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं, तो सबसे पहले उसकी कीमत पर विचार होता है, क्योंकि प्रीमियम लैपटॉप बाकी से थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन Amzon से इन लैपटॉप को कम कीमत में खरीद जा सकता है। इन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर, एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा हैं। साथ ही इन्हें EMI पर भी खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप स्मूथ चलते हैं साथ ही गेमिंग हो, या फिर एडिटिंग हर चीज में बेहतर मानें जाते हैं।

HP Laptop 15 Intel® Core™ 3 100U एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस लैपटॉप है जो डेली वर्क, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस, और मनोरंजन दोनों के लिए उपयुक्त है। 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ यह तेज़ और स्मूथ उपयोग अनुभव देता है। Windows 11 के साथ आता है और हल्का-फुल्का पोर्टेबल डिज़ाइन इसे रोज़मर्रा के यूज़ के लिए आदर्श बनाता है। यह Amazon पर उपलब्ध है और फिलहाल 40,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel® Core™ 3 100U
डिस्प्ले
15.6-इंच
RAM
8GB DDR4
वज़न
लगभग 1.65 kg

क्यों खरीदें

...

SSD के कारण तेज़ बूट और ऐप लोडिंग

...

8GB RAM से स्मूद मल्टीटास्किंग

...

FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम तनाव

...

हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी वर्कलोड/लंबी बैटरी लाइफ में औसत

...

कैमरा/अब्जेक्ट रिकॉर्डिंग क्वालिटी साधारण

Lenovo V14 एक पावरफुल और हल्का लैपटॉप है, जो 13वीं जेनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ आता है। 14-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB SSD इसे ऑफिस वर्क, स्टडी और मल्टीटास्किंग के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। Windows 11 Home और Microsoft Office 2024 पहले से इंस्टॉल मिलने से यह प्रोफेशनल यूजर्स के लिए और भी उपयोगी है। पतला डिजाइन और 1.43 किलोग्राम वजन इसे आसानी से कैरी करने लायक बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-13420H (13th Gen)
डिस्प्ले
14-इंच FHD
RAM
16GB DDR4
कलर
Iron Grey
वजन
1.43 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

16GB RAM और 512GB SSD से स्मूद मल्टीटास्किंग

...

हल्का और पतला डिजाइन, ट्रैवल-फ्रेंडली

...

Windows 11 + Microsoft Office 2024 प्री-इंस्टॉल

...

FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम जोर

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्राइटनेस 250 निट्स, आउटडोर यूज में औसत

...

स्पीकर्स औसत क्वालिटी के

ASUS Vivobook 15 एक दमदार और ऑल-राउंडर लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के साथ आता है। 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB SSD इसे ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, कंटेंट कंजम्पशन और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं। Windows 11 के साथ Office Home 2024 और Microsoft 365 Basic मिलने से यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। 1.7kg वजन और स्टाइलिश Quiet Blue कलर इसे प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6-इंच FHD
स्टोरेज
512GB NVMe SSD
ग्राफिक्स
AMD Radeon Integrated Graphics
वजन
1.7 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

16GB RAM + 512GB SSD से स्मूद और फास्ट काम

...

बड़ा 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

...

Microsoft 365 Basic (1 Year) के साथ 100GB क्लाउड स्टोरेज

...

लो-लाइट में भी आरामदायक टाइपिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

बैटरी बैकअप सामान्य उपयोग के लिए ठीक-ठाक

Acer Aspire Lite एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जो 12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर के साथ आता है। 16GB LPDDR5 RAM और 512GB Gen 4 SSD इसे तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। 15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और Windows 11 के साथ Microsoft Office प्री-इंस्टॉल होने के कारण यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए एक मजबूत ऑप्शन है। 1.70kg वजन और सिल्वर फिनिश इसे स्टाइलिश और पोर्टेबल बनाते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-12450H
RAM
16GB LPDDR5
डिस्प्ले
15.6-इंच FHD
ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
कीबोर्ड
Backlit Keyboard
वजन
1.70 किलोग्राम
कलर
Pure Silver

क्यों खरीदें

...

12th Gen Intel Core i5-12450H से दमदार परफॉर्मेंस

...

16GB LPDDR5 RAM + 512GB Gen 4 SSD से फास्ट स्पीड

...

15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले, आंखों के लिए आरामदायक

...

Backlit Keyboard, रात में काम के लिए उपयोगी

...

Windows 11 + Microsoft Office प्री-इंस्टॉल

...

हल्का और स्लिम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

बैटरी बैकअप औसत उपयोग के लिए ठीक

Dell Inspiron 15 एक पतला और हल्का लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 5-7530U प्रोसेसर के साथ तेज़ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। 16GB RAM और 512GB SSD की वजह से मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है, वहीं 15.6-इंच का FHD IPS डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। Windows 11 और Microsoft Office 2024 प्री-इंस्टॉल होने के कारण यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6-इंच FHD IPS, 120Hz, 250 निट्स
RAM
16GB DDR4
स्टोरेज
512GB SSD
कलर
Platinum Silver
वजन
1.67 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

प्रोसेसर से तेज़ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस

...

16GB RAM + 512GB SSD से फास्ट बूट और स्मूद मल्टीटास्किंग

...

1.67kg वजन, पतला और हल्का डिजाइन

...

15 महीने का McAfee सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित

...

कीबोर्ड बैकलिट नहीं है

Primebook 2 Max 2025 एक किफायती और मॉडर्न लैपटॉप है, जो Android 15 पर आधारित PrimeOS 3.0 के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB UFS स्टोरेज दी गई है, जो स्टडी, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देती है। 15.6-इंच का Full HD IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और 12 घंटे तक चलने वाली बैटरी इसे डेली यूज के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है।

Specifications

प्रोसेसर
MediaTek Helio G99
डिस्प्ले
15.6-इंच Full HD IPS
RAM
8GB LPDDR4X
स्टोरेज
256GB UFS

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत में बड़ा 15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले

...

8GB RAM + 256GB UFS स्टोरेज से स्मूद मल्टीटास्किंग

...

12 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ

...

इन-बिल्ट AI फीचर्स और ग्लोबल सर्च सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Windows या ChromeOS नहीं, Android-बेस्ड OS

...

डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं

Lenovo V15 (13th Gen Intel Core i3) एक भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और डेली मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 16GB RAM और 512GB SSD दी गई है, जिससे परफॉर्मेंस स्मूद रहती है। 15.6-इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, Windows 11 और Microsoft Office Home 2024 इसे वर्क-रेडी पैकेज बनाते हैं। पतला और हल्का डिजाइन इसे पोर्टेबल भी बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6-इंच FHD
RAM
16GB DDR4 (3200 MHz)
स्टोरेज
512GB SSD
OS
Windows 11 Home + MS Office Home 2024

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर से अच्छा डेली परफॉर्मेंस

...

हल्का (1.65 kg) और स्पिल-रेसिस्टेंट कीबोर्ड

...

LAN पोर्ट सहित अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

...

15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम जोर

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 निट्स ही है

...

बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है।
