Amazon की धमाकेदार डील, ₹50,000 से कम में प्रीमियम लैपटॉप डील
Amzon प्रीमियम लैपटॉप पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं।
जब आप प्रीमियम लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं, तो सबसे पहले उसकी कीमत पर विचार होता है, क्योंकि प्रीमियम लैपटॉप बाकी से थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन Amzon से इन लैपटॉप को कम कीमत में खरीद जा सकता है। इन लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर, एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा हैं। साथ ही इन्हें EMI पर भी खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप स्मूथ चलते हैं साथ ही गेमिंग हो, या फिर एडिटिंग हर चीज में बेहतर मानें जाते हैं।
1. HP Laptop 15, Intel® Core™ 3 100U,15.6-inch(39.6 cm),FHD,Anti-Glare,8GB DDR4,512GB SSD,Dual Speakers,Windows 11,Natural Silver,1.65 kg,s15-fd1095TU
HP Laptop 15 Intel® Core™ 3 100U एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस लैपटॉप है जो डेली वर्क, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस, और मनोरंजन दोनों के लिए उपयुक्त है। 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ यह तेज़ और स्मूथ उपयोग अनुभव देता है। Windows 11 के साथ आता है और हल्का-फुल्का पोर्टेबल डिज़ाइन इसे रोज़मर्रा के यूज़ के लिए आदर्श बनाता है। यह Amazon पर उपलब्ध है और फिलहाल 40,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
SSD के कारण तेज़ बूट और ऐप लोडिंग
8GB RAM से स्मूद मल्टीटास्किंग
FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम तनाव
हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
भारी वर्कलोड/लंबी बैटरी लाइफ में औसत
कैमरा/अब्जेक्ट रिकॉर्डिंग क्वालिटी साधारण
2. Lenovo V14 Intel Core i5 13th Gen 14" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey/1.43 kg), 83A0A0PTIN
Lenovo V14 एक पावरफुल और हल्का लैपटॉप है, जो 13वीं जेनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ आता है। 14-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB SSD इसे ऑफिस वर्क, स्टडी और मल्टीटास्किंग के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। Windows 11 Home और Microsoft Office 2024 पहले से इंस्टॉल मिलने से यह प्रोफेशनल यूजर्स के लिए और भी उपयोगी है। पतला डिजाइन और 1.43 किलोग्राम वजन इसे आसानी से कैरी करने लायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
16GB RAM और 512GB SSD से स्मूद मल्टीटास्किंग
हल्का और पतला डिजाइन, ट्रैवल-फ्रेंडली
Windows 11 + Microsoft Office 2024 प्री-इंस्टॉल
FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम जोर
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस 250 निट्स, आउटडोर यूज में औसत
स्पीकर्स औसत क्वालिटी के
3. ASUS Vivobook 15, Smartchoice, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6", Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.7Kg, M1502YA-BQ703WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, 42Whr Laptop
ASUS Vivobook 15 एक दमदार और ऑल-राउंडर लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के साथ आता है। 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB SSD इसे ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, कंटेंट कंजम्पशन और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन बनाते हैं। Windows 11 के साथ Office Home 2024 और Microsoft 365 Basic मिलने से यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। 1.7kg वजन और स्टाइलिश Quiet Blue कलर इसे प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
16GB RAM + 512GB SSD से स्मूद और फास्ट काम
बड़ा 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
Microsoft 365 Basic (1 Year) के साथ 100GB क्लाउड स्टोरेज
लो-लाइट में भी आरामदायक टाइपिंग
क्यों खोजें विकल्प
डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित
बैटरी बैकअप सामान्य उपयोग के लिए ठीक-ठाक
4. acer Aspire Lite, 12th gen, Intel Core i5-12450H Processor, 16 GB, 512GB, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MSO, Pure Silver, 1.70 kg, AL15-52H, Backlit Keyboard
Acer Aspire Lite एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जो 12th Gen Intel Core i5-12450H प्रोसेसर के साथ आता है। 16GB LPDDR5 RAM और 512GB Gen 4 SSD इसे तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। 15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और Windows 11 के साथ Microsoft Office प्री-इंस्टॉल होने के कारण यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए एक मजबूत ऑप्शन है। 1.70kg वजन और सिल्वर फिनिश इसे स्टाइलिश और पोर्टेबल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
12th Gen Intel Core i5-12450H से दमदार परफॉर्मेंस
16GB LPDDR5 RAM + 512GB Gen 4 SSD से फास्ट स्पीड
15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले, आंखों के लिए आरामदायक
Backlit Keyboard, रात में काम के लिए उपयोगी
Windows 11 + Microsoft Office प्री-इंस्टॉल
हल्का और स्लिम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित
बैटरी बैकअप औसत उपयोग के लिए ठीक
5. Dell 15, AMD Ryzen 5-7530U Processor, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD IPS 15.6"/39.62 cm 120Hz Display, Windows 11, MSO'24, Platinum Silver, 1.67kg, Standard Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
Dell Inspiron 15 एक पतला और हल्का लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 5-7530U प्रोसेसर के साथ तेज़ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। 16GB RAM और 512GB SSD की वजह से मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है, वहीं 15.6-इंच का FHD IPS डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। Windows 11 और Microsoft Office 2024 प्री-इंस्टॉल होने के कारण यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोसेसर से तेज़ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
16GB RAM + 512GB SSD से फास्ट बूट और स्मूद मल्टीटास्किंग
1.67kg वजन, पतला और हल्का डिजाइन
15 महीने का McAfee सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन
क्यों खोजें विकल्प
डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं, हेवी गेमिंग के लिए सीमित
कीबोर्ड बैकलिट नहीं है
6. Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
Primebook 2 Max 2025 एक किफायती और मॉडर्न लैपटॉप है, जो Android 15 पर आधारित PrimeOS 3.0 के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB UFS स्टोरेज दी गई है, जो स्टडी, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देती है। 15.6-इंच का Full HD IPS डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और 12 घंटे तक चलने वाली बैटरी इसे डेली यूज के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में बड़ा 15.6-इंच FHD IPS डिस्प्ले
8GB RAM + 256GB UFS स्टोरेज से स्मूद मल्टीटास्किंग
12 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ
इन-बिल्ट AI फीचर्स और ग्लोबल सर्च सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
Windows या ChromeOS नहीं, Android-बेस्ड OS
डिस्क्रीट ग्राफिक्स नहीं
7. Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg, 83CCA08KIN
Lenovo V15 (13th Gen Intel Core i3) एक भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और डेली मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 16GB RAM और 512GB SSD दी गई है, जिससे परफॉर्मेंस स्मूद रहती है। 15.6-इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, Windows 11 और Microsoft Office Home 2024 इसे वर्क-रेडी पैकेज बनाते हैं। पतला और हल्का डिजाइन इसे पोर्टेबल भी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर से अच्छा डेली परफॉर्मेंस
हल्का (1.65 kg) और स्पिल-रेसिस्टेंट कीबोर्ड
LAN पोर्ट सहित अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आंखों पर कम जोर
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 निट्स ही है
बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
