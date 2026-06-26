मैंने आजमाया अमेजन के ये कूलिंग स्टार cooler, जानिए क्यों साबित हो रहा है ये क्वालिटी का बेताज बादशाह
अमेजन पर मौजूद इन बेस्ट-सेलर कूलर्स को मैंने खुद इस्तेमाल करके परखा है, जो अपनी दमदार कूलिंग और प्रीमियम क्वालिटी की वजह से इस सीजन की सबसे बेहतरीन पसंद बने हुए हैं। घर हो या ऑफिस, इनकी जबरदस्त परफॉरमेंस और लेटेस्ट फीचर्स इन्हें इस कैटेगरी का बेताज बादशाह साबित करते हैं।
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अमेजन पर उपलब्ध बेस्ट-सेलर एयर कूलर्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, मैंने हाल ही में बाजार के कुछ टॉप-रेटेड मॉडल्स को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करके परखा है। इन कूलर्स ने न केवल अपनी कूलिंग क्षमता से प्रभावित किया है, बल्कि अपनी मजबूत निर्माण गुणवत्ता और किफायती फीचर्स के कारण भी खुद को क्वालिटी का बेताज बादशाह साबित किया है।
आज के समय में जब भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल विकल्पों की तलाश में रहते हैं, तब अमेज़न के ये कूलर्स घर और ऑफिस दोनों ही जगहों के लिए एक परफेक्ट समाधान के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन कूलर्स में दी गई एडवांस्ड हनीकॉम्ब पैड्स, शक्तिशाली एयर-थ्रो और कम बिजली की खपत जैसी खूबियां इन्हें साधारण कूलर्स से अलग बनाती हैं।
मेरे अनुभव में, ये कूलर्स न केवल लंबे समय तक चलने वाले हैं, बल्कि इनकी परफॉरमेंस भी लगातार बनी रहती है, जो इन्हें एक भरोसेमंद निवेश बनाती है। अगर आप भी इस गर्मी में अपने घर या वर्कस्पेस को आरामदायक बनाना चाहते हैं, तो अमेज़न की ये बेस्ट-सेलर रेंज निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इनकी डिजाइन और कूलिंग तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि आप कम बजट में भी प्रीमियम अनुभव प्राप्त कर सकें।
1. Bhaburly EV 90L Desert Air Cooler for Home BLDC Motor110W Smart Water Saving Touch Remote Control Empty Tank Alarm Timer & Swing Function 16 Inch Fan Blade Energy Efficient Cooler 5 Yr Motor Warranty
भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए एक दमदार और किफायती कूलर की तलाश है? अमेजन पर उपलब्ध Bhaburly EV 90L Desert Air Cooler इस सीजन में कूलिंग का नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। अपनी आधुनिक BLDC तकनीक और स्मार्ट फीचर्स के साथ, यह कूलर घर और ऑफिस के बड़े कमरों को चंद मिनटों में ठंडा करने का वादा करता है। मैंने इसे काफी करीब से देखा है और इसकी कार्यक्षमता इसे एक 'वैल्यू फॉर मनी' डिवाइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
स्मार्ट फीचर्स
शानदार कूलिंग
रिमोट और टच
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
रेटिंग 3.6 कुछ प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी कम
2. Kenstar TURBOCOOL NEO HC 45 BLUE Air Cooler with Honeycomb Cooling Media | 5-star BEE Rating |100 W|White & Blue
अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड और बेहतरीन कूलिंग के साथ बजट-फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो Kenstar TURBOCOOL NEO HC 45 एक शानदार चॉइस है। यह 45 लीटर का कूलर खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो छोटे से मध्यम आकार के कमरों या ऑफिस स्पेस में प्रभावी ठंडक चाहते हैं। अपनी 5-स्टार रेटिंग और कम बिजली खपत के कारण, यह गर्मियों के दौरान लंबे समय तक उपयोग के लिए एक किफायती साथी साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-स्टार BEE रेटिंग
शानदार मोटर वारंटी
शांत संचालन
किफायती
क्यों खोजें विकल्प
अन्य कूलर्स के मुकाबले थोड़ा औसत
मैन्युअल कंट्रोल्स
3. Kenstar Maverick HC 135 L Desert Air Cooler with Honeycomb Cooling Media |5-star BEE Rating | 350 W|Grey
यदि आपका कमरा या वर्कस्पेस काफी बड़ा है और आप एक ऐसा शक्तिशाली कूलर चाहते हैं जो बड़ी जगहों को मिनटों में ठंडा कर दे, तो Kenstar Maverick HC 135L एक बेहतरीन विकल्प है। 135 लीटर की विशाल क्षमता और 80-इंच के जबरदस्त एयर-थ्रो के साथ, यह कूलर कमर्शियल और बड़े आवासीय क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। अगर आप 'पावरफुल परफॉरमेंस' को प्राथमिकता देते हैं, तो यह कूलर आपके लिए एक दमदार साथी साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
शक्तिशाली प्रदर्शन
लंबे समय की वारंटी
कूलिंग दक्षता
क्यों खोजें विकल्प
पानी भरने पर इसे हिलाना-डुलाना काफी मुश्किल
बड़ा आकार छोटे कमरों के लिए जगह घेरने वाला साबित
रिमोट का फीचर नहीं
4. Crompton Ozone 75 Litres Desert Air Cooler for home | Large & Easy Clean Ice Chamber | 4-Way Air Deflection | High Density Honeycomb Pads | Everlast Pump | Auto Fill| 3 Year Brand Warranty
अगर आप एक ऐसे कूलर की तलाश में हैं जो भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कूलिंग परफॉरमेंस और लंबी वारंटी के साथ आता हो, तो Crompton Ozone 75L एक शानदार विकल्प है। 17,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ, यह अमेज़न पर सबसे लोकप्रिय कूलर्स में से एक है। इसकी 490 वर्ग फीट की कूलिंग क्षमता और इनवर्टर कम्पैटिबिलिटी इसे भारतीय घरों के लिए एक 'क्वालिटी का बेताज बादशाह' बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक भरोसेमंद
इनवर्टर सपोर्ट
पावरफुल एयर डिलीवरी
क्यों खोजें विकल्प
खाली टैंक अलार्म का अभाव
मैन्युअल कंट्रोल्स
5. Bajaj DMH 90 Neo 90L Desert Air Cooler for Home|For Larger Room|Anti-Bacterial Honeycomb Cooling Pad|High-Speed|Ice Chamber|90Ft Air Throw|3-Speed Control|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
बड़े कमरों के लिए एक दमदार और भरोसेमंद साथी की तलाश है? Bajaj DMH 90 Neo अपने सेगमेंट के सबसे मजबूत कूलर्स में से एक है। बजाज की ड्यूरामरीन पंप तकनीक और एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स के साथ, यह कूलर न केवल प्रभावी ठंडक देता है, बल्कि हवा को साफ और स्वच्छ भी रखता है। 3 साल की व्यापक वारंटी के साथ, यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो निवेश में सुरक्षा और लंबी उम्र चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की वारंटी
शक्तिशाली कूलिंग
स्वच्छ हवा
ड्यूरामरीन पंप
क्यों खोजें विकल्प
इधर-उधर शिफ्ट करना थोड़ा मेहनत का काम
रिमोट कंट्रोल की कमी
थोड़ी अधिक बिजली
6. RR Signature Zello HC 90 LTR | Desert Air Cooler with High Air Delivery | Honeycomb Pads | 4-Way Air Deflection | Vertical Auto Swing | Castor Wheels | Inverter Compatibility | 1 Year Warranty by RR
यदि आप एक ऐसे कूलर की तलाश में हैं जो बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ आधुनिक फीचर्स से भी लैस हो, तो RR Signature Zello 90L एक बेहतरीन विकल्प है। 90 लीटर की बड़ी क्षमता और फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स जैसी अनूठी तकनीक के साथ, यह कूलर धूल और कीड़ों को अंदर आने से रोकता है, जिससे आपको मिलती है ताजी और शुद्ध हवा। यह बड़े कमरों के लिए एक किफायती समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्वच्छ हवा
किफायती
आसान गतिशीलता
पावर कट में मददगार
क्यों खोजें विकल्प
कुल वारंटी अवधि कम
रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं
7. KUHL Brizo DC-100-16 Portable Desert Air Cooler | 200W | 100L Capacity | 16" Blades | Ice Chamber & Honeycomb Cooling Pads | Powerful Air Delivery | 1350 RPM | 30ft Air Throw | Inverter Compatible
यदि आप कूलिंग की दुनिया में कुछ नया और दमदार अनुभव करना चाहते हैं, तो KUHL Brizo DC-100-16 एक बेहतरीन विकल्प है। मशहूर ब्रांड Kent द्वारा पेश किया गया यह कूलर अपनी 100 लीटर की विशाल क्षमता और 200W की शक्तिशाली मोटर के साथ आता है। यह कूलर बड़े कमरों और हॉल के लिए एक परफेक्ट कूलिंग पार्टनर है, जो अपनी मजबूती और प्रभावी एयर-थ्रो के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली प्रदर्शन
बड़ी टैंक क्षमता
ब्रांड भरोसा
बेहतर कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
मैन्युअल कंट्रोल्स
मैन्युअल कंट्रोल्स
छोटे कमरों में काफी जगह घेर
8. Livpure Aerofrost Neo 90L Desert Air Cooler, White, Adjustable Speed, Ice Chamber, 5 Castor Wheels, Water Level Indicator, Works on Inverter
यदि आप एक ऐसा कूलर चाहते हैं जो कम बिजली की खपत में बड़े कमरों को बर्फीली ठंडक दे सके, तो Livpure Aerofrost Neo 90L एक बेहतरीन विकल्प है। लिवप्योर का यह एयर कूलर अपनी शक्तिशाली 3500 एयर डिलीवरी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। 56% की भारी बचत और 190W की ऊर्जा-कुशल तकनीक के साथ, यह कूलर मिड-बजट सेगमेंट में 'क्वालिटी का बेताज बादशाह' बनकर उभरा है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
ऊर्जा कुशल
किफायती ब्रांडेड कूलर्स
तेज कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल की सुविधा नहीं
बहुत आधुनिक या प्रीमियम नहीं
1. कूलर की सामान्य समस्याएं क्या होती हैं?
हनीकॉम्ब पैड्स का जाम होना: पानी में मौजूद खारापन के कारण पैड्स में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे हवा का बहाव कम हो जाता है।
पंप का खराब होना: अगर पानी में कचरा चला जाए या पानी खत्म होने पर कूलर चलता रहे, तो पंप जल सकता है।
दुर्गंध : टैंक में लंबे समय तक पानी जमा रहने से बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे हवा में अजीब सी बदबू आने लगती है।
शोर : पंखे के ब्लेड्स या मोटर में ढीलापन आने से कूलर चलने पर तेज आवाज करने लगता है।
पानी का रिसाव : लंबे उपयोग के बाद टैंक या फिटिंग्स से पानी लीक होने की समस्या आम है।
2. कूलर के बारे में बुनियादी जानकारी
- कूलर वाष्पीकरणीय कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें पंखा गर्म हवा को पानी से भीगे हुए पैड्स के जरिए खींचता है, जिससे हवा ठंडी होकर बाहर आती है।
- डेजर्ट कूलर: बड़े कमरों और खुले स्थानों के लिए।
- पर्सनल कूलर: छोटे कमरों या ऑफिस डेस्क के लिए।
- टावर कूलर: कम जगह घेरने वाले और स्टाइलिश डिजाइन वाले कूलर।
- आजकल इसमें BLDC मोटर तकनीक आ गई है, जो बहुत कम बिजली खाती है।
3. कूलर 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है?
यह कूलर की मोटर के वाट पर निर्भर करता है,
- सामान्य कूलर (150W - 200W): यह एक घंटे में लगभग 0.15 से 0.20 यूनिट बिजली खर्च करता है।
- BLDC मोटर कूलर (80W - 110W): यह और भी कम, लगभग 0.08 से 0.11 यूनिट प्रति घंटा खर्च करता है।
उदाहरण: अगर आप 200W का कूलर 5 घंटे चलाते हैं, तो यह लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा।
4. कौन सा कूलर ज्यादा कूलिंग देता है?
सबसे अच्छी कूलिंग के लिए ये तीन चीजें मायने रखती हैं,
- डेजर्ट कूलर : बड़े कमरों के लिए डेजर्ट कूलर ही सबसे ज्यादा कूलिंग देते हैं क्योंकि उनका एयर थ्रो और वॉटर टैंक काफी बड़ा होता है।
- हनीकॉम्ब पैड्स : घास वाले पैड्स के मुकाबले हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स वाले कूलर बेहतर कूलिंग देते हैं।
- सही प्लेसमेंट: कूलर को हमेशा खिड़की या दरवाजे के सामने रखना चाहिए ताकि वह बाहर की ताजी गर्म हवा को खींचकर उसे ठंडा कर सके।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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