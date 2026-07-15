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लॉन्च से पहले ₹999 में बुक करें सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन, मिलेगा इतने हजार का फायदा

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra या फिर Galaxy Z Flip 8 को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत में मात्र 999 रुपये में इनकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है।

लॉन्च से पहले ₹999 में बुक करें सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन, मिलेगा इतने हजार का फायदा

Samsung 22 जुलाई को होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में नए गैलेक्सी फोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। सैमसंग ने आज घोषणा की कि भारत में ग्राहक अपने ग्लोबल लॉन्च से पहले ही नए गैलेक्सी फोल्डेबल फोन को प्री-रिजर्व कर सकते हैं। ग्राहक 999 रुपये का रिफंडेबल टोकन अमाउंट देकर सैमसंग के अपकमिंग फोल्डेबल फोन को प्री-रिजर्व कर सकते हैं। प्री-रिजर्वेशन सैमसंग डॉट कॉम, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और पूरे भारत में प्रमुख रिटेल आउटलेट्स के जरिए किया जा सकता है। नए फोल्डेबल फोन को प्री-रिजर्व करने वाले ग्राहकों को डिवाइस खरीदने पर 2,799 रुपये के फायदे मिलेंगे।

सैमसंग अपने फोल्डेबल डिवाइस को और पतला, हल्का, मजबूत और ज्यादा इमर्सिव बनाता जा रहा है। इसमें स्मार्ट AI क्षमताओं को नए और अनोखे डिजाइनों के साथ मिलाया गया है, ताकि ग्राहकों को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एडाप्टिव एक्सपीरियंस मिल सकें और AI के दौर के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जा सके।

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इंटेलिजेंट एआई फीचर्स को इनोवेटिव फॉर्म फैक्टर के साथ जोड़कर, सैमसंग के नेक्स्ट जेनरेशन के फोल्डेबल्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एआई युग के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करता है।

गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 22 जुलाई को लंदन, यू.के. में होगा। यह इवेंट Samsung.com, Samsung Newsroom और Samsung के YouTube चैनल पर शाम 6:30 बजे (IST) से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

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नए फोल्डेबल में Flex Titanium डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

इस इवेंट में, कंपनी के अपनी नेक्स्ट जेनरेशन बुक-स्टाइल और क्लैमशेल-स्टाइल फोल्डेबल फोन - Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 - लॉन्च करने की उम्मीद है। Samsung Galaxy Z Fold 8 लाइनअप के लॉन्च से एक हफ्ते पहले, कंपनी ने अपनी नई 'फ्लेक्स टाइटेनियम' (Flex Titanium) डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पेश की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह स्क्रीन पर पड़ने वाली क्रीज (मोड़ के निशान) को कम से कम दिखाती है। इससे पहले, Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले कंपनी ने अपनी 'प्राइवेसी डिस्प्ले' टेक्नोलॉजी का भी खुलासा किया था, जो 'शोल्डर सर्फिंग' (आस-पास बैठे लोगों द्वारा स्क्रीन देखने) को रोकने के लिए दो तरह के पिक्सल का इस्तेमाल करती है।

कंपनी ने बताया कि सैमसंग के आने वाले फोल्डेबल फोन में यह नया डिस्प्ले आर्किटेक्चर होगा। सैमसंग का दावा है कि फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी से स्क्रीन के बीच में दिखने वाली क्रीज (मोड़ का निशान) कम हो जाती है, जो ज्यादातर फोल्डेबल फोन में दिखती है। इसके अलावा, कंपनी का कहना है कि इससे स्क्रीन की मजबूती भी बढ़ती है और देखने का अनुभव ज्यादा शानदार होता है, साथ ही पैनल भी पतला रहता है।

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सैमसंग की फ्लेक्स टाइटेनियम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एक पतली टाइटेनियम प्लेट और टाइटेनियम-अलॉय फिल्म का इस्तेमाल होता है। इन्हें OLED पैनल, "बहुत पतले ग्लास" और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के नीचे लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि टाइटेनियम-अलॉय फिल्म अंदर से डिस्प्ले को सहारा देती है। यह पॉलीमर फिल्म की तुलना में 20 गुना ज्यादा मैकेनिकल स्टिफनेस (मजबूती) देती है। सैमसंग प्रिसिजन रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिससे मटेरियल की मोटाई "औसत इंसानी बाल" की मोटाई की एक-तिहाई हो जाती है।

वहीं, टाइटेनियम प्लेट पूरे डिस्प्ले मॉड्यूल को सहारा देती है, जिससे यह खुलने पर स्थिर रहता है और बार-बार मोड़ने पर भी लचीला बना रहता है। सैमसंग का कहना है कि उसने होल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जो हवा के गैप को खत्म करके डिस्प्ले मॉड्यूल और एडहेसिव के बीच "मजबूत बॉन्ड" बनाती है। "हाई-रिजॉल्यूशन" आर्किटेक्चर डिस्प्ले को "अल्ट्रा-विविड डिस्प्ले रिजॉल्यूशन" देने और कुल मिलाकर पावर की बचत को बेहतर बनाने में मदद करता है।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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