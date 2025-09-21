जूसर, गैस स्टोव, मिक्सर सब के Amazon Great Indian Festival Sale में गिरे दाम, किचन का काम हो जाएगा एकदम आसान
Pre Deals Induction Mixer Juicer Gas Stove: घर के लिए किचन काफी अहम होता है। यहां पर अगर अलग-अलग तरह के अप्लायंसेज हों, तो खाना बनाना आसान हो जाता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Pre Deals Induction Mixer Juicer Gas Stove: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 से पहले ही प्री-डील्स मिल रही हैं। यहां से आप किचन अप्लायंसेज को किफायती कीमत में खरीदा जा सकेगा। इस सेल में आप इंडक्शन, मिक्सर, जूसर और गैस स्टोव जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इन प्री-डील्स में कई टॉप ब्रांड्स पर अच्छे डिस्काउंट और ऑफर दिए जा रहे हैं। यह मौका आपके किचन को अपग्रेड करने और बजट बचाने के लिए सबसे बेहतरीन है।
इसकी कीमत 5,995 रुपये है। हर महीने 1,100 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दी गई है, जो गैस स्टोव से ज्यादा तेजी से खाना पकाती है। इसका 2100W पावर आउटपुट फास्ट कुकिंग में मदद करता है। टच स्टार्ट फीचर और 0-3 घंटे का टाइमर इसे और भी आसान बनाते हैं। इसमें 5 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं। साथ ही, स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी सही बर्तन को पहचान लेती है, जिससे आपका कुकिंग अनुभव और भी सुरक्षित हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टच स्टार्ट से आसान ऑपरेशन
0-3 घंटे टाइमर से सुविधा
भारतीय भोजन के लिए 5 प्रीसेट मेन्यू
स्मार्ट सेंस से सुरक्षित और सही बर्तन की पहचान
क्यों खोजें विकल्प
लगातार बिजली की जरूरत
सिर्फ इंडक्शन-कंपैटिबल बर्तन में ही खाना पक सकता है
बहुत भारी बर्तनों पर सीमित परफॉर्मेंस
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 3,645 रुपये है, जिसे 46% डिस्काउंट के साथ 1,966 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है। यह एक स्मार्ट इंडक्शन कुकटॉप है, जो खासकर भारतीय रसोई के लिए डिजाइन किया गया है। यह काफी फास्ट काम करता है। इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है और यह बिजली की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारतीय खाने के लिए प्रीसेट मेन्यू
ऑटो वोल्टेज रेगुलेशन से सुरक्षा
इस्तेमाल में आसान और टिकाऊ
हाई वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
केवल इंडक्शन-कंपैटिबल बर्तन पर काम
भारी खाना पकाने के लिए सीमित क्षमता
इस मिक्सर की कीमत 3,999 रुपये है, लेकिन इस पर 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 1,199 रुपये रह जाती है। यह एक मल्टी-फंक्शनल किचन ब्लेंडर है, जो आपकी रसोई का काम आसान और तेज बनाता है। यह जूस, स्मूदी, प्यूरी और मसाले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें तीन अलग-अलग जार और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपर्पज इस्तेमाल
स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स ड्यूरेबल
तीन अलग जार हर काम के लिए सही
पल्स फंक्शन से बेहतर ग्राइंडिंग
क्यों खोजें विकल्प
खड़े मसालों के लिए समय ज्यादा
ज्यादा मैटेरियल के लिए सीमित क्षमता
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 5,995 रुपये के बजाय 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 750 वॉट की पावरफुल मोटर के साथ आता है। यह एक मल्टीफंक्शनल किचन ग्राइंडर है, जो आपके रोजमर्रा के रसोई काम को आसान बनाता है। यह जूस, चटनी, मसाले और वेट ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपर्पज जार हर तरह के काम के लिए सही
ड्यूरेबल और मजबूत ब्लेड्स
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
खड़े मसालों को पीसने में थोड़ी ज्यादा आवाज
बड़ी मात्रा ग्राइंडिंग में समय ज्यादा
आज के समय में कोल्ड प्रेस जूसर काफी लोकप्रिय है। इसकी कीमत 21,999 रुपये है। इस पर 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 14,999 रुपये रह जाती है। यह एक स्मार्ट अप्लायंस है। यह आसानी से जूस बनाने में मदद करता है। यह फल, सब्जियों और नट्स से जूस और मिल्क बनाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जूस बनाने का काम आसान
आसान असेंबली और सफाई
सुरक्षित इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
दूसरे जूसर के मुकाबले थोड़ा महंगा
भारी मात्रा में जूस बनाने में ज्यादा समय
इस मिक्सर की कीमत 1,599 रुपये है। यह 3-इन-1 मल्टीफंक्शन के साथ आता है। यह जूस, स्मूदी और ग्राइंडिंग सभी कामों के लिए सही रहेगा। यह फलों, सब्ज़ियों, मसालों और चटनी बनाने में मदद करता है। यह 500 वॉट की मोटर के साथ आता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। यह 22000 RPM के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेजी से जूस और स्मूदी बनाना
ड्राई ग्राइंडिंग और चटनी बनाने में सक्षम
मजबूत कॉपर मोटर
आसान असेंबली और सिपर जार
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 500W मोटर, भारी ग्राइंडिंग में थोड़ा समय
बड़े बैच के लिए सही नहीं
इसकी कीमत 4,995 रुपये है, जिसे 46% डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश ऑप्शन है। यह ड्यूरेबल गैस स्टोव है, जो आपके किचन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाता है। यह खाना बनाने का काम आसान बनाएगा। इसमें स्किड प्रूफ लेग्स दिए गए हैं। यह स्क्रेच रेस्सिटेंट टफेंड ग्लास के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूरेबल और स्क्रैच रेस्सिटेंट ग्लास टॉप
ब्रास बर्नर
स्किड प्रूफ लेग्स से स्टोव स्टेबल
आसान मैन्युअल इग्निशन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन नहीं
केवल 2 बर्नर, बड़े परिवार के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।