Content Creators के लिए Best Laptops, वीडियो एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए टॉप मॉडल्स
अमेजन पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ASUS ProArt P16 और MacBook Pro (M5/M3) सबसे शक्तिशाली और बेस्ट-सेलिंग लैपटॉप्स हैं। ये लैपटॉप्स बेहतरीन 4K OLED/XDR डिस्प्ले, दमदार ग्राफिक्स और फास्ट प्रोसेसर के साथ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग को सुपरफास्ट बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप 2026 में यूट्यूब, 4K वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक दमदार लैपटॉप की तलाश में हैं, तो अमेजन पर इस समय बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिएटर्स के लिए लैपटॉप चुनते समय सबसे जरूरी चीजें होती हैं—एक सटीक रंगों वाला डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और हाई-एंड ग्राफिक्स कार्ड।
इस कैटेगरी में ASUS ProArt P16 OLED विंडोज यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप माना जा रहा है। इसमें 4K OLED टचस्क्रीन के साथ AMD Ryzen AI 9 प्रोसेसर और NVIDIA RTX ग्राफिक्स मिलते हैं। इसका खास Asus DialPad प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप जैसे ऐप्स में एडिटिंग को बेहद आसान और फास्ट बना देता है।
दूसरी तरफ, जो लोग मैक इकोसिस्टम और बेजोड़ बैटरी लाइफ पसंद करते हैं, उनके लिए Apple MacBook Pro एक वन-मैन आर्मी है। इसका Liquid Retina XDR डिस्प्ले और 22 घंटे तक का बैटरी बैकअप सफर के दौरान बिना चार्जर के भारी-भरकम 4K/8K रेंडरिंग करने की आजादी देता है।
अमेजन पर चल रहे बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इन प्रीमियम क्रिएटर लैपटॉप्स को बेहद आकर्षक कीमतों पर अपना बना सकते हैं।
1. HP 15 (i5 14th Gen), Intel Core 5, 16 GB RAM (Upgradeable), 512GB SSD, FHD, Anti-Glare, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr), Office24, Silver,1.59kg, fd0682tu, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop
HP 15 एक प्रीमियम और लाइटवेट लैपटॉप है, जिसे रोज़मर्रा के काम, ऑफिस प्रोजेक्ट्स और मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लैपटॉप Intel Core 5-120U प्रोसेसर और 16 GB RAM के साथ आता है, जिससे इस पर काम करना काफी स्मूथ हो जाता है। इसका वजन केवल 1.59 kg है, जो इसे ट्रैवलिंग के लिए बेहद पोर्टेबल बनाता है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 और लेटेस्ट Office 2024 भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल परफॉर्मेंस
अपग्रेड करने योग्य रैम
शानदार FHD कैमरा
प्रीमियम फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित USB-C पोर्ट
गेमिंग के लिए नहीं
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. ASUS Vivobook 16X,Smartchoice,Intel Core i7-13620H,RTX 3050-4GB,16GB RAM,512GB SSD,FHD+,16",144Hz,M365 Basic (1Year)*,Office Home 2024,Cool Silver,1.8 Kg, K3605VC-RP492WS,Creator/Gaming Laptop
ASUS Vivobook 16X एक शक्तिशाली क्रिएटर और गेमिंग लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और मिड-लेवल गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लैपटॉप Intel Core i7 13th Gen प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। इसमें 16-इंच का बड़ा FHD+ 144Hz डिस्प्ले मिलता है, जो गेमिंग और स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए बेहतरीन है। यह लैपटॉप प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 और Office Home 2024 के साथ 'Cool Silver' कलर में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार i7 प्रोसेसर
डेडिकेटेड ग्राफिक्स
144Hz स्मूथ डिस्प्ले
प्राइवेसी और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बैटरी थोड़ी छोटी
3. Dell G Series, 13th Gen Intel Core i5-13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB DDR5, 512GB SSD, FHD, 15.6"/39.62cm, Windows 11, Microsoft Office Home 2024, 2.65KG, G15-5530, Backlit Keyboard, Gaming Laptop
Dell G15-5530 एक हैवी-ड्यूटी गेमिंग और परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर हाई-एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग जैसे भारी कामों के लिए तैयार किया गया है। यह लैपटॉप दमदार 13th Gen Intel Core i5-13450HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स और तेज DDR5 RAM है, जो गेमिंग और रेंडरिंग स्पीड को काफी बढ़ा देते हैं। यह लैपटॉप प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 और Office Home 2024 के साथ 'Dark Shadow Gray' कलर में अमेजन पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 'HX' सीरीज प्रोसेसर
अपग्रेडेड 6GB ग्राफिक्स
फास्ट DDR5 रैम
120Hz स्मूथ गेमिंग डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
बैटरी की खपत ज्यादा
4. ASUS ProArt PZ14 (2026),Snapdragon® X2 Elite,Qualcomm Adreno iGPU,32GB/1TB,3K OLED,Touchscreen,14"(35.5 cm),144Hz,Win 11,M365 Basic(1Y),Office 24,Black,0.79 Kg,HT7407NA-SN024WS,Creator/Gaming Laptop
ASUS ProArt PZ14 (HT7407NA-SN024WS) साल 2026 का एक नेक्स्ट-जेनरेशन, अल्ट्रा-पोर्टेबल डिटैचेबल क्रिएटर लैपटॉप है। यह डिवाइस उन प्रोफेशनल डिजाइनरों, फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो सफर के दौरान बिना किसी समझौते के स्टूडियो जैसी परफॉर्मेंस चाहते हैं। यह लैपटॉप दुनिया के सबसे एडवांस्ड ARM प्रोसेसर Snapdragon® X2 Elite (18-Core) और एक बेहद शक्तिशाली 80 TOPS NPU से लैस है, जो एआई टास्क को बिजली की तेजी से प्रोसेस करता है। मात्र 0.79 किलोग्राम वजन और 3K OLED टचस्क्रीन के साथ यह विंडोज इकोसिस्टम में पोर्टेबिलिटी और पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइटवेट और पोर्टेबल
बेजोड़ 80 TOPS AI पावर
मास्टरक्लास 3K OLED डिस्प्ले
शानदार कैमरा सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
पारंपरिक USB Type-A पोर्ट या HDMI पोर्ट नहीं
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
5. SAMSUNG Galaxy Book4 Edge Laptop 15.6" FHD Anti-Glare Qualcomm 8-core Snapdragon X (Up to 45 Tops) 16GB RAM 512GB SSD for Creator Designer Business Professional Win11 ICP Hub w/Copilot+ AI
SAMSUNG Galaxy Book4 Edge एक नेक्स्ट-जेनरेशन और फ्यूचर-प्रूफ एआई लैपटॉप है, जिसे खास तौर पर डिजाइनरों, क्रिएटर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है। यह लैपटॉप क्वालकॉम के शक्तिशाली 8-कोर Snapdragon X प्रोसेसर से लैस है, जो Copilot+ AI फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें मिलने वाला 45 TOPS NPU एआई आधारित कामों को बेहद तेजी से प्रोसेस करता है। शानदार स्लिम डिजाइन, बेहतरीन बैटरी लाइफ और सफायर ब्लू कलर के साथ यह लैपटॉप परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड Copilot+ AI फीचर्स
बेहतरीन बैटरी लाइफ और कूलिंग
पोर्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू
कम रिटर्न रेट
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सीमित
रैम अपग्रेड विकल्प नहीं
6. Lenovo Ideapad Slim 3, 13th Gen Intel Core i7 13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS, 15.3"/38.8cm, Win 11, Office 2024, Top Metal Cover Grey, 1.6Kg, 83K100CJIN/S1IN, Backlit KB, Laptop
Lenovo IdeaPad Slim 3 (83K100CJIN/S1IN) एक प्रीमियम, स्लिम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है जिसे कामकाजी प्रोफेशनल्स, कोडिंग करने वाले छात्रों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस लैपटॉप में टॉप पर एक स्टाइलिश मेटल कवर दिया गया है जो इसे एक मजबूत और प्रीमियम लुक देता है। यह लैपटॉप बेहद शक्तिशाली 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और तेज DDR5 RAM से लैस है। मात्र 1.6 किलोग्राम वजन के साथ यह बड़ी स्क्रीन (15.3-इंच) और बेहतरीन पोर्टेबिलिटी का एक सटीक मिश्रण है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार i7 'H' सीरीज प्रोसेसर
फ्यूचर-प्रूफ DDR5 रैम
प्रीमियम मेटल डिजाइन
एक्सबॉक्स गेम पास
क्यों खोजें विकल्प
कोई अलग ग्राफिक्स कार्ड नहीं
सीमित स्टोरेज
7. MSI CreatorPro M16, Intel 13th Gen. i7-13700H, 41CM QHD+ 60Hz Creator Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Pro/NVIDIA RTX A1000, GDDR6 6GB/Core Black/2.29Kg), B13VI-1273IN
MSI CreatorPro M16 एक एंटरप्राइज-लेवल और अत्यधिक शक्तिशाली Professional Workstation लैपटॉप है। यह डिवाइस खास तौर पर आर्किटेक्ट्स, 3D एनिमेटर्स, सिविल इंजीनियर्स, और बड़े पैमाने पर वीडियो प्रोडक्शन करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13700H प्रोसेसर के साथ NVIDIA RTX A1000 वर्कस्टेशन ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो ISV सर्टिफाइड है (यानी यह AutoCAD, Maya, और Adobe जैसे भारी सॉफ्टवेयर को बिना किसी एरर के चलाने के लिए प्रमाणित है)। इसके साथ ही इसमें बिजनेस सिक्योरिटी के लिए Windows 11 Pro और स्टूडियो-ग्रेड QHD+ डिस्प्ले मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोफेशनल वर्कस्टेशन ग्राफिक्स
शानदार QHD+ डिस्प्ले
Windows 11 Pro
बेहतरीन स्टोरेज और ड्युअल चैनल रैम
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
रोजाना कैरी करना थोड़ा मुश्किल
8. Acer ALG, 13th Gen, Intel Core i7 13620H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53, Premium Metal Body Gaming Laptop
Acer ALG (AL15G-53) एक बेहतरीन बजट-प्रीमियम गेमिंग और क्रिएटर लैपटॉप है, जो कम कीमत में दमदार स्पेसिफिकेशन्स ऑफर करता है। लगभग 72,000 रुपए के बजट में यह लैपटॉप शक्तिशाली 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB) डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रीमियम मेटल बॉडी और 6GB का बड़ा वीडियो रैम है, जो गेमिंग, कोडिंग और वीडियो एडिटिंग को काफी स्मूथ बनाते हैं। 1.99 किलोग्राम वजन के साथ यह एक शक्तिशाली गेमिंग मशीन के मुकाबले काफी पोर्टेबल भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम कीमत में i7 + 6GB ग्राफिक्स
144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले
मल्टी-कलर इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड
बेहतर पोर्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
लेटेस्ट DDR5 जितनी तेज नहीं
कोई प्री-इंस्टॉल्ड ऑफिस नहीं
9. ASUS ProArt P16 OLED (2025), AMD Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090-24GB,64GB RAM, 2TB SSD, 16"/40.64cm Touchscreen, 4K, 120Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*/Office 2024, Nano Black, 1.95Kg,H7606WX-SE028WS
ASUS ProArt P16 OLED (H7606WX-SE028WS) उन प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स, 3D एनिमेटर्स, एआई डेवलपर्स और स्टूडियोज के लिए बनाया गया है जो बिना किसी समझौते के दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं। यह लैपटॉप फ्लैगशिप AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर और दुनिया के सबसे शक्तिशाली NVIDIA GeForce RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड से लैस है। इसमें 16-इंच का 4K OLED 120Hz टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जो बेजोड़ कलर एक्यूरेसी देता है। 64GB रैम और 2TB SSD के साथ आने वाला यह 'Nano Black' लैपटॉप भारी-भरकम 8K वीडियो एडिटिंग और जेनरेटिव एआई मॉडल को चुटकियों में प्रोसेस कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्टीमेट RTX 5090 ग्राफिक्स
मास्टरक्लास 4K OLED 120Hz डिस्प्ले
मैसिव मेमोरी और स्टोरेज
क्रिएटर्स के लिए फ्री सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक प्रीमियम कीमत
रैम अपग्रेड नहीं
1. सबसे अच्छा टिकाऊ लैपटॉप कौन सा है?
अगर आपका मुख्य फोकस मजबूती, लंबी लाइफ और टिकाऊपन पर है, तो निम्नलिखित लैपटॉप सबसे अच्छे माने जाते हैं,
Lenovo ThinkPad सीरीज (जैसे ThinkPad E14 या L14): इन्हें दुनिया का सबसे टिकाऊ लैपटॉप माना जाता है। इनकी बिल्ड क्वालिटी मिलिट्री-ग्रेड की होती है, जिसके कारण ये हल्के झटके, धूल और रफ यूसेज को आसानी से झेल लेते हैं।
Apple MacBook Air / Pro: इनका पूरा चेसिस प्रीमियम एल्युमिनियम मेटल से बना होता है। इनमें कोई मूविंग पार्ट्स (जैसे हार्ड ड्राइव) नहीं होते, जिससे इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है और ये सालों-साल बिना किसी खराबी के चलते हैं।
HP EliteBook और ASUS ZenBook: मेटल बॉडी के साथ आने वाले ये लैपटॉप भी अपनी मजबूती और प्रीमियम फिनिश के लिए जाने जाते हैं।
2. लैपटॉप में नंबर वन ब्रांड कौन सा है?
ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार में नंबर वन ब्रांड का खिताब मुख्य रूप से दो कंपनियों के पास रहता है:
HP (Hewlett-Packard): भारत में सबसे भरोसेमंद और नंबर वन ब्रांड है। इसका कारण इसकी बेहतरीन सर्विस, हर बजट (₹30,000 से ₹2,00,000+) के लिए लैपटॉप की उपलब्धता और मजबूत रीसेल वैल्यू है।
Apple (MacBook): यदि बात प्रीमियम सेगमेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी और लंबी बैटरी लाइफ की हो, तो कस्टमर संतुष्टि के मामले में एप्पल दुनिया का नंबर वन ब्रांड है।
इनके अलावा Dell अपनी प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट के लिए और Lenovo अपने इनोवेटिव डिज़ाइन्स व वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप्स के लिए टॉप 3 में शामिल हैं।
3. स्टूडेंट को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए?
एक स्टूडेंट के लिए लैपटॉप चुनते समय बजट, पढ़ाई का प्रकार (कोर्स) और पोर्टेबिलिटी मायने रखती है। सामान्य तौर पर एक स्टूडेंट के लैपटॉप में ये स्पेसिफिकेशन्स होने चाहिए:
- सामान्य पढ़ाई (Arts, Commerce, School, Online Classes):
प्रोसेसर: Intel Core i3 (12th/13th Gen) या AMD Ryzen 3 / Ryzen 5
रैम व स्टोरेज: 8GB या 16GB RAM और 512GB SSD
बेस्ट मॉडल: HP 15s, Lenovo IdeaPad Slim 3, या ASUS Vivobook 15
- टेक्निकल पढ़ाई (Coding, B.Tech, Engineering, Data Science):
प्रोसेसर: Intel Core i5 / i7 (H या HX सीरीज) या AMD Ryzen 7
ग्राफिक्स: NVIDIA RTX 3050 या 4050 (कोडिंग और ग्राफिक्स टास्क के लिए जरूरी)
बेस्ट मॉडल: Dell G15, Acer ALG, या ASUS Vivobook 16X
लॉन्ग-टर्म और बेस्ट बैटरी लाइफ के लिए: Apple MacBook Air (M2 या M3 Chip) कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी बैटरी पूरे दिन (15+ घंटे) चलती है।
4. लैपटॉप खरीदने से पहले क्या-क्या देखना चाहिए?
नया लैपटॉप लेते समय हमेशा इन 5 मुख्य बातों की जांच करें,
प्रोसेसर (CPU) - लैपटॉप का दिमाग: हमेशा लेटेस्ट जनरेशन (जैसे Intel 13th/14th Gen या Core Ultra, या AMD Ryzen 5000/7000 सीरीज) का प्रोसेसर लें। सामान्य काम के लिए Core i3/i5 या Ryzen 5 और भारी काम के लिए Core i7 या Ryzen 7 चुनें।
रैम और स्टोरेज (SSD): आज के समय में कम से कम 16GB RAM वाला लैपटॉप ही लें ताकि लैपटॉप भविष्य में स्लो न हो। स्टोरेज हमेशा SSD होनी चाहिए (कम से कम 512GB), पुरानी HDD वाले लैपटॉप बिल्कुल न लें।
डिस्प्ले : स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम से कम FHD (1920x1080) होना चाहिए। आँखों की सुरक्षा के लिए Anti-Glare कोटिंग और कम से कम 250 से 300 निट्स की ब्राइटनेस जरूर देखें।
बैटरी लाइफ और वजन: यदि आपको लैपटॉप रोज कॉलेज या ऑफिस ले जाना है, तो वजन 1.4kg से 1.8kg के बीच होना चाहिए और बैटरी बैकअप कम से कम 6-8 घंटे का होना चाहिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर: ध्यान दें कि लैपटॉप के साथ Windows 11 Home और MS Office
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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