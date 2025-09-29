धमाकेदार डिस्काउंट पर अमेजन से खरीदें पावरबैंक, पहाड़ हो या रोड ट्रिप, हर जगह फोन को रखेगा फुल चार्ज Powerbank Discount On Amazon Great Indian Festival Sale 2025 From Ambrane To Zenbronics, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Powerbank Discount On Amazon Great Indian Festival Sale 2025 From Ambrane To Zenbronics

धमाकेदार डिस्काउंट पर अमेजन से खरीदें पावरबैंक, पहाड़ हो या रोड ट्रिप, हर जगह फोन को रखेगा फुल चार्ज

Powerbank On Amazon Sale: अगर आप अपने लिए एक नया पावरबैंक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आप कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:34 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Powerbank On Amazon Sale: पावरबैंक आजकल मोबाइल और गैजेट्स के लिए जरूरी साथी बन गया है। अगर आप ज्यादा सफर करते हैं या दिनभर बाहर रहते हैं, तो पावरबैंक आपके फोन को बार-बार चार्ज करने में मदद करता है। अमेजन पर आपको छोटे और पोर्टेबल पावरबैंक मिल जाएंगे। इनमें फास्ट चार्जिंग, मल्टीपल पोर्ट्स और ओवरचार्ज प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस लिस्ट में एम्ब्रेन, बोट से लेकर कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।

धमाकेदार डिस्काउंट पर अमेजन से खरीदें पावरबैंक, पहाड़ हो या रोड ट्रिप, हर जगह फोन को रखेगा फुल चार्ज

1. B0F4RB36ZW

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। यह पावर बैंक 20000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो आपके मोबाइल, टैबलेट और यहां तक कि मैकबुक एयर जैसे लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है। इसमें 35W टर्बो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जिससे डिवाइस जल्दी चार्ज होते हैं। यह पावर डिलीवरी और क्विक चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही, ड्यूल आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं।

Specifications

बैटरी
20000mAh
आउटपुट पावर
35W Turbo Fast Charging
चार्जिंग टेक
PD + QC
पोर्ट्स
ड्यूल आउटपुट

क्यों खरीदें

...

35W हाई-स्पीड चार्जिंग

...

PD और QC सपोर्ट

...

पास-थ्रू चार्जिंग से साथ-साथ चार्जिंग

...

बड़ी बैटरी बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ा और थोड़ा भारी

...

20000mAh बैटरी को खुद चार्ज करने में समय ज्यादा

इसकी कीमत 799 रुपये है। यह पावर बैंक 20000mAh की बड़ी बैटरी क्षमता के साथ आता है, जो स्मार्टफोन, टैबलेट, स्पीकर और TWS ईयरबड्स तक सभी डिवाइस को चार्ज कर सकता है। इसमें 22.5W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे आपके गैजेट्स जल्दी चार्ज हो जाते हैं। इसकी सबसे खास बात है कि यह एक साथ 3 डिवाइस चार्ज करने की सुविधा देता है। साथ ही, इसमें Dual Input & Output पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे चार्जिंग और ज्यादा आसान हो जाती है।

Specifications

बैटरी
20000mAh
आउटपुट पावर
22.5W फास्ट चार्जिंग
पोर्ट्स
ड्यूल इनपुट और आउटपुट
चार्जिंग
एक साथ 3 डिवाइस चार्ज

क्यों खरीदें

...

बड़ी 20000mAh बैटरी

...

22.5W फास्ट चार्जिंग

...

एक साथ 3 डिवाइस चार्ज करने की सुविधा

...

स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट और ईयरबड्स तक सबके लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

22.5W चार्जिंग, लैपटॉप जैसे बड़े डिवाइस के लिए कम

...

लंबा और थोड़ा भारी डिजाइन

इस पावरबैंक की कीमत 1,899 रुपये है। यह पावर बैंक आपके गैजेट्स को फास्ट और सुरक्षित चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 20000mAh की बड़ी बैटरी और 33W सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे आपके मोबाइल, टैबलेट, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच तेजी से चार्ज हो सकते हैं। इसकी खासियत है 12 लेयर स्मार्ट प्रोटेक्शन, जो बैटरी और डिवाइस को ओवरचार्ज, ओवरहीट और शॉर्ट सर्किट से बचाती है।

Specifications

बैटरी क्षमता
20000mAh
चार्जिंग पावर
33W सुपर फास्ट चार्जिंग
पोर्ट्स
ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स और टाइप-सी इनपुट/आउटपुट
सुरक्षा
12 लेयर प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

33W सुपर फास्ट चार्जिंग

...

12 लेयर प्रोटेक्शन

...

ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स

...

टाइप-सी इनपुट/आउटपुट

क्यों खोजें विकल्प

...

लैपटॉप चार्जिंग के लिए पावर थोड़ी कम

...

बड़ी बैटरी के कारण थोड़ा भारी डिजाइन

इस पावरबैंक की कीमत 1,199 रुपये है। यह 10000mAh की क्षमता के साथ आता है। यह क्यू-आई इनेबल्ड है। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया गया है, जिससे आपका फोन मजबूती से पावर बैंक से जुड़ा रहता है। यह 22.5W फास्ट चार्जिंग आउटपुट देता है और साथ ही मैगसेफ वायरलेस चार्जंग सपोर्ट भी करता है। इसमें माइक्रो यूएसबी इनपुट के साथ मैग्नेटक रिंग दी गई है।

Specifications

बैटरी क्षमता
10000mAh
चार्जिंग टेक्नोलॉजी
मैगसेफ वायरलेस + 22.5W फास्ट चार्जिंग
पोर्ट्स
माइक्रो यूएसबी इनपुट
एक्स्ट्रा फीचर
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट + मैग्नेटिक रिंग

क्यों खरीदें

...

मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

...

22.5W फास्ट चार्जिंग आउटपुट

...

iPhone और Android दोनों के लिए सही

...

स्टाइलिश और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक्रो यूएसबी इनपुट थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी

...

10000mAh बैटरी बड़ी डिवाइस के लिए थोड़ी कम

इस पावर बैंक की कीमत 2,516 रुपये है। यह 30000mAh की क्षमता के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें लंबी बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग की जरूरत होती है। इसमें पावर डिलीवरी (PD 3.0) सपोर्ट है। यह 22.5W तक का मैक्स आउटपुट देता है। आपको इसमें 2 टाइप-सी पोर्ट्स और 1 यूएसबी-ए पोर्ट मिलते है। इसका ABS+PC मजबूत बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाता है।

Specifications

बैटरी क्षमता
30000mAh
चार्जिंग टेक्नोलॉजी
PD 3.0, फास्ट चार्जिंग
पोर्ट्स
2 × Type-C, 1 × USB-A
बॉडी मटीरियल
ABS + PC (मजबूत और टिकाऊ)

क्यों खरीदें

...

बड़ी 30000mAh बैटरी

...

PD 3.0 सपोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग

...

एक साथ कई डिवाइस चार्ज करने की क्षमता

...

मजबूत और टिकाऊ बॉडी (ABS+PC)

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी और बड़ा साइज, जेब में कैरी करना मुश्किल

...

हवाई यात्रा में बैटरी साइज के कारण एयरलाइन लिमिटेशन

इसकी कीमत काफी कम है। इसे 679 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 10000mAh की है। इसमें 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यह टाइप-सी पीडी आउटपुट और मैश यूएसबी-ए आउटपुट दोनों के साथ आता है। इसमें टाइप-सी इनपुट भी है, जिससे खुद पावरबैंक चार्ज हो जाता है।

Specifications

बैटरी क्षमता
10000mAh
चार्जिंग टेक्नोलॉजी
22.5W फास्ट चार्जिंग
पोर्ट्स
1 × Mach USB-A Output, 1 × Type-C PD Output, 1 × Type-C Input

क्यों खरीदें

...

स्लिम और हल्का डिजाइन

...

22.5W फास्ट चार्जिंग से डिवाइस जल्दी चार्ज

...

यूएसबी-ए और टाइप-सी दोनों आउटपुट पोर्ट्स

क्यों खोजें विकल्प

...

10000mAh बैटरी – हैवी यूज या ट्रैवल के लिए सीमित बैकअप

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

...

एक साथ चार्जिंग के लिए लिमिटेड पोर्ट्स

इसकी कीमत 479 रुपये है। इसमें 10000mAh बैटरी और 12W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो बेसिक चार्जिंग जरूरतों के लिए उपयुक्त है। इसमें ड्यूल यूएसबी आउटपुट दिए गए हैं, जिससे आप दो डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी और माइक्रो यूएसबी दोनों इनपुट पोर्ट्स मौजूद हैं। साथ ही, इसमें एलईडी पर्सेंटेज डिस्प्ले भी है।

Specifications

बैटरी क्षमता
10000mAh
चार्जिंग पावर
12W
आउटपुट पोर्ट्स
ड्यूल यूएसबी आउटपुट
इनपुट पोर्ट्स
Type-C + Micro USB
केबल
यूएसबी से टाइप-सी केबल

क्यों खरीदें

...

ड्यूल यूएसबी आउटपुट

...

टाइप-सी और माइक्रो यूएसपी दोनों इनपुट ऑप्शन

...

बिल्ट-इन सेफ्टी प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 12W आउटपुट

...

10000mAh बैटरी हैवी यूजर्स के लिए लिमिटेड बैकअप

...

वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.