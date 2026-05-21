पड़ोसी भी पूछेंगे राज, रातभर AC चलाने के बाद भी क्यों आ रहा है इतना कम बिजली बिल? Amazon की इस खुफिया डील ने चौंकाया
इस लिस्ट में बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स और 5-स्टार रेटिंग वाले टॉप इन्वर्टर स्प्लिट एसी शामिल हैं, जो कड़कड़ाती गर्मी में भी शानदार कूलिंग देते हैं। ये एसी आपके स्मार्टफोन और वॉइस कमांड से कंट्रोल होने के साथ-साथ भारी बिजली बिल की भी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए एक बेहतरीन एयर कंडीशनर का होना बेहद जरूरी है। इस लेख में भारत के टॉप 5-स्टार इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट एसी की एक खास लिस्ट तैयार की गई है, जो इस सीजन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं।
इन एडवांस एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। यह कॉम्बिनेशन कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को खुद ब खुद एडजस्ट करता है, जिससे कड़कड़ाती गर्मी में भी कमरा तुरंत ठंडा हो जाता है और बिजली के भारी-भरकम बिल की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है।
स्मार्ट फीचर्स
इसके अलावा, स्मार्ट फीचर्स से लैस होने के कारण आप इन एसी को अपने स्मार्टफोन (Wi-Fi के जरिए) या एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस कमांड से कहीं से भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें आपको एंटी-वायरल फिल्टर, स्मार्ट डायग्नोसिस, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और 4-इन-1 या 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड्स जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। अगर आप इस गर्मी अपने घर के लिए परफॉर्मेंस, भारी बचत और बेजोड़ आराम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए सही फैसला लेने में मदद करेगी।
1. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Turbo Cool, Installation Check, White, GLS18I5AGGGW)
Lloyd का यह 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी (2026 मॉडल) भीषण गर्मी से निपटने के लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है। यह एसी 160 स्क्वायर फीट तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह बिजली की भारी बचत करता है। इसमें 6-इन-1 कनवर्टिबल मोड दिया गया है, जिससे आप जरूरत के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, यह 54°C की कड़कड़ाती गर्मी में भी दमदार कूलिंग देने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
6-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
54°C में भी कूलिंग
लॉन्ग-लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत
केवल 3.0 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग
2. Panasonic 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU18BKY5WX,White)
Panasonic का यह 1.5 टन 5-स्टार स्मार्ट स्प्लिट एसी एक बेहद प्रीमियम और हाई-टेक एयर कंडीशनर है। यह भारत का पहला Matter Enabled एसी है, जो 'MirAie' ऐप के जरिए चलता है और आपके पूरे स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। 120 से 170 स्क्वायर फीट के मध्यम कमरों के लिए यह एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलता है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। इसके अलावा, इसकी खास 'डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी' आउटडोर यूनिट को अपने आप साफ रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-इन-1 कनवर्टिबल और AI मोड
डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी
सुपर साइलेंट ऑपरेशन
पीएम 0.1 फिल्टर
55°C में भी कूलिंग और हाई एयरफ्लो
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
महंगा विकल्प
3. Blue Star 1 Ton 5 Star,New Star rated,Smart Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins, Self Diagnosis, IA512ZXUS, White)
Blue Star का यह 1 टन 5-स्टार स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी छोटे आकार के कमरों (110 स्क्वायर फीट तक) के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है। यह एसी इन-बिल्ट वाई-फाई मॉड्यूल के साथ आता है, जिससे आप इसे कहीं से भी अपने स्मार्टफोन या वॉइस कमांड (Alexa/Google Assistant) के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। नए 2026 BEE नियमों के अनुसार इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो बिजली की बेजोड़ बचत सुनिश्चित करती है। इसमें 5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग और उन्नत DigiQ Hepta Sensors दिए गए हैं, जो भीषण गर्मी में भी सटीक कूलिंग प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली बचत
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल
DigiQ हेप्टा सेंसर्स
4-वे एयर स्विंग
मजबूत एंटी-करोजन प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
गैस चार्जिंग शर्त
4. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE5R36W0, White)
Carrier का यह 1.5 टन 5-स्टार स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी आधुनिक फीचर्स और जबरदस्त कूलिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह एसी 111 से 150 स्क्वायर फीट तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें Flexicool 6-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपको रिमोट या स्मार्टफोन के जरिए कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे 50% तक बिजली की बचत हो सकती है। स्मार्ट वाई-फाई और Geo-Fencing जैसे फीचर्स इसे इस सेगमेंट का एक बेहद एडवांस और प्रीमियम मॉडल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
6-इन-1 फ्लेक्सीकूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
इंस्टा कूल (Insta Cool) और दमदार एयरफ्लो
डुअल फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
कठिन वारंटी शर्तें
इंस्टॉलेशन चार्ज
5. Hitachi 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, Smart Display, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5400STXL RAS.G518PCCIBT, White)
Hitachi का यह 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी बेहतरीन जापानी तकनीक और दमदार कूलिंग के लिए जाना जाता है। 111 से 150 स्क्वायर फीट तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए यह एक आदर्श विकल्प है। इसमें हिताची की सिग्नेचर Xpandable+ टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे में गर्मी बढ़ने पर अपनी कूलिंग क्षमता को आटोमेटिक बढ़ा देती है। इसके अलावा, फ्रॉस्टवाश तकनीक पर आधारित 'आइस क्लीन' फीचर और 4-वे एयर स्विंग इसे इस सीजन का एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Xpandable+ टेक्नोलॉजी
आइस क्लीन
4-वे एयर स्विंग
ह्यूमिडिटी कंट्रोल
लॉन्ग-लास्टिंग सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
BEE स्टार रेटिंग बदलाव
वाई-फाई कनेक्टिविटी
6. Midea 1Ton 5S,New Star rated, Wi-Fi AI Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Smart Wi-Fi,Turbo Mode, Auto Clean and HD+PM 2.5 Filter,Santis MAX RYL Wi-Fi - MAI12SR5R36W0, White)
Midea का यह 1 टन स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी छोटे आकार के कमरों (110 स्क्वायर फीट तक) के लिए एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स से लैस विकल्प है। नए 2026 स्टार रेटिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया यह एसी स्मार्ट वाई-फाई और वॉइस कंट्रोल (Alexa/Google Assistant) के साथ आता है। इसमें Convertible 6-इन-1 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपको बिजली बचाने और मनमुताबिक कूलिंग सेट करने की आजादी देती है। कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स की तलाश कर रहे उपभोक्ताओं के लिए यह एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत और शानदार डिस्काउंट
6-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग
स्मार्ट वाई-फाई और वॉइस कंट्रोल
एंटी-करोजन ब्लू कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे केबिन के लिए ही
सीमित एयर स्विंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना
7. LG 1 Ton 5 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, Him Clean, AS-Q14YNZE, White)
होम एप्लायंसेज की दुनिया में LG हमेशा से एक भरोसेमंद ब्रांड रहा है। LG का यह 1 टन 5-स्टार स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी छोटे कमरों (110 स्क्वायर फीट तक) के लिए एक बेहद प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस एयर कंडीशनर है। नए स्टार रेटिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया यह एसी AI Convertible 6-इन-1 कूलिंग के साथ आता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कमरे के तापमान को भांपकर कूलिंग और बिजली की बचत को खुद ही मैनेज करता है। इसके अलावा, इसकी खास Ocean Black Protection इसे जंग से बचाकर लंबी लाइफ देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI कनवर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग
विराट मोड और सुपर फास्ट कूलिंग
55°C में भी दमदार कूलिंग
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
1. कौन सा बेहतर है, 5 स्टार या इन्वर्टर एसी?
यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं, इसलिए इनमें से किसी एक को चुनने के बजाय 5-स्टार इन्वर्टर एसी चुनना सबसे बेस्ट होता है। आइए इसे आसानी से समझते हैं,
- इन्वर्टर एसी : यह एक तकनीक है। साधारण एसी का कंप्रेसर बार-बार ऑन और ऑफ होता है जिससे बिजली ज्यादा लगती है। लेकिन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता रहता है (बंद नहीं होता)। इससे कूलिंग भी बेहतर होती है और बिजली भी कम लगती है।
- 5 स्टार : यह ऊर्जा दक्षता का पैमाना है। स्टार रेटिंग (1 से 5) यह बताती है कि एसी कितनी बिजली बचाएगा। 5-स्टार एसी सबसे कम बिजली खाता है।
- निष्कर्ष: अगर आपका बजट अच्छा है और एसी रोज 5-6 घंटे से ज्यादा चलना है, तो 5-Star Inverter AC ही सबसे बेहतर है।
2. स्मार्ट स्प्लिट एसी क्या है?
- स्मार्ट स्प्लिट एसी दो हिस्सों से मिलकर बनता है—एक कमरे के अंदर लगने वाली इंडोर यूनिट और दूसरी बाहर लगने वाली आउटडोर यूनिट। इसके स्मार्ट होने का मतलब है कि यह आधुनिक फीचर्स से लैस होता है,
- Wi-Fi कनेक्टिविटी: इसे आप अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करके दुनिया में कहीं से भी ऑन, ऑफ या कंट्रोल कर सकते हैं।
- वॉइस कंट्रोल : यह Google Assistant और Amazon Alexa को सपोर्ट करता है, जिससे आप बोलकर (जैसे: Alexa, set AC temperature to 24) इसे चला सकते हैं।
- AI मोड : कुछ स्मार्ट एसी कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और बाहर के मौसम को खुद भांपकर कूलिंग एडजस्ट कर लेते हैं।
3. 5 स्टार एसी बिल प्रति घंटा कितना होता है?
- एक 1.5 टन के 5-स्टार इन्वर्टर एसी का खर्च औसतन 4 रुपये से 7 रुपये प्रति घंटा आता है।
- यह खर्च पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ बिजली की दर (प्रति यूनिट चार्ज) क्या है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं,
- एक मॉडर्न 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर एसी लगातार चलने पर औसतन 0.6 से 0.8 यूनिट प्रति घंटा बिजली खाता है (शुरुआत में कमरा ठंडा करते समय यह 1 से 1.5 यूनिट ले सकता है, लेकिन कमरा ठंडा होने के बाद यह घटकर 0.5 यूनिट तक आ जाता है)।
यदि आपके शहर में बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है, तो
कमरा ठंडा होने के बाद का खर्च: 0.6×7= लगभग 4.20 रुपये प्रति घंटा।
भारी गर्मी में शुरुआती खर्च: 1×7= लगभग 7.00 रुपये प्रति घंटा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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