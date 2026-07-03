Amazon Prime Day Sale: जेब खर्च में खरीदें बेस्ट पावर बैंक, 699 रुपये के शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं ये शानदार ऑप्शंस
अमेजन प्राइम डे सेल में स्मार्टफोन चार्जिंग की टेंशन खत्म करने के लिए बेस्ट Power Banks सिर्फ 699 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। इस बजट में ग्राहकों को Ambrane और Mi जैसे टॉप ब्रैंड्स के Fast Charging पावर बैंक खरीदने का मौका मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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अगर आप सफर के दौरान या बिजली कटने पर अपने स्मार्टफोन की डेड बैटरी से परेशान रहते हैं, तो अमेजन की सबसे बड़ी सेल आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। Amazon Prime Day Sale में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज पर भारी छूट मिल रही है। इस सेल की सबसे बेस्ट डील्स में से एक है ब्रैंडेड Power Banks पर मिलने वाला बंपर डिस्काउंट, जहां आप मात्र 699 रुपये की शुरुआती कीमत में एक दमदार पावर बैंक अपने घर ला सकते हैं।
जेब खर्च के बजट में मिलेगी फास्ट चार्जिंग और हैवी बैटरी कैपेसिटी
इस बजट-फ्रेंडली रेंज में आपको देश के सबसे भरोसेमंद और टॉप-रेटेड पावर बैंक्स के विकल्प मिल जाएंगे। 699 रुपये की शुरुआती रेंज में न सिर्फ आपको 10000mAh तक की हैवी बैटरी कैपेसिटी मिलती है, बल्कि ये पावर बैंक Fast Charging को भी सपोर्ट करते हैं। इनका कॉम्पैक्ट और स्लिम डिजाइन इन्हें कैरी करने में बेहद आसान बनाता है, जिससे यह आपके रोजमर्रा के सफर और बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं।
बैंक कार्ड ऑफर्स से होगी और भी ज्यादा बचत, मिल रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट
इतना ही नहीं, इस डील को और भी किफायती बनाने के लिए अमेज़न ग्राहकों को कई बैंक ऑफर्स भी दे रहा है। अगर आप खरीदारी करते समय चुनिंदा बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिलेगा। साथ ही, प्राइम मेंबर्स के लिए फ्री और फास्ट डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन पर जाएं और अपने लिए सबसे बेस्ट पावर बैंक आज ही ऑर्डर करें!
1. Ringke 90 Degree USB 3.2 Gen 2x2 USB-C Cable [1M / 240W] Right Angle Type C to C Fast Charging Nylon Braided Charger Cord Designed for iPhone 16 15 Series, Samsung Galaxy Series etc. - Black
अमेजन सेल में इस समय प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सेसरीज पर शानदार डील्स मिल रही हैं। अगर आप अपने iPhone 16, 15 सीरीज़ या सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के लिए एक अल्टीमेट, सुपर-फास्ट और ड्यूरेबल चार्जिंग केबल ढूंढ रहे हैं, तो Ringke 90 Degree USB 3.2 Gen 2x2 Type-C to C Cable एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय अमेजन पर इस पर 38% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 2,299 रुपये से घटकर मात्र 1,424.05 रुपये हो गई है। यह केबल न सिर्फ 240W की तूफानी चार्जिंग स्पीड देती है बल्कि इसका राइट-एंगल डिजाइन गेमर्स और हैवी यूजर्स के लिए बेहद आरामदायक है।
Specifications
क्यों खरीदें
90-डिग्री राइट एंगल डिजाइन
240W की सुपर पाव
बेहद तेज डेटा ट्रांसफर
4K डिस्प्ले सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
मोटाई और कड़कपन
2. Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Black
अमेजन प्राइम डे सेल में अगर आप अपने फोन, टैबलेट या वियरेबल्स के लिए एक भरोसेमंद और सुपर-फास्ट पावर बैकअप ढूंढ रहे हैं, तो Xiaomi Power Bank 4i (20000mAh) आपके लिए इस समय की सबसे बेस्ट डील साबित हो सकती है। यह पावर बैंक अमेजन पर #1 Best Seller है और इस समय प्राइम डे मेगा डील में 53% के बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसकी कीमत 3,999 रुपये से घटकर मात्र 1,899 रुपये हो गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
33W की तूफानी स्पीड
एक साथ 3 डिवाइसेज चार्ज
प्रीमियम और रफ-टफ लुक
अल्टीमेट सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी और बड़ा महसूस
फुल चार्ज होने में समय
बॉक्स में एडॉप्टर नहीं
3. Dubstep PowerBlitz X3 10000mAh 22.5W Power Bank, Built-in Type-C & Lightning Cables, 4 Outputs, Quick Charge 3.0, PD Fast Charging, LED Display, Slim (Black)
अमजन प्राइम डे सेल में अगर आप एक ऐसा पावर बैंक ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आपको अलग से कोई केबल साथ लेकर न घूमना पड़े, तो Dubstep PowerBlitz X3 (10000mAh) आपके लिए सबसे बेहतरीन बजट डील है। प्राइम डे डील में इस पावर बैंक पर 77% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 2,999 रुपये से घटकर मात्र 699 रुपये हो गई है। इतने कम दाम में इन-बिल्ट केबल्स और डिजिटल डिस्प्ले मिलना इसे बेहद खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नो केबल झंझट
22.5W की फास्ट चार्जिंग
स्मार्ट LED डिस्प्ले
एक साथ 4 डिवाइसेज
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रैंड
इन-बिल्ट केबल खराब होने का रिस्क
4. Xiaomi Power Bank 4i 10000mAh 22.5W Fast Charging PD|Smart 12 Layer Protection| Durable Steel Casing |Triple Output Ports|Supports All Phone(MI Power Bank),Purple
अमेजन प्राइम डे सेल में अगर आप एक बेहद मजबूत, स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट पावर बैंक तलाश रहे हैं, तो Xiaomi Power Bank 4i (10000mAh) आपके लिए एक परफेक्ट डील है। इस समय प्राइम डे मेगा डील्स में इस पर 52% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी ओरिजिनल कीमत 2,499 रुपये से घटकर मात्र 1,199 रुपये हो गई है। यह वेरिएंट अपने खास और खूबसूरत कोरल पर्पल कलर और मजबूत मेटल बॉडी की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
अट्रैक्टिव कोरल पर्पल कलर
पॉकेट-फ्रेंडली साइज
ट्रिपल पोर्ट्स
मेटल बॉडी की मजबूती
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ा भारी
स्क्रैच लगने का डर
5. Belkin 20000 mAh 20W Power Bank | Super Fast Charging | USB-C PD Port | Fast Charging for iPhone 17, Air, Pro, Pro Max, AirPods, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10 & More | 2 Years Warranty | Black
अमेजन प्राइम डे मेगा डील में प्रीमियम टेक एक्सेसरीज बनाने वाले मशहूर ग्लोबल ब्रैंड Belkin के इस पावर बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। Belkin BoostCharge 20000mAh Power Bank इस समय 65% की भारी छूट के साथ मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 8,499 रुपये से घटकर मात्र 2,999 रुपये हो गई है। यह "Amazon's Choice" प्रोडक्ट है और अपनी बेजोड़ सेफ्टी व लंबी वारंटी के लिए जाना जाता है। यह लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज और गूगल पिक्सल 10 जैसे फ्लैगशिप फोन्स के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की लंबी वारंटी
कनेक्टेड इक्विपमेंट वारंटी
एक साथ 3 डिवाइसेज चार्ज
लेटेस्ट फ्लैगशिप कम्पैटिबिलिटी
लेटेस्ट फ्लैगशिप कम्पैटिबिलिटी
भरोसेमंद सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
चार्जिंग स्पीड 20W पर सीमित
बॉक्स में छोटा केबल
6. Mi Power Bank Boost Pro 30000mAh with 18W Fast Charging|Power Delivery 3.0|24W Fast Recharging|Triple Output Port|Dual Input with Type C|16 Layer Protection (Black)
अमेजन प्राइम डे मेगा डील में उन लोगों के लिए एक धमाकेदार ऑफर आया है जो बार-बार पावर बैंक चार्ज करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। Mi Power Bank Boost Pro 30000mAh पर इस समय 34% का शानदार डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 4,999 रुपये से घटकर 3,299 रुपये हो गई है। 30000mAh की विशाल क्षमता के साथ आने वाला यह पावर बैंक उनके लिए वरदान है जो लंबे सफर पर जाते हैं या जिनके इलाके में बार-बार बिजली कटती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 30000mAh बैटरी
24W फास्ट रीचार्जिंग
16-लेयर की जबर्दस्त सुरक्षा
एक साथ 3 डिवाइसेज चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी और बड़ा
फ्लाइट्स (हवाई यात्रा) के लिए उपयुक्त नहीं
7. BonKaso 10000mAh Power Bank 22.5W PD Fast Charging with Built-in 2-in-1 Type C & Lightning Cable, Digital Display, Dual USB Output, Compact Portable Charger for Android, iPhone, Tablets – Black
BonKaso 10,000mAh एक बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट पावर बैंक है, जो आपकी रोजमर्रा की चार्जिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 2-in-1 इन-बिल्ट Type-C और Lightning केबल है, जिससे आपको अलग से तार ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह 22.5W की PD फास्ट चार्जिंग और एक डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, जो इस बजट (799 रुपये) में इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट केबल
22.5W फास्ट चार्जिंग
डिजिटल डिस्प्ले
शानदार कीमत
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
केवल 6 महीने की वारंटी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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