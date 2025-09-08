छोटू पावरबैंक से चार्ज होंगे लैपटॉप-मोबाइल, बिजली जाने का झंझट खत्म, शुरुआती कीमत 2,999 रुपये
पावरबैंक आपको न सिर्फ फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है, बल्कि जरूरत के वक्त बिजली पर निर्भरता को खत्म कर देता है। आइए देखते हैं कुछ बेस्ट पावरबैंक ऑप्शन्स..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
पावरबैक खरीदना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ बिजली के आने जाने की समस्या खत्म हो जाती है, बल्कि किसी यात्रा के दौरान मोबाइल-लैपटॉप और स्मार्टवॉच को चार्ज किया जा सकता है। यह फास्ट चार्जिंग पावरबैंक होते हैं, तो जो कि 25,000 से लेकर 30,000 पावरबैंक तक आते हैं। इन पावरबैंक से एक साथ तीन चीजों को चार्ज किया जा सकता है। इन पावरबैंक को 2000 रुपये से लेकर 5 से 10 हजार रुपये के प्राइस प्वाइंट में खरीदा जा सकता है। ऐसे ही कुछ बेस्ट पावरबैंक ऑप्शन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं...
यह पावरबैंक MacBook और Type-C लैपटॉप को फास्ट चार्ज करता है। यह 100W PD फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला यह पावरबैंक है, जो कि 25,000mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी से लैस है। इससे एक साथ तीन डिवाइसेस को चार्ज किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100W फास्ट चार्जिंग आउटपुट
MacBook, Type-C लैपटॉप्स और हाई-एंड डिवाइसेस के लिए परफेक्ट
25,000mAh हाई कैपेसिटी बैटरी
ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी और बड़ा साइज
सिर्फ 6 महीने की वारंटी
यूजर एक्सपीरियंस मिक्स्ड हो सकते हैं
अगर आप एक ऐसा पावरबैंक चाहते हैं जो मोबाइल ही नहीं, लैपटॉप और iPad जैसे हाई-पावर डिवाइसेस को भी चार्ज कर सके, तो Portronics Ampbox 27K आपके लिए एक शानदार और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें 65W PD आउटपुट, 27000mAh बैटरी और 4 आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं जो इसे एक ऑल-इन-वन चार्जिंग सॉल्यूशन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लैपटॉप और हाई-पावर डिवाइसेस के लिए बेहतरीन
लैपटॉप और हाई-पावर डिवाइसेस के लिए बेहतरीन
एक ही पोर्ट से चार्जिंग और आउटपुट दोनों
मजबूत प्लास्टिक बिल्ड के साथ
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी हो सकता है
सिर्फ 1 साल की वारंटी
USB-A पोर्ट्स सिर्फ 18W सपोर्ट
यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल पावरबैंक है, जो लैपटॉप, MacBook, मोबाइल और टैबलेट सभी को फास्ट चार्ज कर सकता है। यह पावर बैंक 85W का पावर डिलीवरी आउटपुट और फास्ट रिचार्जिंग के साथ यह ट्रैवल और ऑफिस दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
लैपटॉप और हाई-पावर डिवाइसेस को फास्ट चार्ज करने के लिए परफेक्ट
पोर्टेबल होने के साथ अच्छा चार्जिंग टाइम
ओवरचार्ज, शॉर्ट सर्किट, तापमान सुरक्षा
सिर्फ 388 ग्राम, आसानी से कैरी कर सकते हैं
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी सिर्फ 6 महीने
USB-A पोर्ट की आउटपुट लिमिटेशन
आजकल हमारे गैजेट्स जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए एक पावरफुल और भरोसेमंद पावर बैंक होना बहुत जरूरी हो गया है। खासकर जब हम बाहर या यात्रा पर हों और चार्जिंग पॉइंट कम मिले। ऐसे में boAt EnergyShroom PB600 PowerPulse 27000mAh एक ऐसा पावर बैंक है, जो हाई कैपेसिटी के साथ-साथ फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने कई डिवाइस एक साथ और जल्दी चार्ज कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
27000mAh बड़ी बैटरी क्षमता
160W टोटल आउटपुट पावर
80W फास्ट रिचार्जिंग
स्मार्ट पावर मैनेजमेंट
गनमेटल कलर और प्रीमियम बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
थोडा महंगा लग सकता है
वजन में थोड़ा भारी
Zebronics का EnergiPOD 27R3 एक हाई-कैपेसिटी और हाई-स्पीड पावरबैंक है, जो 100W आउटपुट के साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और Type-C लैपटॉप तक चार्ज कर सकता है। इसमें 27000mAh बैटरी, PD 3.0 सपोर्ट, और डुअल Type-C + USB-A आउटपुट मिलते हैं, जिससे मल्टी-डिवाइस चार्जिंग आसान हो जाती है। LED डिस्प्ले बैटरी लेवल और वोल्टेज दिखाता है, जबकि मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन ओवरचार्ज और शॉर्ट-सर्किट से सुरक्षा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
27000mAh बड़ी बैटरी
100W PD 3.0 फास्ट चार्जिंग
मल्टी-डिवाइस चार्जिंग
LED डिस्प्ले और ऑटो प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
6 महीने की वारंटी
थोड़ा हेवी डिजाइन
यह कॉम्पैक्ट 20000mAh पावरबैंक है, जिसे खासतौर पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इनबिल्ट 100W Type-C केबल, 65W PD PPS आउटपुट, और फास्ट 45W सपोर्ट मिलता है। यह स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है। डिजिटल डिस्प्ले और पॉकेट-साइज डिजाइन इसकी यूएसपी है।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे छोटा 20000mAh पावरबैंक
इनबिल्ट 100W टाइप-C केबल
डिजिटल बैटरी लेवल डिस्प्ले
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 6 महीने की वारंटी
वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं
यह एक ऑल-इन-वन 4-in-1 पावरबैंक है, जो स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक सभी डिवाइसेज को चार्ज करने में सक्षम है। इसमें 15000mAh बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे iPhone, Android और Type-C लैपटॉप को चार्ज किया जा सकता है। इसका इनबिल्ट टाइप-C केबल, MagSafe वायरलेस चार्जिंग और मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स इसे ट्रैवल और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
MagSafe वायरलेस चार्जिंग
इनबिल्ट Type-C केबल
कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 6 महीने की वारंटी
एवरेज बैटरी बैकअप रिव्यूज
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।