छोटू पावरबैंक से चार्ज होंगे लैपटॉप-मोबाइल, बिजली जाने का झंझट खत्म, शुरुआती कीमत 2,999 रुपये

Mon, 8 Sep 2025 11:53 AM

पावरबैक खरीदना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ बिजली के आने जाने की समस्या खत्म हो जाती है, बल्कि किसी यात्रा के दौरान मोबाइल-लैपटॉप और स्मार्टवॉच को चार्ज किया जा सकता है। यह फास्ट चार्जिंग पावरबैंक होते हैं, तो जो कि 25,000 से लेकर 30,000 पावरबैंक तक आते हैं। इन पावरबैंक से एक साथ तीन चीजों को चार्ज किया जा सकता है। इन पावरबैंक को 2000 रुपये से लेकर 5 से 10 हजार रुपये के प्राइस प्वाइंट में खरीदा जा सकता है। ऐसे ही कुछ बेस्ट पावरबैंक ऑप्शन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं...

यह पावरबैंक MacBook और Type-C लैपटॉप को फास्ट चार्ज करता है। यह 100W PD फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला यह पावरबैंक है, जो कि 25,000mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी से लैस है। इससे एक साथ तीन डिवाइसेस को चार्ज किया जा सकता है।

अगर आप एक ऐसा पावरबैंक चाहते हैं जो मोबाइल ही नहीं, लैपटॉप और iPad जैसे हाई-पावर डिवाइसेस को भी चार्ज कर सके, तो Portronics Ampbox 27K आपके लिए एक शानदार और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें 65W PD आउटपुट, 27000mAh बैटरी और 4 आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं जो इसे एक ऑल-इन-वन चार्जिंग सॉल्यूशन बनाते हैं।

यह एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल पावरबैंक है, जो लैपटॉप, MacBook, मोबाइल और टैबलेट सभी को फास्ट चार्ज कर सकता है। यह पावर बैंक 85W का पावर डिलीवरी आउटपुट और फास्ट रिचार्जिंग के साथ यह ट्रैवल और ऑफिस दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

आजकल हमारे गैजेट्स जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए एक पावरफुल और भरोसेमंद पावर बैंक होना बहुत जरूरी हो गया है। खासकर जब हम बाहर या यात्रा पर हों और चार्जिंग पॉइंट कम मिले। ऐसे में boAt EnergyShroom PB600 PowerPulse 27000mAh एक ऐसा पावर बैंक है, जो हाई कैपेसिटी के साथ-साथ फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने कई डिवाइस एक साथ और जल्दी चार्ज कर सकते हैं।

Zebronics का EnergiPOD 27R3 एक हाई-कैपेसिटी और हाई-स्पीड पावरबैंक है, जो 100W आउटपुट के साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और Type-C लैपटॉप तक चार्ज कर सकता है। इसमें 27000mAh बैटरी, PD 3.0 सपोर्ट, और डुअल Type-C + USB-A आउटपुट मिलते हैं, जिससे मल्टी-डिवाइस चार्जिंग आसान हो जाती है। LED डिस्प्ले बैटरी लेवल और वोल्टेज दिखाता है, जबकि मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन ओवरचार्ज और शॉर्ट-सर्किट से सुरक्षा देता है।

यह कॉम्पैक्ट 20000mAh पावरबैंक है, जिसे खासतौर पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इनबिल्ट 100W Type-C केबल, 65W PD PPS आउटपुट, और फास्ट 45W सपोर्ट मिलता है। यह स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है। डिजिटल डिस्प्ले और पॉकेट-साइज डिजाइन इसकी यूएसपी है।

यह एक ऑल-इन-वन 4-in-1 पावरबैंक है, जो स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक सभी डिवाइसेज को चार्ज करने में सक्षम है। इसमें 15000mAh बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे iPhone, Android और Type-C लैपटॉप को चार्ज किया जा सकता है। इसका इनबिल्ट टाइप-C केबल, MagSafe वायरलेस चार्जिंग और मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स इसे ट्रैवल और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

