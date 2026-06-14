Pova सीरीज के डिवाइसेज का जलवा, बढ़ रही डिमांड, बेस्ट AI और बेस्ट सिग्नल भी
पोवा 8 स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री हो गई है। पोवा 8 के साथ कंपनी ने डिलीट नॉर्मल की भी शुरुआत की है। इस खास मौके पर हमने आगे की प्लानिंग और इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों के बारे में कंपनी के सीईओ अरिजीत तालापात्रा से खास बातचीत की।
पोवा 8 स्मार्टफोन की एंट्री अभी हाल ही में हुई है। कंपनी का यह फोन डिजाइन और फीचर्स के मामले में जबर्दस्त है। 30 हजार रुपये से कम के सेगमेंट में यह डिवाइस बेहद प्रीमियम फीचर ऑफर करता है। इसमें कंपनी ट्रिपल चिपसेट सेटअप के साथ रियर में एक अलाइव मैट्रिक्स डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह सेकेंडरी डिस्प्ले 49 अलग-अलग ऐनिमेशन ऑफर करता है। इसके साथ इसमें कमाल के एआई इंटिग्रेशन दिए गए हैं। कंपनी पोवा सीरीज और फ्यूचर में लॉन्च होने वाले अपने डिवाइसेज को लेकर काफी अग्रेसिव दिख रही है। आगे की प्लानिंग और इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों को लेकर हमनें Transsion India के सीईओ अरिजीत तालापात्रा (Arijeet Talapatra) से बात की।
डिजाइन के मामले पोवा गाड़ रहा झंडे
तालापात्रा पोवा सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि पोवा सीरीज के डिवाइसेज डिजाइन के मामले में बेहद शानदार है। कंपनी की मौजूदगी 110 देशों में है और सभी जगह पोवा स्मार्टफोन्स के डिजाइन को काफी पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत के साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तालापात्रा ने कहा कि पोवा डिजाइन में शानदार है ही साथ ही इसके बाकी फीचर भी टॉप नॉच हैं, लेकिन कंपनी इनके बारे में बात नहीं करती। उनका कहना है कि डिजाइन के साथ फोन में बाकी चीजों का बेस्ट होना जरूरी है। यह होना ही चाहिए और पोवा यह ऑफर करता है।
बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए 20 बैंड
कंपनी 3B में विश्वास करती है। 3B का मतलब बेस्ट डिजाइन, बेस्ट एआई और बेस्ट सिग्नल। कंपनी फोन के सिग्नल को बेस्ट रखने के लिए कमिटेड है और वह इसके लिए जियो के साथ मिल कर काम कर रही है। स्मार्टफोन्स में बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए 20 बैंड ऑफर किए जा रहे हैं। पोवा डिवाइसेज के साथ कंपनी के बाकी डिवाइसेज में नो सिग्नल कनेक्टिविटी का तगड़ा फीचर भी मिलता है। कंपनी के स्मार्टफोन में ऑफर किए जा रहे फीचर नॉर्मल से आगे हैं और पोवा 8 के साथ कंपनी ने 'Delete Normal' की शुरुआत भी कर दी है।
मिल रहा कन्ज्यूमर का भरपूर प्यार
तालापात्रा ने कहा कि अभी पोवा बड़ा ब्रैंड नहीं बना है, लेकिन इसे कन्ज्यूमर का भरपूर प्यार मिल रहा है। कंपनी का सीधा स्टेटमेंट है कि पोवा बाकी ब्रैंड्स से अलग है। कंपनी की कम्यूनिटी तेजी से ग्रो कर रही है। तालापात्रा के अनुसार कंपनी की कम्यूनिटी टियर 3 और टियर 4 के साथ टियर 2 में भी है। उन्होंने बताया कि कंपनी की मार्केट इंटेलिजेंस और कस्टमर इन्साइट टीम काफी रिसर्च करती है और कस्टमर्स से मिलती रहती है। इसी के आधार पर कंपनी ऐसे डिवाइसेज को ला पा रही है, जिसे देखते ही यूजर को लगता है कि कंपनी ने उनके बारे में सोच कर ही डिवाइस को डिजाइन किया है। कंपनी मार्केट में काफी नजदीक से मॉनिटर कर रही है और आने वाले टाइम में हमें और नए यूजर फोकस्ड डिवाइस देखने को मिलेंगे।
कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश
ग्लोबल मार्केट में इस वक्त मेमरी की कॉस्ट बढ़ गई है। इससे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर पर भी कीमतों को कंट्रोल में रखने का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। तालापात्रा ने कहा कि मेमरी कॉस्ट के बढ़ने के बाद भी पोवा 8 की कीमत को काफी अग्रेसिव रखा गया है। तालापात्रा ने कहा कि अगले दो साल के लिए एआई कंपनियों ने मेमरी को बुक कर लिया है और इसलिए डिवाइसेज अभी थोड़े महंगे हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी का फोकस हमेशा डिवाइसेज की कीमतों को कम रखने पर होता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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