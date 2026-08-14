Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आ गए नए POVA AI Buds Pro इयरबड्स, मिलेगा खास AI फीचर्स का मजा

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

TECNO ने भारत में POVA AI Buds Pro लॉन्च किए हैं, जिनमें केस से वन-क्लिक रिकॉर्डिंग, AI बेस्ड मीटिंग समरी, ट्रांसक्रिप्ट और एक्शन आइटम्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन ईयरबड्स में 12 भारतीय भाषाओं में रियल-टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा है।

POVA AI Buds Pro
Pova AI Buds Pro में खास AI फीचर्स का फायदा यूजर्स को दिया जाएगा।

आज के डिजिटल दौर में मीटिंग, ऑनलाइन क्लास और क्लाइंट कॉल के दौरान जरूरी बातों को याद रखना और साथ-साथ नोट्स तैयार करना आसान नहीं है। बातचीत पर ध्यान देने के साथ नोट्स बनाने के लिए बार-बार फोन निकालना भी एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए TECNO ने भारत में POVA AI Buds Pro को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस नॉर्मल ईयरबड्स से आगे बढ़कर AI बेस्ड रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन, समरी और रियल-टाइम ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

60% OFF

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.QDH..38HR..1.2TB)

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.QDH..38HR..1.2TB)

  • checkEarbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.QDH..38HR..1.2TB)
amazon-logo

₹1999

₹4999

खरीदिये

discount

75% OFF

ONWAY'S Earbuds for Tecno Pova 4 Pro,Realme-T500 True Wireless Earbuds with 50dB ANC, 12.4mm Titanized Drivers, 56H Playback, 6 Mic AI ENC, Bluetooth 6.1, Low Latency Gaming, Black (48Hrs case.1TB)

ONWAY'S Earbuds for Tecno Pova 4 Pro,Realme-T500 True Wireless Earbuds with 50dB ANC, 12.4mm Titanized Drivers, 56H Playback, 6 Mic AI ENC, Bluetooth 6.1, Low Latency Gaming, Black (48Hrs case.1TB)

  • checkONWAY'S Earbuds for Tecno Pova 4 Pro
  • checkRealme-T500 True Wireless Earbuds with 50dB ANC
  • check12.4mm Titanized Drivers
amazon-logo

₹999

₹3999

खरीदिये

discount

60% OFF

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.AKO..38HR..1.2TB)

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.AKO..38HR..1.2TB)

  • checkEarbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (.AKO..38HR..1.2TB)
amazon-logo

₹1999

₹4999

खरीदिये

discount

75% OFF

truke New Launch Buds Aura True Wireless in Ear Earbuds with 70Hrs of Playtime and Fast Charging Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Quad-MIC ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming Buds, BT 5.4 (Azure Blue)

truke New Launch Buds Aura True Wireless in Ear Earbuds with 70Hrs of Playtime and Fast Charging Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Quad-MIC ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming Buds, BT 5.4 (Azure Blue)

  • checktruke New Launch Buds Aura True Wireless in Ear Earbuds with 70Hrs of Playtime and Fast Charging Ear Buds
  • check13mm Titanium Drivers
  • checkQuad-MIC ENC TWS
amazon-logo

₹699

₹2799

खरीदिये

discount

70% OFF

truke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience, 60H Playtime Ear Buds, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, Bluetooth 5.3, Noise Cancellation, Gaming Mode (Black)

truke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience, 60H Playtime Ear Buds, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, Bluetooth 5.3, Noise Cancellation, Gaming Mode (Black)

  • checktruke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience
  • check60H Playtime Ear Buds
  • checkQuad Mics Crystal-Clear Calls
amazon-logo

₹899

₹2999

खरीदिये

केस से एक क्लिक में रिकॉर्डिंग

POVA AI Buds Pro की प्रमुख खूबियों में इसका स्मार्ट चार्जिंग केस शामिल है। केस पर दिया गया डेडिकेटेड फिजिकल बटन रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए फोन खोलने या किसी ऐप में जाने की जरूरत को कम करता है। बटन दबाते ही रिकॉर्डिंग शुरू की जा सकती है। इसका इस्तेमाल मीटिंग, क्लास, इंटरव्यू या क्लाइंट बातचीत के दौरान किया जा सकता है, जिससे यूजर को बातचीत के बीच फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ये भी पढ़ें:Airtel ने बंद किए 4 रीचार्ज प्लान! 299 रुपये वाला पैक भी गायब

AI से तैयार होगी मीटिंग समरी

सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना ही POVA AI Buds Pro का काम नहीं है। AI क्षमताओं के जरिए रिकॉर्ड की गई बातचीत को व्यवस्थित जानकारी में बदला जा सकता है। मीटिंग के बाद यूजर को बातचीत की Summary, जरूरी Actionable Next Steps और Full Transcript मिल जाती है। इससे लंबी बातचीत के बाद पूरे रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनने की जरूरत कम हो सकती है। खासतौर पर ऑफिस मीटिंग और क्लाइंट डिस्कशन में इससे यह समझना आसान हो सकता है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे क्या किया जाना है।

12 भारतीय भाषाओं में रियल-टाइम ट्रांसलेशन

भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए POVA AI Buds Pro में 12 भारतीय भाषाओं में रियल-टाइम ऑडियो ट्रांसलेशन की सुविधा भी दी गई है। इसके जरिए अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत को सहज बनाने की कोशिश की गई है। इस फीचर की मदद से यूजर को बातचीत के दौरान हर बार फोन पर ट्रांसलेशन ऐप ओपेन करने या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटेड ऑडियो सीधे ईयरबड्स के जरिए सुनने की सुविधा मिलती है, जिससे बातचीत के दौरान स्क्रीन से ध्यान नहीं हटाना होता।

सम्बंधित सुझाव

discount

14% OFF

OPPO Enco Buds3 Pro True Wireless in-Ear Earbuds Grey

OPPO Enco Buds3 Pro True Wireless in-Ear Earbuds Grey

  • checkOPPO Enco Buds3 Pro True Wireless in-Ear Earbuds Grey
amazon-logo

₹2999

₹3499

खरीदिये

discount

60% OFF

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.AKO...1.1TB)

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.AKO...1.1TB)

  • checkEarbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.AKO...1.1TB)
amazon-logo

₹1999

₹4999

खरीदिये

discount

60% OFF

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.uik..1.1TB)

Earbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.uik..1.1TB)

  • checkEarbuds Compatible for Tecno Pova 4 Pro Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls 93 (38HR.uik..1.1TB)
amazon-logo

₹1999

₹4999

खरीदिये

discount

28% OFF

AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV

AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV

  • checkAlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV
amazon-logo

₹429

₹599

खरीदिये

discount

54% OFF

Key Chain for Voice Recorder Device Retro Mini Voice Recorder Style, Cute Portable Audio Recording Key Chain for Bike Bag, Car Tape Recorder Keychain Vintage Cassette Tape Design (Random color) pack-1

Key Chain for Voice Recorder Device Retro Mini Voice Recorder Style, Cute Portable Audio Recording Key Chain for Bike Bag, Car Tape Recorder Keychain Vintage Cassette Tape Design (Random color) pack-1

  • checkKey Chain for Voice Recorder Device Retro Mini Voice Recorder Style
  • checkCute Portable Audio Recording Key Chain for Bike Bag
  • checkCar Tape Recorder Keychain Vintage Cassette Tape Design (Random color) pack-1
amazon-logo

₹229

₹499

खरीदिये

discount

74% OFF

GOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds, 75H Playtime, Amp App Support, 32dB ANC, Quad Mic ENC, Dual Device Pairing, 13mm Driver Ear Buds, Bluetooth 6.0 Wireless Earbuds (Forest White)

GOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds, 75H Playtime, Amp App Support, 32dB ANC, Quad Mic ENC, Dual Device Pairing, 13mm Driver Ear Buds, Bluetooth 6.0 Wireless Earbuds (Forest White)

  • checkGOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds
  • check75H Playtime
  • checkAmp App Support
amazon-logo

₹1799

₹6999

खरीदिये

discount

72% OFF

Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag, Car & Bike | Random Color (Blue/Brown)

Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag, Car & Bike | Random Color (Blue/Brown)

  • checkRetro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag
  • checkCar & Bike | Random Color (Blue/Brown)
amazon-logo

₹220

₹799

खरीदिये

AI Audio Intelligence: Neural Networks Audio | Sound Restoration AI | Smart Speaker Technology | Adaptive Audio Streaming | AI Audio Systems | Deep Learning Voice | AI in Audio Devices

AI Audio Intelligence: Neural Networks Audio | Sound Restoration AI | Smart Speaker Technology | Adaptive Audio Streaming | AI Audio Systems | Deep Learning Voice | AI in Audio Devices

  • checkAI Audio Intelligence: Neural Networks Audio | Sound Restoration AI | Smart Speaker Technology | Adaptive Audio Streaming | AI Audio Systems | Deep Learning Voice | AI in Audio Devices
amazon-logo

₹428

खरीदिये

Send files to TV - SFTTV

Send files to TV - SFTTV

  • checkSend files to TV - SFTTV
amazon-logo

खरीदिये

discount

41% OFF

TP-Link USB Bluetooth Adapter for PC, 5.3 Bluetooth Dongle Receiver (UB500) Supports Windows 11/10/8.1/7 for Desktop, Laptop, Mouse, Keyboard, Printers, Headsets, Speakers, PS4/ Xbox Controllers.

TP-Link USB Bluetooth Adapter for PC, 5.3 Bluetooth Dongle Receiver (UB500) Supports Windows 11/10/8.1/7 for Desktop, Laptop, Mouse, Keyboard, Printers, Headsets, Speakers, PS4/ Xbox Controllers.

  • checkTP-Link USB Bluetooth Adapter for PC
  • check5.3 Bluetooth Dongle Receiver (UB500) Supports Windows 11/10/8.1/7 for Desktop
  • checkLaptop
amazon-logo

₹529

₹899

खरीदिये

discount

80% OFF

EasyUS Professional Media Recovery Software | Retrieve Lost Audio Video and Multimedia Content from Any Device

EasyUS Professional Media Recovery Software | Retrieve Lost Audio Video and Multimedia Content from Any Device

  • checkEasyUS Professional Media Recovery Software | Retrieve Lost Audio Video and Multimedia Content from Any Device
amazon-logo

₹1999

₹9999

खरीदिये

discount

36% OFF

STYLEHEAVEN All in One WiFi IR Control Hub Wireless Remote Control Compatible with Alexa|Consumer Electronics|Tv Video & Home Audio|Tv Video & Audio Accessories|Remote Controls

STYLEHEAVEN All in One WiFi IR Control Hub Wireless Remote Control Compatible with Alexa|Consumer Electronics|Tv Video & Home Audio|Tv Video & Audio Accessories|Remote Controls

  • checkSTYLEHEAVEN All in One WiFi IR Control Hub Wireless Remote Control Compatible with Alexa|Consumer Electronics|Tv Video & Home Audio|Tv Video & Audio Accessories|Remote Controls
amazon-logo

₹1864

₹2899

खरीदिये

discount

90% OFF

One Plus Original C to 3.5mm Audio Adapter (Pack of 2) | Type-C to AUX Headphone Jack Dongle with DAC Chip | Right-Angle Connector | Compatible with Mi, i QOO, Vivo, i Pad Pro & Type-C Devices – Black

One Plus Original C to 3.5mm Audio Adapter (Pack of 2) | Type-C to AUX Headphone Jack Dongle with DAC Chip | Right-Angle Connector | Compatible with Mi, i QOO, Vivo, i Pad Pro & Type-C Devices – Black

  • checkOne Plus Original C to 3.5mm Audio Adapter (Pack of 2) | Type-C to AUX Headphone Jack Dongle with DAC Chip | Right-Angle Connector | Compatible with Mi
  • checki QOO
  • checkVivo
amazon-logo

₹99

₹999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Google लाया ₹1 लाख 86 हजार का फोल्डेबल फोन, ये 10 फीचर्स बनाते हैं खास

कीमत और लॉन्च ऑफर

POVA AI Buds Pro की ओरिजनल कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। इसकी सेल भारत में 22 अगस्त, 2026 से शुरू होगी। ग्राहक इसे Amazon India और Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर के साथ पहले दिन बैंक ऑफर्स को शामिल करने के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 12,499 रुपये बताई गई है। इसके अलावा ग्राहकों को 9 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
Tecno Smartphones Earphone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।