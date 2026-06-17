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POVA 8 रिव्यू: स्टाइलिश लुक और बैटरी लाइफ ने किया इम्प्रेस, Vlogging के लिए परफेक्ट

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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POVA 8 Review: पोवा ने अपने दमदार 5G स्मार्टफोन POVA 8 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। फोन में 8000 एमएएच की दमदार बैटरी है। इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा है। अगर आप Vlogging करते हैं तो यह फोन आपको पसंद आ सकता है क्योंकि इसमें व्लॉगिंग के लिए ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं।

POVA 8 रिव्यू: स्टाइलिश लुक और बैटरी लाइफ ने किया इम्प्रेस, Vlogging के लिए परफेक्ट

POVA ने नए फोन में बाजार में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं POVA 8 5G की। कंपनी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है और हमें इसे आजमाने का मौका मिला। यह फोन दिखने में वाकई खूबसूरत है और इसका डिजाइन हर किसी को पहली नजर में पसंद आने वाला है। हमारे पास रिव्यू के लिए इसका व्हाइट कलर वेरिएंट आया, जो बेहतरीन लग रहा था। यह फोन गेमिंग और लंबी बैटरी लाइफ चाहने वाले यूजर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन में इंटरस्टेलर स्पेसशिप इंस्पायर्ड डिजाइन, बड़ी बैटरी और यूनिक Alive Matrix Display है। यह खूबियां इसे सेगमेंट के दूसरे फोन से अगल बनाती हैं। इस फोन के साथ कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में बताते हैं...

बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा

फोन के बॉक्स को सिल्वर कलर में डिजाइन किया गया है। कंपनी ने फोन के बॉक्स के पीछे इसके खास फीचर्स को हाइलाइट किया है, जिसमें इसका यूनिक मैट्रिक्स डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ, बेस्ट सिग्नल सपोर्ट और अन्य चीजें शामिल हैं।

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बॉक्स में स्मार्टफोन के अलावा एक सिम इजेक्टर टूल, प्लास्टिक केस, 45W का फास्ट चार्जर, एक यूएसबी टू टाइप-सी केबल और कुछ जरूरी डॉक्टूमेंट्स मिलते हैं।

डिस्प्ले और डिजाइन

फोन पहली नजर में पसंद आने वाले डिजाइन में आता है। हमारे पास फोन का व्हाइट कलर वेरिएंट आया था। इसका डिजाइन स्पेसशिप से इंस्पायर्ड है। इसका बैक पैनल यूनिक डिजाइन के साथ आता है और इसमें ऑरेंज एक्सेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। डिजाइन की बात करें तो फोन इंटरस्टेलर थीम पर बेस्ड है, जो बोल्ड, फ्यूचरिस्टिक और युवाओं को आकर्षित करने वाला है। बैक पैनल पर ट्रायंगल शेप का कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें थोड़ी-थोड़ी आईफोन की झलक मिलती है। कई लोग तो पहली नजर में देखकर इसे आईफोन ही समझ बैठेंगे। फोन के बैक पैनल पर पोवा ब्राडिंग और छोटे-छोटे अक्षरों में बैटरी को भी हाइलाइट किया गया है।

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ऊपर की तरफ Dolby Atmos की ब्रांडिंग की गई है। फोन का लेफ्ट साइड पूरा खाली है जबकि राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के साथ ऑरेंज कलर में पावर बटन दिया गया है। यह ऑरेंज कलर का पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है और जेमिनी को एक्टिवेट करना का भी काम करता है। नीचे चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और सिम पोर्ट है फोन की बॉडी मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आती है और इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 या IP66 रेटिंग दी गई है। यानी फोन अचानक गिरने पर न टूटेगा और न ही धूल-पानी लगने से खराब होगा।

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नए POVA 8 5G में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, जो 1080x2344 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 950 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। स्क्रोलिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में यह काफी स्मूथ अनुभव देता है। TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन होने से लंबे समय तक इस्तेमाल में आंखों पर कम स्ट्रेन पड़ता है। लगभग 225 ग्राम वजनी और 8.8 एमएम मोटाई के साथ यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन प्रीमियम फील देता है। फोन में तगड़ी ब्राइटनेस मिलती है, जो तेजी धूप में भी बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। बड़ा साइज और स्मूद होने की वजह से हमें डिस्प्ले वाकई पसंद आया।

बैक पैनल पर Alive Matrix Display

फोन का सबसे यूनिक फीचर है Alive Matrix Display, जो बैक पैनल पर एक कस्टमाइजेबल LED लाइट पैनल है। यह नोटिफिकेशन्स, इनकमिंग कॉल्स, चार्जिंग स्टेटस, गेमिंग इवेंट्स और म्यूजिक प्लेबैक के दौरान 49 अलग-अलग एनिमेशन्स दिखा सकता है। आप इसे अपनी स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं।

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यह फीचर, फोन को भीड़ में अलग बनाता है और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। कैमरा मॉड्यूल के पास इस छोटी सी डिस्प्ले को काफी अच्छी तरह से फिट किया गया है। यह डिस्प्ले वाकई में दिलचस्प है और इस सेगमेंट के किसी अन्य फोन में शायद ही देखने को मिले।

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प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन 6nm प्रोसेस पर बने मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 प्रोसेसर से लैस है, जिसे LPDDR5X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। फोन 6GB और 8GB रैम ऑप्शन में आता है और दोनों ही वेरिएंट में स्टैंडर्ड 128GB स्टोरेज है। फोन में वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपने सुविधानुसार 8GB वर्चुअल रैम ऑप्शन चुनकर रैम को 16GB तक कर सकते हैं।

मल्टीटास्किंग, डेली यूज और मीडियम-हेवी गेमिंग (जैसे BGMI, COD) में यह अच्छा परफॉर्म करता है। हैवी टास्किंग के दौरान भी फोन आसानी से गर्म नहीं होता। फोन Android 16 पर बेस्ड HiOS 16 के साथ आता है और दो ओएस अपडेट्स और तीन साल कर सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। यानी इस फोन को Android 16 तक अपग्रेड किया जा सकेगा। इसमें G1 सिग्नल बूस्ट चिप और SE1 Wi-Fi एन्हांसमेंट चिप बेहतर कनेक्टिविटी देते हैं। कंपनी का कहना है कि यह फोन 20 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जिससे कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में भी बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है।

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फोन में गूगल मीट, फोनपे, गूगल टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स मिल जाते हैं। इसमें Gemini का भी एक डेडिकेटेड ऐप दिया है, जिसे आप लॉगइन करके सीधे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसका कैलकुलेटर ऐप भी जबर्दस्त है, क्योंकि इसमें करंसी कन्वर्टर के साथ-साथ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्प्रेचर और वेट कन्वर्ट करने की सुविधा भी मिल जाती है, यह चीजें रोजमर्रा में बेहद काम आती हैं।

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कैमरा में व्लॉगिंग के लिए फीचर्स

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फोन का कैमरा डिजाइन भी हटके है, जिसे ट्रायंगल शेप दिया गया है। इसमें एक के बगल में एक दो कैमरे हैं और नीचे एक और कटआउट दिया गया है, जो दिखने में तो कैमरा लेंस की तरह लगता है लेकिन वास्तव में यह एक छोटी सी मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है।

फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-600 मेन सेंसर (f/1.8) है, जो अच्छी लाइट कैप्चर और डिटेल देता है। साथ में एक सेकेंडरी लेंस है। इसमें 2K वीडियो रिकॉर्डिंग (1440p@30fps) और gyro-EIS सपोर्ट मिलता है। दिन की रोशनी में फोटोज शार्प और कलरफुल आती हैं, जबकि लो लाइट में AI फीचर्स मदद करते हैं। फ्रंट में 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है, जो नॉर्मल यूज और वीडियो कॉल्स के लिए पर्याप्त है। AI LightMaster 2.0 जैसी फीचर्स इमेजिंग को बेहतर बनाते हैं, हालांकि यह प्रो लेवल कैमरा फोन नहीं है। अगर आप कैजुअल फोटोग्राफी करते हैं, तो यह आपको बढ़िया लगेगा। हालांकि, इसमें व्लॉगिंग के लिए भी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जो आपको पसंद आएंगे।

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बैटरी और चार्जिंग

फोन की बैटरी लाइफ ने भी खुश कर दिया, जो जल्दी खत्म नहीं होती। दरअसल, इस फोन में 8000mAh की दमदार बैटरी है, जो इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है। यह फुल चार्ज में आसानी से 2 दिन तक चलती है।

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कंपनी ने भी दावा किया है कि फुल चार्ज में 85 घंटे से ज्यादा समय तक गाने सुने जा सकते हैं, 29 घंटे से ज्यादा समय तक यूट्यूब पर वीडियो देखें जा सकते हैं, 26 घंटे से ज्यादा समय तक वॉट्सऐप चलाया जा सकता है और 14 घंटे से ज्यादा समय तक लगाता गेम खेलें जा सकते हैं। फोन के साथ बॉक्स में ही 45W का चार्जर मिलता है, जो इसे तेजी से चार्ज कर देता है। इसमें बायपास चार्जिंग भी है, जो गेमिंग के दौरान बैटरी हेल्थ को बचाती हैं। ओवरऑल बैटरी लाइफ आपको निराश नहीं करेगी।

खरीदें या नहीं

कुल मिलाकर, नयाPOVA 8 5G ऐसे यूजर्स के लिए बढ़िया चॉइस है जो लंबी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले, यूनिक डिजाइन और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसका बैटरी बैकअप और मेट्रिक्स डिस्प्ले इसे सेगमेंट में खास बनाते हैं। अगर आपको प्रीमियम कैमरा या लाइटवेट फोन चाहिए, तो आप दूसरे ऑप्शन्स देख सकते हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में यह वैल्यू फॉर मनी है।

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इसकी पहली सेल 18 जून से शुरू हो रही है आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। फोन की कीमत, 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। कंपनी ने इसे दो कलर्स - 16 बिट व्हाइट और टर्मिनल ग्रीन में लॉन्च किया गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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