X पर पोस्ट करो और जीतो इनाम! एलन मस्क आपको दे रहे हैं खास मौका

संक्षेप: Elon Musk ने X यूजर्स के लिए Certified Bangers नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। अगर आपका पोस्ट X पर वायरल होता है, तो आपको एक खास बैज मिलेगा, जो आपके प्रोफाइल पर पूरे एक महीने तक चमकेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) अपने यूजर्स के लिए एक बेहद खास मौका लेकर आया है। अब अगर आपका कोई पोस्ट वायरल होता है, तो आपको X की तरफ से खास इनाम मिलेगा। Elon Musk ने इस नए फीचर की घोषणा की है, जिसका नाम Certified Bangers रखा गया है। यह फीचर उन पोस्ट्स को पहचान देगा जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा वायरल या चर्चित होते हैं और उनके क्रिएटर्स को एक खास बैज मिलेगा।

बैज मिलने के बाद यूजर का प्रोफाइल एक महीने तक X पर अलग दिखेगा। यानी अब सिर्फ वायरल पोस्ट बनाने का फायदा आपको लाइक्स या फॉलोअर्स के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऑफिशियल रिवॉर्ड के रूप में भी मिलेगा।

X यूजर्स को कैसे मिलेगा यह इनाम? कंपनी की पोस्ट के मुताबिक, यह बैज केवल उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिनके पोस्ट यूजर्स को हंसाने, सोचने या चर्चा करने पर मजबूर करें। यानी कंटेंट में असर होना जरूरी है। ऐसे पोस्ट जो लोगों के बीच इंटरैक्शन बढ़ाएं और प्लेटफॉर्म पर कन्वर्सेशंस को प्रमोट करें, उन्हें Certified Bangers के लिए चुना जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि पोस्ट पूरी तरह ओरिजनल होना चाहिए। यानी किसी और से कॉपी किया गया कंटेंट नहीं चलेगा। इसके अलावा X यह देखेगा कि पोस्ट पर कितने वेरिफाइड इंप्रेशन, लाइक्स, बुकमार्क्स, रीपोस्ट्स, और रिप्लाइज आए हैं। इन्हीं मेट्रिक्स के आधार पर तय किया जाएगा कि पोस्ट बैज के लायक है या नहीं।

हर महीने सिर्फ 5 पोस्ट को मिलेगा मौका Elon Musk की कंपनी ने बताया है कि हर महीने केवल 5 पोस्ट को ही यह खास बैज दिया जाएगा। यानी यह मौका हर किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका कंटेंट इतना दमदार होना चाहिए कि वो खुद-ब-खुद वायरल हो जाए। एक बार बैज मिलने के बाद यह एक महीने तक आपके प्रोफाइल पर दिखता रहेगा, जिससे आपकी पहचान X पर और मजबूत बनेगी।