Portronics Toad Fold वायरलेस माउस लॉन्च, फोल्ड करके जेब में रख सकेंगे; कीमत ₹899
Portronics ने भारत में नया Toad Fold वायरलेस माउस लॉन्च किया है, जो फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है और इसे आसानी से बैग या जेब में रखा जा सकता है। इसमें Bluetooth और 2.4GHz कनेक्टिविटी, 3200 DPI तक एडजस्टमेंट और Type-C रिचार्जेबल बैटरी दी गई है।
पोर्टेबल कंप्यूटिंग को ध्यान में रखते हुए Portronics ने भारत में अपना नया वायरलेस माउस Toad Fold लॉन्च किया है। इस माउस की सबसे खास बात इसका फोल्डेबल डिजाइन है, जिसकी मदद से इसे आसानी से लैपटॉप बैग, स्लीव या यहां तक कि जेब में भी रखा जा सकता है। कंपनी ने इसे खास तौर पर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और ऐसे यूजर्स के लिए पेश किया है जो अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं।
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Toad Fold को मैट ब्लैक फिनिश में पेश किया गया है। फोल्ड होने के बावजूद इसे खोलने पर यह एर्गोनॉमिक शेप में आ जाता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान कंफर्टेबल ग्रिप मिल सके। कंपनी का दावा है कि इसका कर्व्ड प्रोफाइल लंबे वर्क सेशन में कलाई पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करता है।
Bluetooth और 2.4GHz दोनों कनेक्टिविटी
Portronics Toad Fold में डुअल-मोड कनेक्टिविटी दी गई है। यूजर्स इसे Bluetooth के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी का विकल्प भी मिलता है। इससे इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे अलग-अलग डिवाइसेज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह माउस मल्टी-डिवाइस पेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे अलग-अलग कंपैटिबल डिवाइसेज के बीच काम करने में आसानी होती है।
Toad Fold में 3200 DPI तक एडजस्टेबल DPI का सपोर्ट दिया गया है। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कर्सर की स्पीड और सेंसिटिविटी बदल सकते हैं। ऑफिस वर्क और वेब ब्राउजिंग के अलावा इसे क्रिएटिव डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन और कैजुअल गेमिंग जैसे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
Type-C से चार्ज होगा माउस
Portronics Toad Fold में बिल्ट-इन Type-C रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। यानी इसे चलाने के लिए बार-बार डिस्पोजेबल बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑटो स्लीप मोड भी दिया गया है, जो कुछ समय तक इस्तेमाल न होने पर बैटरी बचाने में मदद करता है।
कंपनी के मुताबिक, माउस को Windows, macOS और Android जैसे कई मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
Portronics Toad Fold की कीमत
Portronics Toad Fold का MRP 1,999 रुपये है, लेकिन इसे फिलहाल 899 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर खरीदा जा सकता है। यह माउस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon.in, Flipkart और देशभर के चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ 12 महीने की वारंटी भी दे रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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