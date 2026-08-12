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Portronics Toad Fold वायरलेस माउस लॉन्च, फोल्ड करके जेब में रख सकेंगे; कीमत ₹899

By Pranesh Tiwari
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Portronics ने भारत में नया Toad Fold वायरलेस माउस लॉन्च किया है, जो फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है और इसे आसानी से बैग या जेब में रखा जा सकता है। इसमें Bluetooth और 2.4GHz कनेक्टिविटी, 3200 DPI तक एडजस्टमेंट और Type-C रिचार्जेबल बैटरी दी गई है।

Portronics Toad Fold
Portronics Toad Fold वायरलेस माउस भारत में 899 रुपये में लॉन्च हुआ है।

पोर्टेबल कंप्यूटिंग को ध्यान में रखते हुए Portronics ने भारत में अपना नया वायरलेस माउस Toad Fold लॉन्च किया है। इस माउस की सबसे खास बात इसका फोल्डेबल डिजाइन है, जिसकी मदद से इसे आसानी से लैपटॉप बैग, स्लीव या यहां तक कि जेब में भी रखा जा सकता है। कंपनी ने इसे खास तौर पर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और ऐसे यूजर्स के लिए पेश किया है जो अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं।

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Toad Fold को मैट ब्लैक फिनिश में पेश किया गया है। फोल्ड होने के बावजूद इसे खोलने पर यह एर्गोनॉमिक शेप में आ जाता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान कंफर्टेबल ग्रिप मिल सके। कंपनी का दावा है कि इसका कर्व्ड प्रोफाइल लंबे वर्क सेशन में कलाई पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करता है।

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Bluetooth और 2.4GHz दोनों कनेक्टिविटी

Portronics Toad Fold में डुअल-मोड कनेक्टिविटी दी गई है। यूजर्स इसे Bluetooth के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी का विकल्प भी मिलता है। इससे इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे अलग-अलग डिवाइसेज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह माउस मल्टी-डिवाइस पेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे अलग-अलग कंपैटिबल डिवाइसेज के बीच काम करने में आसानी होती है।

Toad Fold में 3200 DPI तक एडजस्टेबल DPI का सपोर्ट दिया गया है। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कर्सर की स्पीड और सेंसिटिविटी बदल सकते हैं। ऑफिस वर्क और वेब ब्राउजिंग के अलावा इसे क्रिएटिव डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन और कैजुअल गेमिंग जैसे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Type-C से चार्ज होगा माउस

Portronics Toad Fold में बिल्ट-इन Type-C रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। यानी इसे चलाने के लिए बार-बार डिस्पोजेबल बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑटो स्लीप मोड भी दिया गया है, जो कुछ समय तक इस्तेमाल न होने पर बैटरी बचाने में मदद करता है।

कंपनी के मुताबिक, माउस को Windows, macOS और Android जैसे कई मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

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Portronics Toad Fold की कीमत

Portronics Toad Fold का MRP 1,999 रुपये है, लेकिन इसे फिलहाल 899 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर खरीदा जा सकता है। यह माउस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon.in, Flipkart और देशभर के चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ 12 महीने की वारंटी भी दे रही है।

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Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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