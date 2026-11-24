गैजेट एक-काम अनेक! स्पीकर, चार्जर, अलार्म क्लॉक और व्हाइट नॉइज सब एक में; कीमत 2099 रुपये
Portronics Sound Flow 2 एक 4-in-1 डिवाइस है, जिसमें 16W ब्लूटूथ स्पीकर, 15W वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल अलार्म क्लॉक और व्हाइट नॉइज जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
टेक ब्रैंड Portronics ने भारतीय मार्केट में अपना नया मल्टीफंक्शनल डिवाइस Sound Flow 2 लॉन्च कर दिया है। यह एक 4-in-1 डिवाइस है, जिसमें ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस चार्जर, डिजिटल अलार्म क्लॉक और व्हाइट नॉइज फंक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसे खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया है, जो अपने बेडसाइड टेबल या वर्कस्पेस पर कम जगह में कई काम करने वाला डिवाइस रखना चाहते हैं। खास बात है कि इसमें म्यूजिक सुनने के साथ स्मार्टफोन चार्ज करने और अलार्म सेट करने की सुविधा एकसाथ मिलती है।
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Portronics Sound Flow 2 को ब्लैक कलर और कॉम्पैक्ट सिलेंड्रिकल डिजाइन में पेश किया गया है। इसके स्पीकर बॉडी पर फैब्रिक मेश फिनिश दी गई है। डिवाइस के ऊपरी हिस्से में सर्कुलर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, जबकि इसमें LED लाइट रिंग भी दी गई है। सामने की तरफ डिजिटल डिस्प्ले मौजूद है, जिस पर टाइम देखा जा सकता है। इसका डिजाइन इसे बेडसाइड टेबल और ऑफिस डेस्क दोनों के लिए काम का बनाता है।
16W ऑडियो आउटपुट के साथ ब्लूटूथ 5.3
Sound Flow 2 में 16W का ऑडियो आउटपुट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इससे यूजर्स म्यूजिक, पॉडकास्ट और दूसरे ऑडियो कंटेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन और अन्य कम्पैटिबल डिवाइस से वायरलेस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) सपोर्ट भी मिलता है। इसकी मदद से दो कम्पैटिबल Sound Flow 2 स्पीकर को आपस में पेयर किया जा सकता है। इससे यूजर्स को स्टीरियो साउंड का अनुभव मिलेगा।
15W वायरलेस चार्जिंग का विकल्प
डिवाइस की एक बड़ी खासियत इसका वायरलेस चार्जिंग पैड है। इसमें 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यानी यूजर्स अपने कम्पैटिबल स्मार्टफोन को इसके ऊपर रखकर वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से चार्जिंग केबल लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, बेहतर चार्जिंग परफॉर्मेंस के लिए कम से कम 18W के पावर अडैप्टर की जरूरत होगी।
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डिवाइस में डिजिटल अलार्म क्लॉक भी दी गई है। इससे यूजर्स समय देखने के साथ अलार्म भी सेट कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो अपने बेडसाइड टेबल पर अलग से अलार्म क्लॉक नहीं रखना चाहते।
व्हाइट नॉइज और 360 डिग्री LED लाइट इफेक्ट्स
Portronics Sound Flow 2 में व्हाइट नॉइज फंक्शन भी दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स को आराम करने, मेडिटेशन करने, काम के दौरान फोकस बढ़ाने और सोने के समय सुकून देने वाली बैकग्राउंड साउंड सुनने का फंक्शन मिलता है। साथ ही इसमें 360 डिग्री LED लाइट इफेक्ट्स दिए गए हैं, जो म्यूजिक सुनते समय आसपास के माहौल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अलग-अलग मौकों और जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
Portronics Sound Flow 2 की कीमत और ऑफर
Portronics Sound Flow 2 का MRP वैसे तो 3,499 रुपये है। हालांकि, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Portronics.com पर इसे 2,099 रुपये के स्पेशल प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ एक साल की वारंटी दी जा रही है। डिवाइस Amazon और Flipkart के अलावा देशभर के दूसरे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
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