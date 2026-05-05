फोन को TV से जोड़ना हुआ आसान; अब मूवी, गेम, फोटो, वीडियो सब देखें बड़ी स्क्रीन पर, वो भी बिना केबल, बिना इंटरनेट

May 05, 2026 09:03 am IST

Portronics ने भारत में नया डिवाइस लॉन्च किया है जो बिना केबल मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की स्क्रीन को सीधे TV या बड़े डिस्प्ले पर दिखाने की सुविधा देता है। यह डिवाइस हाई-क्वालिटी वीडियो आउटपुट देता है और इसे सेटअप करना भी बेहद आसान है।

आज लोग अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, चाहे वह फिल्में देखने के लिए हो, गेमिंग के लिए या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन कई बार केबल, कनेक्टर और सेटअप की झंझट इस काम को मुश्किल बना देती है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए Portronics ने भारत में अपना नया डिवाइस Sky Cast लॉन्च किया है। यह एक वायरलेस Type-C to HDMI स्क्रीन कास्टिंग डिवाइस है। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसमें आपको तारों का झंझट नहीं मिलता। आप अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट को सीधे TV या मॉनिटर से वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।

कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस हाई-क्वालिटी वीडियो आउटपुट देता है और इसे सेटअप करना भी बेहद आसान है। अगर आप OTT कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या ऑफिस में आसानी से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए काम का साबित हो सकता है।

Portronics Sky Cast की कीमत और उपलब्धता Portronics Sky Cast की कीमत भारत में 4,999 रुपए रखी गई है। यह डिवाइस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी इसे खरीदा जा सकता है।

ऐसे काम करता है Sky Cast Portronics का Sky Cast इस्तेमाल करना काफी आसान है। सबसे पहले आपको इस डिवाइस को अपने TV या मॉनिटर के HDMI पोर्ट में लगाना होता है। इसके बाद इसे पावर देने के लिए USB या Type-C के जरिए कनेक्ट किया जाता है। जब डिवाइस ऑन हो जाता है, तो आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से वायरलेस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन बनने के बाद आपकी डिवाइस की स्क्रीन सीधे TV पर दिखने लगती है, जिसे स्क्रीन मिररिंग कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बार-बार केबल लगाने या सेटअप की जरूरत नहीं होती।

Portronics Sky Cast के खास फीचर्स Sky Cast हाई-डेफिनिशन वीडियो आउटपुट सपोर्ट करता है, जिससे आपको TV पर साफ और शार्प क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह मल्टी-डिवाइस कम्पैटिबिलिटी के साथ आता है, यानी आप Android फोन, iPhone, लैपटॉप या टैबलेट सभी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन इसे ट्रैवल के लिए भी आसान बनाता है। साथ ही इसमें लो-लेटेंसी कनेक्शन मिलता है, जिससे वीडियो या गेम खेलते समय ज्यादा लैग महसूस नहीं होता।