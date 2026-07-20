₹5,999 में घर बन जाएगा Mini Theatre! Portronics का नया Home Theatre हुआ लॉन्च
Portronics ने भारत में Pure Sound Pro X2 5.1 चैनल होम थिएटर लॉन्च किया है, जो 150W आउटपुट, दमदार बास और सिनेमैटिक सराउंड साउंड के साथ आता है। इसे खास ऑफर प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
अगर आप अपने घर पर सिनेमा जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Portronics ने भारतीय मार्केट में अपना नया Pure Sound Pro X2 होम थिएटर सिस्टम लॉन्च कर दिया है। यह 5.1 चैनल ऑडियो सिस्टम 150W आउटपुट के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि यह मूवी, म्यूजिक, गेमिंग और लाइव स्पोर्ट्स के दौरान दमदार सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देता है। इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का विकल्प भी दिया जा रहा है।
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Portronics Pure Sound Pro X2 में एक वायर्ड सबवूफर, साउंडबार और दो सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं। यह पूरा सेटअप मिलकर 5.1-चैनल सराउंड साउंड ऑफर करता है। कंपनी की मानें तो यह सिस्टम क्रिस्टल-क्लियर डायलॉग, साफ हाई-फ्रीक्वेंसी, संतुलित मिड्स और डीप बास वाला फील देता है, जिससे फिल्मों के एक्शन सीन, म्यूजिक और गेमिंग का अनुभव पहले से ज्यादा शानदार हो जाता है।
कई कनेक्टिविटी ऑप्शन
कनेक्टिविटी के लिए इस होम थिएटर में Bluetooth 5.4, HDMI (ARC), Optical, USB और AUX पोर्ट दिए गए हैं। इसकी मदद से इसे स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे कई डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। Bluetooth 5.4 की वजह से वायरलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग भी ज्यादा स्टेबल रहती है।
चार EQ मोड्स भी मिलेंगे
Pure Sound Pro X2 में अलग-अलग कंटेंट के लिए चार डेडिकेटेड EQ मोड्स दिए गए हैं। इनमें Music, Movie, News और Night मोड शामिल हैं। यूजर अपनी जरूरत के अनुसार एक बटन दबाकर साउंड प्रोफाइल बदल सकते हैं। इससे म्यूजिक सुनते समय बेहतर ऑडियो, फिल्मों में दमदार इफेक्ट और न्यूज देखते समय साफ डायलॉग सुनाई देते हैं।
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डिजाइन और कंट्रोल
इस होम थिएटर का डिजाइन आधुनिक लिविंग रूम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साउंडबार पर ऑनबोर्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से वॉल्यूम और प्लेबैक को सीधे कंट्रोल किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट सैटेलाइट स्पीकर्स को टीवी के दोनों ओर आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि सबवूफर डीप और दमदार बास देने का काम करता है। इसके साथ एक वायरलेस रिमोट भी मिलता है, जिससे इनपुट, वॉल्यूम, प्लेबैक और EQ मोड्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
इतनी रखी गई है इसकी कीमत
Portronics Pure Sound Pro X2 की कीमत वैसे तो 9,999 रुपये रखी गई है। हालांकि लॉन्च ऑफर के साथ इसे 5,999 रुपये के स्पेशल प्राइस पर खरीदा जा सकता है। यह होम थिएटर Portronics की वेबसाइट, Amazon, Flipkart और देशभर के बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
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