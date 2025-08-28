150W का स्पीकर पार्टी में मचाएगा धूम, नॉन-स्टॉप 6 घंटे गाने सुनाएगा, कीमत बजट में portronics nebula x 150w wireless party speaker launched check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
150W का स्पीकर पार्टी में मचाएगा धूम, नॉन-स्टॉप 6 घंटे गाने सुनाएगा, कीमत बजट में

Portronics Nebula X 150W Wireless Party Speaker: बजट कम है और पावरफुल साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स का लेटेस्ट नेबुला एक्स पार्टी स्पीकर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह वायरलेस स्पीकर 150W साउंड आउटपुट के साथ आता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:16 PM
Portronics Nebula X 150W Wireless Party Speaker: बजट कम है और पावरफुल साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स का लेटेस्ट नेबुला एक्स पार्टी स्पीकर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह वायरलेस स्पीकर 150W साउंड आउटपुट के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इस वायरलेस पार्टी स्पीकर को सेलिब्रेशन के दौरान जबर्दस्त साउंड, एनर्जी और उत्साह लाने के लिए डिजाइन किया गया है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

दमदार साउंड और वायरलेस कराओके माइक भी

अपने 150W के दमदार साउंड आउटपुट के साथ, पोर्ट्रोनिक्स का नया स्पीकर, क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो और दमदार बास प्रोड्यूस करता है, जो - घर की पार्टियों, आउटडोर गेदरिंग और फैमिली फंक्शन्स के लिए परफेक्ट है। इसके साथ वायरलेस कराओके माइक भी मिलता है, जिससे आप पार्टी में गाना गा सकते हैं, कराओके नाइट्स होस्ट कर सकते हैं या घोषणाएं कर सकते हैं और पार्टी का मजा डबल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर दो नेबुला X स्पीकर को TWS (ट्रू वायरलेस स्टीरियो) मोड में वायरलेस तरीके से जोड़ सकते हैं, जिससे बड़े स्पेस में सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹28 शुरुआती कीमत में एंटरटेनमेंट प्लान लाई कंपनी, मिलेंगे 17 OTT, 30 दिन चलेंगे

लंबी बैटरी लाइफ, ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

स्पीकर के ऊपर एक मजबूत हैंडल दिया है, जिससे इसे उठाकर कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और किसी भी जगह पर म्यूजिक का मजा लिया जा सकता है। स्पीकर मैट-ब्लैक फिनिश में आता है और इसमें एक RGB LED लाइट की पट्टी दी गई है, जो इसके लुक को एन्हांस करती है, यह लाइट्स म्यूजिक के साथ सिंक भी हो जाती है। स्पीकर में टच-सेंसिटिव बटन दिए गए हैं, जिससे इसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं, जिसमें यूएसबी इन, औक्स इन और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, स्पीकर को ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करके भी गाने सुने जा सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो, स्पीकर में बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी है, जो 6 घंटे तक का नॉन-स्टॉप प्लेटाइम प्रदान करती है।

कीमत और उपलब्धता

पोर्ट्रोनिक्स नेबुला एक्स 150W वायरलेस पार्टी स्पीकर 9,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, और 12 महीने की वारंटी के साथ आता है। इसे कंपनी की ऑफिशियल साइट, Amazon और Flipkart समेत देश के प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

