अब एक ही डिवाइस में स्टोरेज और 8 पोर्ट्स! Portronics का नया कमाल; इतनी है कीमत

Portronics ने Mport Space नाम से 8-in-1 Type-C हब लॉन्च किया है, जिसमें इनबिल्ट M.2 SSD स्लॉट, 4K HDMI आउटपुट और 100W पावर डिलीवरी सपोर्ट मिलता है। 2,799 रुपये कीमत वाला यह हब स्टोरेज, चार्जिंग और मल्टी-पोर्ट कनेक्टिविटी का ऑल-इन-वन सॉल्यूशन देता है।

भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड Portronics ने अपने नए प्रोडक्ट Mport Space के साथ मल्टी-पोर्ट कनेक्टिविटी का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। यह 8-in-1 USB Type-C हब ना सिर्फ ट्रेडिशनल पोर्ट एक्सपेंशन की सुविधा देता है, बल्कि इसमें इनबिल्ट M.2 SSD स्टोरेज स्लॉट भी शामिल है। ऐसे वक्त में जब मॉडर्न लैपटॉप्स में पोर्ट्स की संख्या लगातार कम हो रही है, यह डिवाइस एक सिंगल Type-C कनेक्शन के जरिए स्टोरेज, चार्जिंग और डिस्प्ले आउटपुट जैसी जरूरतों को एक साथ पूरा करने का दावा करता है।

Mport Space की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीग्रेटेड M.2 SSD स्लॉट है, जो NVMe और SATA SSD को सपोर्ट करता है। यह 2242, 2260 और 2280 साइज के SSD के साथ काम करता है, हालांकि SSD अलग से खरीदना होगा। इस फीचर की बदौलत यूजर्स को अलग एनक्लोजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े डाटा फाइल्स, 4K वीडियो या हाई-रिजॉल्यूशन फोटो पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल स्टोरेज सॉल्यूशन साबित हो सकता है।

मिलते हैं ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस कनेक्टिविटी की बात करें तो यह हब एक Type-C पोर्ट को आठ अलग-अलग ऑप्शंस में बदल देता है। इसमें HDMI, USB 3.0, SD और microSD कार्ड रीडर, Type-C Power Delivery पोर्ट और Type-C डाटा पोर्ट शामिल हैं। HDMI आउटपुट 4K रिजॉल्यूशन (30Hz) तक सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बड़े मॉनिटर या टीवी पर मिरर या एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए यह फीचर खास तौर से काम का है।

डिवाइस में 100W USB-C पावर डिलीवरी पास-थ्रू चार्जिंग दी गई है, जिससे लैपटॉप को चार्ज करते हुए बाकी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई-स्पीड फाइल ट्रांसफर के लिए USB 3.0 और Type-C डाटा पोर्ट दिए गए हैं, जबकि कार्ड रीडर कैमरा और ड्रोन से डाटा एक्सेस को आसान बनाते हैं।

कंपनी ने डिजाइन और सेफ्टी पर भी ध्यान दिया है। इसमें SSD के लिए ON/OFF स्विच और LED इंडिकेटर दिए गए हैं, जो स्टैंडबाय और रीड/राइट एक्टिविटी की जानकारी देते हैं। एल्युमिनियम बॉडी बेहतर हीट डिसिपेशन में मदद करती है और नायलॉन ब्रेडेड केबल इसकी मजबूती बढ़ाती है।