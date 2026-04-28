₹2500 से कम में अलार्म क्लॉक, स्मार्ट स्पीकर और वायरलेस चार्जर वाला 3-इन-1 गैजेट

Apr 28, 2026 01:15 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Portronics का नया Portronics Strings एक कॉम्पैक्ट 3-in-1 डिवाइस है, जिसमें 16W साउंड, वायरलेस चार्जिंग, अलार्म क्लॉक और RGB लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। 

आज के फास्ट लाइफस्टाइल में अलग-अलग डिवाइस रखने का झंझट बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए Portronics Strings को डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ एक स्पीकर नहीं, बल्कि अलार्म क्लॉक, वायरलेस चार्जर और एम्बियंट लाइट सभी का कॉम्बिनेशन है। यानी आपके बेडसाइड टेबल पर कम जगह में ढेर सारे एक्सेसरीज का काम हो जाएगा।

नए Strings को मॉडर्न घरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वाइट कलर की प्रीमियम फिनिश, सॉफ्ट फैब्रिक एक्सटीरियर और ऊपर की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड इसे प्रीमियम लुक देते हैं। इसके साथ मिलने वाली RGB एम्बियंट लाइटिंग रूम के माहौल को रिलैक्सिंग बना सकती है, फिर चाहे आप सोने जा रहे हों या अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हों।

ये भी पढ़ें:इस खतरनाक AI टूल से क्यों सतर्क हुई भारत सरकार? बैंकों को मिली चेतावनी

कॉम्पैक्ट साइज में पावरफुल साउंड

डिवाइस का सबसे मजबूत पहलू इसका 16W HD साउंड आउटपुट है। कंपनी के मुताबिक इसमें क्रिस्प हाई, बैलेंस्ड मिड्स और डीप बास का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब यह सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि कॉल्स और एंटरटेनमेंट के लिए भी आसानी से यूज किया जा सकता है।

साथ ही Strings में 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बस इसके ऊपर रखकर चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रहे, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 18W+ एडॉप्टर यूज करने की सलाह दी गई है। यानी यह वायरलेस चार्जर की तरह भी काम करता है।

ये भी पढ़ें:₹4000 से कम में बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स: दमदार साउंड और बजट में परफेक्ट चॉइस

मिल जाते हैं कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस

इसके अलावा, Bluetooth 5.3 के साथ यह फास्ट, क्विक और स्टेबल कनेक्टिविटी देता है। USB और AUX इनपुट ऑप्शन भी इसमें मिल रहा है। दावा है कि डिवाइस एक बार चार्ज करने पर करीब 4 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है। भले ही यह बैटरी बैकअप ज्यादा ना लगे लेकिन बेडसाइड लैंप के लिए यह बेहतरीन है।

इसके अलावा नए स्पीकर का एक काम का फीचर है, इसमें मिलने वाले white noise modes। ये बैकग्राउंड साउंड्स आपको बेहतर नींद लेने, फोकस करने या रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं, जो आज के स्ट्रेसफुल रूटीन में काफी काम का हो सकता है।

ये भी पढ़ें:₹12 हजार से कम में मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग वाला फोन लॉन्च, फीचर्स कर देंगे खुश

इतनी रखी गई है Portronics Strings की कीमत

Portronics Strings की कीमत 2,249 रुपये रखी गई है। यह कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। कंपनी इस पर पूरे 1 साल की वारंटी भी दे रही है।

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

