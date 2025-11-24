10000mAh Magnetic Powerbank लॉन्च, मिलता है MagSafe सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग
Portronics ने नया 10000mAh magnetic powerbank Revvo लॉन्च किया है, जिसमें 15W MagSafe वायरलेस चार्जिंग और फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसका स्लिम डिजाइन, बिल्ट-इन डिटैचेबल Type-C केबल और मेटल स्टैंड इसे एक प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं।
एक्सेसरीज ब्रैंड Portronics ने भारत में अपना नया 10000mAh मैग्नेटिक पावरबैंक Revvo लॉन्च कर दिया है। यह उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो एक स्मूद, फास्ट और पूरी तरह वायर-फ्री चार्जिंग अनुभव चाहते हैं। स्लिम डिजाइन, मजबूत बैटरी और ट्रैवल-फ्रेंडली फीचर्स के साथ यह पावरबैंक मॉडर्न यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
Revvo में 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जो MagSafe-कम्पैटिबल स्मार्टफोन पर मजबूती से लॉक होकर केबल-फ्री चार्जिंग ऑफर करता है। वहीं, जब फास्ट चार्जिंग की जरूरत हो, तो यह 22.5W और 20W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है- जिससे आपका स्मार्टफोन तेज और सुरक्षित तरीके से चार्ज होता है।
बिल्ट-इन डिटैचेबल Type-C केबल
इस पावरबैंक की खासियत इसका बिल्ट-इन डिटैचेबल Type-C to Type-C केबल है, जिससे यूजर्स को अलग से केबल कैरी करने की चिंता नहीं रहती। यह फीचर इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, खासकर ट्रैवल और आउटडोर उपयोग के लिए।
10000mAh हाई-डेन्सिटी बैटरी
डिवाइस में हाई-डेन्सिटी 10000mAh लिथियम-पॉलिमर बैटरी लगी है, जो स्मार्टफोन, इयरबड्स, स्मार्टवॉच और अन्य डिवाइसेज को आसानी से चार्ज कर सकती है। इसमें डिजिटल LED डिस्प्ले भी मिलता है जो बैटरी परसेंटेज को ठीक से दिखाता है। इसके अलावा, इसका MagSafe डिजाइन इसे फोन स्टैंड की तरह भी यूज करने देता है- जिससे आप वीडियो कॉल, कंटेंट स्ट्रीमिंग या ब्राउजिंग आसानी से कर सकते हैं।
प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन
Revvo का डिजाइन स्लिम, लाइटवेट और मैट फिनिश वाला है, जो इसे एक प्रीमियम लुक और कंफर्टेबल हैंड-फील देता है। इसमें इन-बिल्ट मेटल किकस्टैंड और डिटैचेबल केबल के लिए रीसस्ड स्लॉट दिया गया है, जिससे यह और भी ज्यादा साफ-सुथरा और मॉडर्न दिखता है।
कीमत और उपलब्धता
Portronics Revvo की कीमत 1,549 रुपये रखी गई है। यह Black, Blue और Mocha- इन तीन कलर्स में उपलब्ध है। कंपनी इस पर 12 महीने की वारंटी दे रही है। यह पावरबैंक Portronics की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल रहा है और जल्द ही ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर्स पर भी सेल के लिए उपलब्ध होगा।
