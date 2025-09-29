मूवी देखने के लिए पल भर में तैयार होगी 100 इंच तक की स्क्रीन, जबर्दस्त है यह नया पोर्टेबल प्रोजेक्टर Portronics Launches Pico 14 full hd projector with up to 100 inch projection, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Portronics Launches Pico 14 full hd projector with up to 100 inch projection

मूवी देखने के लिए पल भर में तैयार होगी 100 इंच तक की स्क्रीन, जबर्दस्त है यह नया पोर्टेबल प्रोजेक्टर

Portronics ने इंडियन मार्केट में अपने नए पॉकेट साइज प्रोजेक्टर को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्टर का नाम Pico 14 है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक का प्रोजेक्शन देता है। इसमें कंपनी 4800mAh की रीचार्जेबल बैटरी दे रही है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:01 PM
मूवी देखने के लिए पल भर में तैयार होगी 100 इंच तक की स्क्रीन, जबर्दस्त है यह नया पोर्टेबल प्रोजेक्टर

पोर्ट्रॉनिक्स (Portronics) ने इंडियन मार्केट में अपने नए पॉकेट साइज प्रोजेक्टर को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्टर का नाम Pico 14 है। इस प्रोजेक्टर की खास बात है कि यह यूजर को कभी भी और कहीं भी सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देता है। यह ब्राइट एचडी विजुअल, बिल्ट-इन स्मार्ट स्ट्रीमिंग और पोर्टेबल साइज के साथ आता है, जो इसे मूवी नाइट्स, गेमिंग सेशन्स, प्रेजेंटेशन और बड़ी स्क्रीन पर फुल एंटरटेनमेंट के लिए एक जबर्दस्त प्रोडक्ट बनाता है।।

प्रोजेक्टर 100 इंच तक का प्रोजेक्शन देता है। इसकी कीमत 28349 रुपये है। इसे आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। यह प्रोजेक्टर ऑफलाइन स्टोर्स पर भी सेल के लिए उपलब्ध है। प्रोजेक्टर 12 महीने की वॉरंटी के साथ आता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

यह पॉकेट साइज प्रोजेक्टर राउंडेड स्क्वेयर बॉडी, स्मूथ एज और मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। इसका वजन 250 ग्राम है ओर इसका डाइमेंशन 73x73x60 mm है। प्रोजेक्टर ट्राइपॉड और रिमोट के साथ आता है। इसमें कंपनी 720 पिक्सल रेजॉलूशन और 1600 ल्यूमेन्स के ब्राइटनेस के साथ 100 इंच तक का प्रोजेक्शन देता है। इस प्रोजेक्टर की लैंप-लाइफ 30 हजार घंटे की है। यह प्रोजेक्टर 4K इनपुट सपोर्ट करता है।

इसमें कंपनी 4800mAh की रीचार्जेबल बैटरी दे रही है। यह 60 मिनट्स का वायरलेस ऑपरेशन ऑफर करता है। ईको मोड में यह 25dB से कम में काम करता है। प्रोजेक्टर के सेटअप फीचर में ऑटोफोकस, रिमोट फोकस कंट्रोल, ऑटो वर्टिकल और मैन्यूल हॉरिजॉन्टल कीस्टोन करेक्शन और ऑप्टिकल जूम शामिल हैं। यह ऑटो सोर्स डिटेक्शन और ऑटो स्क्रीन रोटेशन ऑफर करता है।

ऑडियो के लिए इसमें 3 वॉट का बिल्ट-इन स्पीकर दिया गया है। यह प्रोजेक्टर ऐंड्रॉयड 13 ओएस पर काम करता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे ऐप प्रीलोडेड मिलेंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI, USB-A, USB-C, AUX, ड्यूल बैंड WiFi और ब्लूटूथ 5.4 जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

