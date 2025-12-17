पार्टी में धूम मचाएगा यह 250W स्पीकर, लगातार 6 घंटे सुनाएगा गाने, इतनी है कीमत
Portronics Iron Beats 5 Prime Speaker: न्यू ईयर 2026 पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स के नए ऑडियो डिवाइस पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। कंपनी ने भारत में आज आयरन बीट्स 5 प्राइम पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम 250W वायरलेस पार्टी स्पीकर है।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)
- Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer
- Upto 4 Hours Playtime
- RGB LED Lights
₹9999₹19999
खरीदिये
44% OFF
Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)
- Zebronics 160W Party DJ Speaker
- Upto 3.5h Playback
- Dual Mic
₹14999₹26999
खरीदिये
50% OFF
ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
- ZEBRONICS 90 Watts
- Compact Soundbar
- Home Theatre
₹3499₹6999
खरीदिये
43% OFF
JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)
- JBL Go 3
- Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
- Pro Sound
₹2299₹3999
खरीदिये
Portronics Iron Beats 5 Prime Speaker: न्यू ईयर 2026 पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स के नए ऑडियो डिवाइस पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। कंपनी ने भारत में आज आयरन बीट्स 5 प्राइम पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम 250W वायरलेस पार्टी स्पीकर है जिसे पावरफुल ऑडियो, शानदार लाइटिंग और आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। घर पर हाउस पार्टी हो, गैदरिंग हो, आउटडोर इवेंट हो या कराओके नाइट्स में परफॉर्मेंस देना हो, यह स्पीकर हर मौके के लिए परफेक्ट है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)
- Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer
- Upto 4 Hours Playtime
- RGB LED Lights
₹9999₹19999
खरीदिये
44% OFF
Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)
- Zebronics 160W Party DJ Speaker
- Upto 3.5h Playback
- Dual Mic
₹14999₹26999
खरीदिये
50% OFF
ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
- ZEBRONICS 90 Watts
- Compact Soundbar
- Home Theatre
₹3499₹6999
खरीदिये
43% OFF
JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)
- JBL Go 3
- Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
- Pro Sound
₹2299₹3999
खरीदिये
250W का पावरफुल साउंड
आयरन बीट्स 5 प्राइम में 250W का जबर्दस्त साउंड आउटपुट मिलता है, जो इसके डुअल 8-इंच सबवूफर्स और पोर्ट्रोनिक्स की सिग्नेचर बास बूस्ट टेक्नोलॉजी से माहौल में जान डाल देता है, जिससे डीप लो, क्रिस्प वोकल्स और पूरे कमरे में साफ आवाज आती है। वायरलेस UHF कराओके माइक एंटरटेनमेंट को और बेहतर बनाता है, जिससे यह सिंगिंग सेशन, अनाउंसमेंट और अच्छे फैमिली टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। इको कंट्रोल स्टूडियो जैसे कराओके फील के लिए वोकल परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है।
कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन
इसमें तेज और स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 है, साथ ही लाउडर, वाइडर स्टीरियो के लिए दो यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड TWS मोड भी है। सभी म्यूजिशियन और परफॉर्मर्स के लिए, इस स्पीकर में गिटार इनपुट और इको कंट्रोल शामिल है, जबकि यूएसबी, औक्स-इन और ज्यादा वायर्ड प्लेबैक ऑप्शन कई तरह के ऑडियो सोर्स के साथ आसान कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं।
स्पीकर रैक्टेंगुलर शेप की बॉडी के साथ आता है और इसमें सामने की तरफ टेक्सचर्ड फ्रंट ग्रिल लगी है। इसमें LED स्ट्रिप भी लगी हैं, जो इसके लुक को और खूबसूरत बना देती हैं और यह म्यूजिक के साथ सिंक भी हो जाती हैं। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए बनाया गया है, स्पीकर में एक हैंडल और नीचे पहिये हैं जो इसे घर के अंदर या बाहर कहीं भी ले जाना आसान बनाते हैं।
बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ
इसमें 8000mAh की हाई-कैपेसिटी बैटरी लगी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह 6 घंटे तक लगातार म्यूजिक प्लेबैक टाइम देती है, जिससे यह पक्का होता है कि लंबी पार्टियों और आउटडोर सेशन के दौरान म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)
- Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle
- USB
- SD Card
₹499₹999
खरीदिये
72% OFF
boAt Aavante Bar 950 Bluetooth Soundbar w/ 40W Signature Sound,RGB,Dual Passive Radiators, Up to 7 hrs Playback, Free Music Streaming on JioSaavn, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Premium Black)
- boAt Aavante Bar 950 Bluetooth Soundbar w/ 40W Signature Sound
- RGB
- Dual Passive Radiators
₹2199₹7990
खरीदिये
8% OFF
Marshall Woburn III Wired Connectivity Home Speaker with HDMI Input, Bluetooth 5.2 & RCA or 3.5mm Input - Black
- Marshall Woburn III Wired Connectivity Home Speaker with HDMI Input
- Bluetooth 5.2 & RCA or 3.5mm Input - Black
₹54999₹59999
खरीदिये
30% OFF
JBL Go 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors, Water & Dust Proof, Type C (Without Mic, Black)
- JBL Go 4
- Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
- Pro Sound
₹3498₹4999
खरीदिये
53% OFF
XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing
- XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing
₹3299₹6999
खरीदिये
72% OFF
boAt Aavante Bar 610, 25W Signature Sound, 2.0 CH with Dual Passive Radiators, 7 HRS Battery, Sleek Design, Multi Connectivity, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Charcoal Black)
- boAt Aavante Bar 610
- 25W Signature Sound
- 2.0 CH with Dual Passive Radiators
₹1699₹5990
खरीदिये
70% OFF
Krisons Cylender 4" Double Woofer 40W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote
- Krisons Cylender 4" Double Woofer 40W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke
- 2400 MAH Battery
- Digital Display
₹1499₹4999
खरीदिये
कीमत और उपलब्धता
पोर्ट्रोनिक्स आयरन बीट्स 5 प्राइम 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। यह ब्लैक फिनिश में आएगा और इस पर 12 महीने की वारंटी मिलेगी। यह पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के बड़े ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।