Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़portronics launched iron beats 5 prime 250w wireless party speaker in india
पार्टी में धूम मचाएगा यह 250W स्पीकर, लगातार 6 घंटे सुनाएगा गाने, इतनी है कीमत

पार्टी में धूम मचाएगा यह 250W स्पीकर, लगातार 6 घंटे सुनाएगा गाने, इतनी है कीमत

संक्षेप:

Portronics Iron Beats 5 Prime Speaker: न्यू ईयर 2026 पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स के नए ऑडियो डिवाइस पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। कंपनी ने भारत में आज आयरन बीट्स 5 प्राइम पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम 250W वायरलेस पार्टी स्पीकर है।

Dec 17, 2025 01:12 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)

  • checkPortronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer
  • checkUpto 4 Hours Playtime
  • checkRGB LED Lights
amazon-logo

₹9999

₹19999

खरीदिये

discount

44% OFF

Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)

Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)

  • checkZebronics 160W Party DJ Speaker
  • checkUpto 3.5h Playback
  • checkDual Mic
amazon-logo

₹14999

₹26999

खरीदिये

discount

50% OFF

ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)

ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)

  • checkZEBRONICS 90 Watts
  • checkCompact Soundbar
  • checkHome Theatre
amazon-logo

₹3499

₹6999

खरीदिये

discount

43% OFF

JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)

JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)

  • checkJBL Go 3
  • checkWireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
  • checkPro Sound
amazon-logo

₹2299

₹3999

खरीदिये

discount

68% OFF

boAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4(Groovy Grey)

boAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4(Groovy Grey)

  • checkboAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound
  • checkUp to 15Hrs Playback
  • checkBuilt-in Mic
amazon-logo

₹799

₹2490

खरीदिये

Portronics Iron Beats 5 Prime Speaker: न्यू ईयर 2026 पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स के नए ऑडियो डिवाइस पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। कंपनी ने भारत में आज आयरन बीट्स 5 प्राइम पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। यह एक प्रीमियम 250W वायरलेस पार्टी स्पीकर है जिसे पावरफुल ऑडियो, शानदार लाइटिंग और आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। घर पर हाउस पार्टी हो, गैदरिंग हो, आउटडोर इवेंट हो या कराओके नाइट्स में परफॉर्मेंस देना हो, यह स्पीकर हर मौके के लिए परफेक्ट है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)

  • checkPortronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer
  • checkUpto 4 Hours Playtime
  • checkRGB LED Lights
amazon-logo

₹9999

₹19999

खरीदिये

discount

44% OFF

Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)

Zebronics 160W Party DJ Speaker, Upto 3.5h Playback, Dual Mic, Karaoke, 2X Full-Range 25.4cm Driver, TWS, 4EQ Modes, 6.3mm Dual Mic & a Guitar in, BT, USB, AUX, RGB, LED Display (Party Fyre 510)

  • checkZebronics 160W Party DJ Speaker
  • checkUpto 3.5h Playback
  • checkDual Mic
amazon-logo

₹14999

₹26999

खरीदिये

discount

50% OFF

ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)

ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)

  • checkZEBRONICS 90 Watts
  • checkCompact Soundbar
  • checkHome Theatre
amazon-logo

₹3499

₹6999

खरीदिये

discount

43% OFF

JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)

JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)

  • checkJBL Go 3
  • checkWireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
  • checkPro Sound
amazon-logo

₹2299

₹3999

खरीदिये

discount

68% OFF

boAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4(Groovy Grey)

boAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4(Groovy Grey)

  • checkboAt (2025 Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound
  • checkUp to 15Hrs Playback
  • checkBuilt-in Mic
amazon-logo

₹799

₹2490

खरीदिये

portronics iron beats 5 prime

250W का पावरफुल साउंड

आयरन बीट्स 5 प्राइम में 250W का जबर्दस्त साउंड आउटपुट मिलता है, जो इसके डुअल 8-इंच सबवूफर्स और पोर्ट्रोनिक्स की सिग्नेचर बास बूस्ट टेक्नोलॉजी से माहौल में जान डाल देता है, जिससे डीप लो, क्रिस्प वोकल्स और पूरे कमरे में साफ आवाज आती है। वायरलेस UHF कराओके माइक एंटरटेनमेंट को और बेहतर बनाता है, जिससे यह सिंगिंग सेशन, अनाउंसमेंट और अच्छे फैमिली टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। इको कंट्रोल स्टूडियो जैसे कराओके फील के लिए वोकल परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है।

ये भी पढ़ें:न्यू ईयर पार्टी में मचेगी धूम, आधी कीमत में ले 220W तक साउंड वाले JBL स्पीकर

कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन

इसमें तेज और स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 है, साथ ही लाउडर, वाइडर स्टीरियो के लिए दो यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड TWS मोड भी है। सभी म्यूजिशियन और परफॉर्मर्स के लिए, इस स्पीकर में गिटार इनपुट और इको कंट्रोल शामिल है, जबकि यूएसबी, औक्स-इन और ज्यादा वायर्ड प्लेबैक ऑप्शन कई तरह के ऑडियो सोर्स के साथ आसान कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं।

स्पीकर रैक्टेंगुलर शेप की बॉडी के साथ आता है और इसमें सामने की तरफ टेक्सचर्ड फ्रंट ग्रिल लगी है। इसमें LED स्ट्रिप भी लगी हैं, जो इसके लुक को और खूबसूरत बना देती हैं और यह म्यूजिक के साथ सिंक भी हो जाती हैं। इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए बनाया गया है, स्पीकर में एक हैंडल और नीचे पहिये हैं जो इसे घर के अंदर या बाहर कहीं भी ले जाना आसान बनाते हैं।

बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ

इसमें 8000mAh की हाई-कैपेसिटी बैटरी लगी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह 6 घंटे तक लगातार म्यूजिक प्लेबैक टाइम देती है, जिससे यह पक्का होता है कि लंबी पार्टियों और आउटडोर सेशन के दौरान म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी।

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)

Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)

  • checkZebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle
  • checkUSB
  • checkSD Card
amazon-logo

₹499

₹999

खरीदिये

discount

72% OFF

boAt Aavante Bar 950 Bluetooth Soundbar w/ 40W Signature Sound,RGB,Dual Passive Radiators, Up to 7 hrs Playback, Free Music Streaming on JioSaavn, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Premium Black)

boAt Aavante Bar 950 Bluetooth Soundbar w/ 40W Signature Sound,RGB,Dual Passive Radiators, Up to 7 hrs Playback, Free Music Streaming on JioSaavn, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Premium Black)

  • checkboAt Aavante Bar 950 Bluetooth Soundbar w/ 40W Signature Sound
  • checkRGB
  • checkDual Passive Radiators
amazon-logo

₹2199

₹7990

खरीदिये

discount

8% OFF

Marshall Woburn III Wired Connectivity Home Speaker with HDMI Input, Bluetooth 5.2 & RCA or 3.5mm Input - Black

Marshall Woburn III Wired Connectivity Home Speaker with HDMI Input, Bluetooth 5.2 & RCA or 3.5mm Input - Black

  • checkMarshall Woburn III Wired Connectivity Home Speaker with HDMI Input
  • checkBluetooth 5.2 & RCA or 3.5mm Input - Black
amazon-logo

₹54999

₹59999

खरीदिये

discount

30% OFF

JBL Go 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors, Water & Dust Proof, Type C (Without Mic, Black)

JBL Go 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors, Water & Dust Proof, Type C (Without Mic, Black)

  • checkJBL Go 4
  • checkWireless Ultra Portable Bluetooth Speaker
  • checkPro Sound
amazon-logo

₹3498

₹4999

खरीदिये

discount

53% OFF

XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing

XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing

  • checkXIAOMI Sound Outdoor Speaker (Black) | 30W Hi-Quality Speaker with Mic | Upto 12hrs Playback Time | IP67 Waterproof & Type C | Wireless Stereo Pairing
amazon-logo

₹3299

₹6999

खरीदिये

discount

72% OFF

boAt Aavante Bar 610, 25W Signature Sound, 2.0 CH with Dual Passive Radiators, 7 HRS Battery, Sleek Design, Multi Connectivity, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Charcoal Black)

boAt Aavante Bar 610, 25W Signature Sound, 2.0 CH with Dual Passive Radiators, 7 HRS Battery, Sleek Design, Multi Connectivity, Bluetooth Sound Bar, Soundbar Speaker (Charcoal Black)

  • checkboAt Aavante Bar 610
  • check25W Signature Sound
  • check2.0 CH with Dual Passive Radiators
amazon-logo

₹1699

₹5990

खरीदिये

discount

70% OFF

Krisons Cylender 4" Double Woofer 40W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote

Krisons Cylender 4" Double Woofer 40W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke,2400 MAH Battery, Digital Display,RGB Lights, USB, SD Card, FM Radio,Auto TWS Function & Remote

  • checkKrisons Cylender 4" Double Woofer 40W Multi-Media Bluetooth Party Speaker with Wired Mic for Karaoke
  • check2400 MAH Battery
  • checkDigital Display
amazon-logo

₹1499

₹4999

खरीदिये

कीमत और उपलब्धता

पोर्ट्रोनिक्स आयरन बीट्स 5 प्राइम 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। यह ब्लैक फिनिश में आएगा और इस पर 12 महीने की वारंटी मिलेगी। यह पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के बड़े ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Speakers

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।