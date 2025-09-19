भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कीमत ₹1000 से कम, इसमें 8 साउंड मोड portronics conch one indias 1st type c wired karaoke earphones launched price under 1000, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़portronics conch one indias 1st type c wired karaoke earphones launched price under 1000

भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कीमत ₹1000 से कम, इसमें 8 साउंड मोड

Portronics Conch One Launched: पोर्ट्रोनिक्स ने भारतीय बाजार में भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन कॉन्च वन लॉन्च किया है। यह ईयरफोन अमेजन पर 999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 8 साउंड मोड मिलते हैं। देखें खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:27 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Portronics Conch One Launched: अगर आपको अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड करना या फिर व्लॉगिंग करना पसंद है, तो पोर्ट्रोनिक्स का नया डिवाइस आपके लिए है। दरअसल, पोर्ट्रोनिक्स ने भारतीय बाजार में भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कॉन्च वन, लॉन्च किया है। यह दिखने में तो नॉर्मल ईयरफोन जैसा है लेकिन कि यह बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस प्रदान करता है और इसे अलग-अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जो इसे म्यूजिक सुनने के साथ-साथ कराओके सिंगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस और व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कीमत ₹1000 से कम, इसमें 8 साउंड मोड

माइक में 8 अलग-अलग साउंड मोड

कॉन्च वन की खासियत इसका बिल्ट-इन कराओके माइक है। इस माइक में 8 अलग-अलग साउंड मोड का सपोर्ट मिलता है, जिसमें प्रोफेशनल, सिंगर, थिएटर, एकॉस्टिक और मेलोडी शामिल हैं, जिनकी मदद से यूजर आसानी से गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अलग-अलग गायन शैलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें इन-बिल्ट कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से यूजर एक बटन दबाकर आसानी से गाने सुनने और कराओके मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
ये भी पढ़ें:Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव
portronics conch one karaoke earphones

ईयरफोन में 14.2 एमएम के प्रीमियम डायनामिक ड्राइवर लगे हैं, जो डीप और दमदार बास के साथ इमर्सिव साउंड प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इनमें 4 कस्टमाइजेबल EQ प्रीसेट भी हैं, जो गाने सुनने के दौरान यूजर को अलग-अलग स्टाइल में अपने ऑडियो लिस्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में सक्षम बनाते हैं।

लाइटवेट और एर्गोनॉमिक डिजाइन

स्टाइल और आराम, दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए, कॉन्च वन में एक लाइटवेट और एर्गोनॉमिक डिजाइन है जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कंफर्ट प्रदान करता है। इसका प्रीमियम, बिना उलझन वाला केबल इसे और भी टिकाऊ बनाता है और साथ ही इसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल करना सुनिश्चित करता है। टाइप-सी ऑडियो जैक से लैस, ये ईयरफोन स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के साथ तुरंत प्लग-एंड-प्ले कम्पैटिबिलिटी प्रदान करते हैं, जो इन्हें आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के लिे परफेक्ट बनाता है।

ये भी पढ़ें:74 दिन तक चलने वाली रग्ड स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, पानी में भी चलेगी, इतनी है कीमत
portronics conch one indias 1st type c wired karaoke earphones

कीमत और उपलब्धता

नए पोर्ट्रोनिक्स कॉन्च वन की कीमत 1,149 रुपये है और यह पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट और देश के लीडिंग ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। कंपनी इस पर 6 महीने की वारंटी दे रही है।

अमेजन पर सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे कॉन्च वन

Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News Earphone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.