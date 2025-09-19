भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कीमत ₹1000 से कम, इसमें 8 साउंड मोड

Portronics Conch One Launched: पोर्ट्रोनिक्स ने भारतीय बाजार में भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन कॉन्च वन लॉन्च किया है। यह ईयरफोन अमेजन पर 999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 8 साउंड मोड मिलते हैं। देखें खासियत

Portronics Conch One Launched: अगर आपको अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड करना या फिर व्लॉगिंग करना पसंद है, तो पोर्ट्रोनिक्स का नया डिवाइस आपके लिए है। दरअसल, पोर्ट्रोनिक्स ने भारतीय बाजार में भारत का पहला टाइप-सी वायर्ड कराओके ईयरफोन, कॉन्च वन, लॉन्च किया है। यह दिखने में तो नॉर्मल ईयरफोन जैसा है लेकिन कि यह बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस प्रदान करता है और इसे अलग-अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जो इसे म्यूजिक सुनने के साथ-साथ कराओके सिंगिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस और व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

माइक में 8 अलग-अलग साउंड मोड कॉन्च वन की खासियत इसका बिल्ट-इन कराओके माइक है। इस माइक में 8 अलग-अलग साउंड मोड का सपोर्ट मिलता है, जिसमें प्रोफेशनल, सिंगर, थिएटर, एकॉस्टिक और मेलोडी शामिल हैं, जिनकी मदद से यूजर आसानी से गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अलग-अलग गायन शैलियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें इन-बिल्ट कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से यूजर एक बटन दबाकर आसानी से गाने सुनने और कराओके मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

ईयरफोन में 14.2 एमएम के प्रीमियम डायनामिक ड्राइवर लगे हैं, जो डीप और दमदार बास के साथ इमर्सिव साउंड प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इनमें 4 कस्टमाइजेबल EQ प्रीसेट भी हैं, जो गाने सुनने के दौरान यूजर को अलग-अलग स्टाइल में अपने ऑडियो लिस्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में सक्षम बनाते हैं।

लाइटवेट और एर्गोनॉमिक डिजाइन स्टाइल और आराम, दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए, कॉन्च वन में एक लाइटवेट और एर्गोनॉमिक डिजाइन है जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कंफर्ट प्रदान करता है। इसका प्रीमियम, बिना उलझन वाला केबल इसे और भी टिकाऊ बनाता है और साथ ही इसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल करना सुनिश्चित करता है। टाइप-सी ऑडियो जैक से लैस, ये ईयरफोन स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के साथ तुरंत प्लग-एंड-प्ले कम्पैटिबिलिटी प्रदान करते हैं, जो इन्हें आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के लिे परफेक्ट बनाता है।

कीमत और उपलब्धता नए पोर्ट्रोनिक्स कॉन्च वन की कीमत 1,149 रुपये है और यह पोर्ट्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट और देश के लीडिंग ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। कंपनी इस पर 6 महीने की वारंटी दे रही है।

अमेजन पर सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे कॉन्च वन