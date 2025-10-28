Hindustan Hindi News
घर में मिलेगा सिनेमा का मजा! Portronics Beem 550 स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च

संक्षेप: टेक ब्रैंड Portronics की ओर से भारतीय मार्केट में नया स्मार्ट प्रोजेक्टर Beem 550 लॉन्च किया गया है। इसमें ढेरों स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं और इसकी मदद से घर में सिनेमा वाला मजा लिया जा सकता है। 

Tue, 28 Oct 2025 03:34 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारत के बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड Portronics ने अपना नया Beem 550 Smart LED Projector लॉन्च किया है, जो घर, ऑफिस या आउटडोर, हर जगह एंटरटेनमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने का वादा करता है। इस प्रोजेक्टर की खासियत इसका 1080p HD रिजॉल्यूशन, 6000 लुमेन्स ब्राइटनेस, ऑटो फोकस, और इन-बिल्ट OTT ऐप्स हैं, जो मिलकर इसे एक 'ऑल-इन-वन' प्रोजेक्टर बनाते हैं।

1080p HD विजुअल्स और 6000 लुमेन्स ब्राइटनेस

Portronics Beem 550 में मौजूद नेटिव 1080p HD रिजॉल्यूशन और 6000 लुमेन्स की ब्राइटनेस, चाहे कमरा अंधेरा हो या हल्की रोशनी में साफ, डीटेल्ड और ब्राइट इमेज पेश करती है। इसका ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन यह तय करता है कि हर बार आपको परफेक्ट एंगल और फोकस, बिना किसी मैनुअल सेटिंग के मिले।

स्मार्ट स्टैंड और 100 इंच तक स्क्रीन का साइज

टेलीस्कोपिक मोनोपॉड स्टैंड प्रोजेक्टर की हाइट और एंगल को एडजस्ट करना बेहद आसान बनाता है। यूजर चाहे मूवी देख रहे हों, गेम नाइट होस्ट कर रहे हों या किसी प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हों- Beem 550 हर स्पेस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। यह 100 इंच तक की बड़ी स्क्रीन सपोर्ट करता है, जो थिएटर-जैसा अनुभव देता है।

इन-बिल्ट साउंड और OTT ऐप्स का सपोर्ट

Beem 550 में नीचे की ओर लगा 5W स्पीकर रिच और क्लियर साउंड देता है, जिससे बाहरी स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोजेक्टर Android TV OS पर चलता है और इसमें पहले से ही Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, और YouTube जैसे पॉपुलर OTT ऐप्स मौजूद हैं। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के आप सीधे स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं।

कनेक्टिविटी और पोर्टेबिलिटी

बढ़िया कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI, USB, और AUX पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे स्मार्टफोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करना बेहद आसान हो गया है। इसका कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल डिजाइन इसे यात्रा या आउटडोर यूज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनाता है। Portronics Beem 550 की लैंप लाइफ 40,000 घंटे तक है और इसमें 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है, जो लंबे समय तक लगातार क्वॉलिटी विजुअल्स ऑफर करता है।

इतनी रखी गई है कीमत

Portronics Beem 550 Smart LED Projector को 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी इस पर 12 महीने की वारंटी भी दे रही है। यह प्रोजेक्टर Portronics.com, Amazon.in, Flipkart.com और देशभर के अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है।

