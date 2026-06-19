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जेब में लेकर चलें 10,000mAh कैपेसिटी का छोटू पावरबैंक, एक साथ दो डिवाइस चार्ज करेगा, कीमत बजट में

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Portronics ने अपने नए Aero 10 Power Bank को लॉन्च कर दिया है। यह 10,000mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। यह एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्ट्रोनिक्स डॉट कॉम पर 1,249 रुपये के स्पेशल प्राइस पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

जेब में लेकर चलें 10,000mAh कैपेसिटी का छोटू पावरबैंक, एक साथ दो डिवाइस चार्ज करेगा, कीमत बजट में

अगर स्मार्टफोन, ईयरबड्स या फिर अन्य गैजेट्स को हर समय चार्ज रखने के लिए पावरबैंक तलाश रहे हैं, तो पोर्ट्रोनिक्स का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ब्रांड ने नए चार्जिंग सॉल्यूशन के तौर पर Portronics Aero 10 लॉन्च किया है, जो बेहद कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश है। यह 10,000mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है और यूजर को चलते-फिरते फास्ट चार्जिंग प्रदान करता है। इसका साइज इतना छोटा है कि आप इसे हाथ में लेकर आसानी से चल सकते हैं और इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि एयरो 10 पावरबैंक उन छात्रों, प्रोफेशनल्स और यात्रियों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें पूरे दिन गैजेट्स चार्ज रखने की जरूरत होती है। इस पावरबैंक से आप एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इसकी कीमत ओर खासियत के बारे में सबकुछ..

तीन खूबसूरत कलर्स और मैट फिनिश

कंपनी ने इसे ब्लैक, नेवी ब्लू और मोचा कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है। यह गोल किनारों और प्रीमियम मैट फिनिश के साथ आता है और इसका स्लीक चौकोर-प्रोफाइल डिजाइन देखने में भी बेहद सुंदर लगता है। 10,000mAh का यह कॉम्पैक्ट पावरबैंक आसानी से हैंडबैग, बैकपैक और ट्रैवल किट में फिट हो जाता है। इसमें एक मजबूत डोरी भी है, जो इसकी बॉडी में ही फिट है, जिससे इसे कैरी करना और आसान हो जाता है।

Portronics Aero 10
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एक साथ दो डिवाइस चार्ज करेगा

इसमें 20W तक फास्ट चार्जिंग आउटपुट का सपोर्ट मिलता है, जो जरूरत पड़ने पर तेज पावर प्रदान करता है, जिससे यूजर्स फटाफट डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। 10,000mAh कैपेसिटी के इस पावरबैंक से आप आपने स्मार्टफोन, टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स, नेकबैंड, स्मार्टवॉच और अन्य टाइप-सी कम्पैटिबल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। पावरबैंक में तेज और विश्वसनीय चार्जिंग के लिए पहले से ही एक डेडिकेटेड टाइप-सी केबल लगी हुई है। इसमें अलग से एक टाइप-सी इनपुट पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अलग से केबल लगाकर डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। आप इस छोटू पावरबैंक से एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं।

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इसमें LED इंडिकेटर भी

इसमें एक इन-बिल्ट एलईडी बैटरी इंडिकेटर भी है, जो यूजर्स को एक नजर में बैटरी स्टेटस पता लगाने की सुविधा देता है, जिससे यूजर को हमेशा पता रहता है कि पावरबैंक को रिचार्ज कब करना है।

कीमत और कहां से खरीदें

पोर्ट्रोनिक्स एयरो 10 की एमआरपी 2,499 रुपये है, हालांकि यह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्ट्रोनिक्स डॉट कॉम पर 1,249 रुपये के स्पेशल प्राइस पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। कंपनी इस पर 12 महीने की वारंटी दे रही है। आप इसे Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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