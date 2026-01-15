Hindustan Hindi News
अलग-अलग चार्जर का टेंशन खत्म, एक साथ 5 डिवाइस चार्ज करेगा यह छोटू डिवाइस, मिलेगी 100W स्पीड

Portronics Launches Adapto 100D: पोर्ट्रोनिक्स भारतीय बाजार में लेटेस्ट चार्जिंग सॉल्यूशन के तौर पर Adapto 100D लेकर आया है। यह एक 100W डेस्कटॉप चार्जर है, जिसमें स्मार्ट LCD डिस्प्ले है और इसे रोजाना की चार्जिंग जरूरतों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

Jan 15, 2026 12:31 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Portronics Launches Adapto 100D: घर हो या ऑफिस, अक्सर देखने में आता है कि अलग-अलग डिवाइस जैसे लैपटॉप, फोन, टैब, पावरबैंक और ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए अलग-अलग एडाप्टर और केबल साथ लेकर चलना पड़ता है, जिससे वर्कस्पेस अस्त-व्यस्त लगने लगता है। लेकिन अब ढेर सारे उलझे हुए केबल से आपका पीछा छूट सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोर्ट्रोनिक्स भारतीय बाजार में लेटेस्ट चार्जिंग सॉल्यूशन के तौर पर Adapto 100D लेकर आया है। यह एक 100W डेस्कटॉप चार्जर है, जिसमें स्मार्ट LCD डिस्प्ले है और इसे रोजाना की चार्जिंग जरूरतों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडर्न वर्कस्पेस के लिए बनाया गया, यह हाई-स्पीड पावर डिलीवरी, एडवांस्ड GaN टेक्नोलॉजी और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को एक साथ लाता है ताकि एक ही, ऑर्गनाइज्ड चार्जिंग हब से कई डिवाइस को चार्ज किया जा सके।

एक साथ पांच डिवाइस होंगे चार्ज

Adapto 100D, 100W तक की सुपरफास्ट चार्जिंग देता है, जिससे यह लैपटॉप को पावर देने के साथ-साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और एक्सेसरीज को चार्ज करने के लिए भी सही है। इसमें 5-पोर्ट सेटअप है जिसमें तीन टाइप-C PD पोर्ट और दो USB-A पोर्ट शामिल हैं, जिससे अलग-अलग एडाप्टर की जरूरत के बिना कई डिवाइस को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सभी कनेक्टेड डिवाइस पर स्टेबल और ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट सुनिश्चित करता है।

portronics adapto 100D launched
इसमें स्मार्ट एलसीडी डिस्प्ले भी

Adapto 100D की एक खास बात इसका स्मार्ट LCD पावर डिस्प्ले है, जो वोल्टेज, वॉट और चार्जिंग एक्टिविटी के बारे में रियल-टाइम जानकारी देता है, जिससे यूजर्स आसानी से पावर यूसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड GaN (गैलियम नाइट्राइड) टेक्नोलॉजी है, जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाती है, गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालती है, और परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना इसे छोटा और डेस्क-फ्रेंडली डिजाइन देती है।

ज्यादा डिवाइस कम्पैटिबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया, Adapto 100D लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स, ईयरबड्स और दूसरे USB-पावर्ड डिवाइस को सपोर्ट करता है। इसका क्लीन और अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट डिजाइन केबल की उलझन को कम करने में मदद करता है, जिससे यह घर पर बने ऑफिस, प्रोफेशनल वर्कस्टेशन और ट्रैवल सेटअप के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

कंपनी ने सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। कंपनी का कहना है कि चार्जर में ओवरवोल्टेज, ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग से बचाने के लिए बिल्ट-इन सेफ्टी प्रोटेक्शन हैं, जो सुरक्षित और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देते हैं। Adapto 100D रोजाना के पावर सॉल्यूशन में इनोवेशन, सेफ्टी और यूजर-सेंट्रिक डिजाइन के प्रति पोर्ट्रोनिक्स की कमिटमेंट को दिखाता है।

कीमत और कहां से खरीदें

Portronics Adapto 100D भारत में 3,999 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है और इस पर 6 महीने की वारंटी मिलती है। यह चार्जर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और दूसरे बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर भी खरीदने के लिए उपलब्ध है। अमेजन से खरीदने के लिए नीचे क्लिक करें…

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
