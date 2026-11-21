अगर आप ट्रैवलिंग, पूल पार्टी या घर की छोटी महफिलों के लिए एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर ढूँढ रहे हैं जो पानी से खराब न हो और शानदार बेस दे, तो Amazon की यह डील आपके लिए है।

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आउटडोर ट्रिप्स, मानसून के मौसम या पूल साइड पार्टी का मज़ा तब दोगुना हो जाता है जब आपके पास एक कॉम्पैक्ट लेकिन दमदार साउंड वाला ब्लूटूथ स्पीकर हो। आम तौर पर अच्छी वॉटरप्रूफ रेटिंग (IPX7/IP68) और डीप बेस वाले ब्रांडेड स्पीकर्स महंगे आते हैं, लेकिन फिलहाल Amazon पर चल रही डील में इन्हें काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

bose portable speaker

इस ऑफर में JBL, Tribit और boAt जैसे भरोसेमंद ऑडियो ब्रांड्स के लोकप्रिय मॉडल्स शामिल हैं। इनमें आपको 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप, XBass और AI Sound Boost जैसी टेक्नोलॉजी, और TWS पेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा भी उठाया जा सकता है।

Marshall Emberton III उन संगीत प्रेमियों के लिए बनाया गया है जो छोटे और कॉम्पैक्ट साइज में रॉक-सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दमदार बेस चाहते हैं। इसका क्लासिक ब्लैक एंड ब्रास (Black & Brass) लुक और टेक्सचर्ड फिनिश इसे बेहद प्रीमियम बनाता है। घर के अंदर हो या आउटडोर एडवेंचर पर, इसकी IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग, डायनामिक लाउडनेस और 32 घंटे से ज़्यादा का प्लेबैक हर जगह बेहतरीन ऑडियो अनुभव देता है।

Specifications साउंड आउटपुट और ड्राइवर्स 20W (2 x 10W फुल-रेंज ड्राइवर्स + 2 पैसिव रेडिएटर्स) फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स: 65 Hz – 20,000 Hz बैटरी और चार्जिंग 32+ घंटे प्लेबैक, 2 घंटे में फुल चार्ज वॉटर और डस्ट रेटिंग IP67 कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3 (LE Audio / Auracast रेडी), मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी क्यों खरीदें 360° साउंड और बेहतर बेस 32+ घंटे की दमदार बैटरी IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ नए अपग्रेड्स (माइक और ब्लूटूथ 5.3) आसान कंट्रोल और ऐप सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत AUX पोर्ट नहीं है

Sonos Roam 2 Portable Waterproof Speaker एक अल्ट्रा-लाइटवेट और प्रीमियम स्मार्ट स्पीकर है जो Bluetooth और Wi-Fi दोनों पर काम करता है। यह IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ रेटिंग, Automatic Trueplay ट्यूनिंग और 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ घर और आउटडोर दोनों के लिए बनाया गया है।

Specifications साउंड सिस्टम 2 Class-H डिजिटल एम्पलीफायर, 1 ट्विटर और 1 मिड-वूफर बैटरी और चार्जिंग 10 घंटे तक का प्लेबैक वॉटर और डस्ट रेटिंग IP67 कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay 2, Sonos ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें Wi-Fi और Bluetooth दोनों का सपोर्ट Automatic Trueplay साउंड ट्यूनिंग IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ और ड्रॉप-रेसिस्टेंट बेहद हल्का और वर्सेटाइल डिज़ाइन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प रीजनल वॉयस सर्विस लिमिटेशन औसत बैटरी लाइफ

Tribit StormBox Lava Bluetooth Speaker उन संगीत प्रेमियों और पार्टी लवर्स के लिए बनाया गया है जो ₹14,000 के आसपास बड़े ब्रांड्स के महंगे पार्टी स्पीकर्स जैसा दमदार बेस और तेज़ आवाज़ चाहते हैं। इसमें डुअल 30W वूफर्स और डुअल 10W सिल्क डोम ट्विटर्स का 2+2 चैनल सेटअप दिया गया है, जो खुले मैदान या पूल पार्टी में भी धमाकेदार साउंड देता है। सफर को आसान बनाने के लिए इसके साथ डिटैचेबल शोल्डर स्ट्रैप और हैंडल स्ट्रैप दोनों मिलते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट और ड्राइवर्स 80W (2 x 30W नेओडिमियम वूफर्स + 2 x 10W सिल्क डोम ट्विटर्स), 2+2 चैनल सेटअप, TI एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 43 Hz – 20 kHz (XBass सपोर्ट के साथ) बैटरी और चार्जिंग 24 घंटे तक प्लेबैक वॉटर और डस्ट रेटिंग IP67 डस्टप्रूफ और वॉटरप्रूफ क्यों खरीदें 80W का धमाकेदार साउंड और 43Hz XBass24 घंटे की लंबी बैटरी और पावरबैंक फीचर 24 घंटे की लंबी बैटरी और पावरबैंक फीचर IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ बिल्ड Tribit ऐप से 10-बैंड कस्टम EQ आसान कैरी विकल्प और लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा भारी फुल वॉल्यूम पर हल्का कम्प्रेशन चार्ज होने में ज़्यादा समय

Sony ULT Field 5 (SRS-ULT50) उन लोगों के लिए बनाया गया है जो घर की पार्टी, पूल साइड या बीच ट्रिप पर बेहद तेज़ और थंपिंग बेस चाहते हैं। इसमें खास ULT बटन दिया गया है, जिसे दबाते ही साउंड का बेस कई गुना बढ़ जाता है। संगीत के साथ माहौल बनाने के लिए इसके दोनों सिरों पर 360° एम्बिएंट पार्टी लाइट्स दी गई हैं, और आसानी से ले जाने के लिए इसमें छिपने वाला (Stowable) शोल्डर स्ट्रैप भी मिलता है।

Specifications स्पीकर सेटअप 2-वे एक्टिव डिज़ाइन — 1 X-Balanced वूफर (79 x 107 मिमी) + 2 ट्विटर्स फ्रीक्वेंसी और साउंड फीचर्स 20 Hz – 20,000 Hz, ULT1/ULT2 बेस मोड्स, बैटरी और चार्जिंग 25 घंटे प्लेबैक, 3.5 घंटे चार्जिंग समय, वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन IP67 डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ, शॉकप्रूफ क्यों खरीदें ULT बटन और 2 बेस मोड्स 25 घंटे की बैटरी और फास्ट चार्जिंग IP67 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और सॉल्ट-वाटर रेसिस्टेंट 360° पार्टी लाइट और कस्टम EQ पावर बैंक और LDAC सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प वजन काफी भारी (3.3 किग्रा) ऊँची कीमत

JBL Charge 6 उन संगीत प्रेमियों और ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है जो एक कॉम्पैक्ट लेकिन रफ-एंड-टफ आउटडोर स्पीकर चाहते हैं। इसमें AI Sound Boost टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रियल-टाइम में ऑडियो का विश्लेषण करके कम डिस्टॉर्शन के साथ गहरा बेस और साफ हाई नोट्स देती है। साथ में मिलने वाले रिमूवेबल हैंडल स्ट्रैप, बिल्ट-इन पावर बैंक और 28 घंटे के लंबे प्लेबैक की वजह से यह बीच ट्रिप, कैंपिंग और हाउस पार्टी के लिए एक बेहतरीन साथी है।

Specifications स्पीकर आउटपुट और ड्राइवर्स 45W RMS (30W वूफर + 15W ट्विटर), डुअल पैसिव रेडिएटर्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 56 Hz – 20,000 Hz बैटरी और चार्जिंग 24 घंटे प्लेबैक (+4 घंटे Playtime Boost के साथ) वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन IP68 डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ और ड्रॉप-प्रूफ क्यों खरीदें AI Sound Boost के साथ दमदार JBL Pro साउंड 28 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप IP68 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और ड्रॉप-प्रूफ बिल्ट-इन पावर बैंक और लॉसलेस ऑडियो क्यों खोजें विकल्प इस सेगमेंट के सबसे महंगे पोर्टेबल स्पीकर्स 3.5mm AUX पोर्ट नहीं है

Bose SoundLink Max Portable Speaker (Black) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो छोटे ट्रैवल स्पीकर्स से कहीं ज़्यादा बड़ा, गहरा और रूम-फिलिंग स्टीरियो साउंड चाहते हैं। इसका सिलिकॉन-रैप्ड रग्ड बॉडी डिज़ाइन और सॉफ्ट रिमूवेबल क्लाइम्बिंग रोप हैंडल इसे पूल पार्टी, बीच ट्रिप या छत की महफिल में ले जाना बेहद आसान बनाता है। वायरलेस स्ट्रीमिंग के साथ-साथ इसमें 3.5mm AUX इनपुट और USB-C रिवर्स चार्जिंग जैसे काम के फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications स्पीकर सेटअप स्टीरियो सेटअप — 2 x 2.5-इंच मिडरेंज ड्राइवर्स + 1 x 0.79-इंच ट्विटर बैटरी और चार्जिंग 20 घंटे तक का प्लेबैक वॉटर और डस्ट प्रोटेक्शन IP67 डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ, शॉक और रस्ट-रेसिस्टेंट कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3 / 5.4 3.5mm AUX इनपुट, SimpleSync सपोर्ट क्यों खरीदें दमदार स्टीरियो साउंड और डीप बेस 20 घंटे की बैटरी और USB-C पावर बैंक IP67 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्ट-रेसिस्टेंट 3.5mm AUX इनपुट और aptX Adaptive सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प काफी महंगी कीमत वजन थोड़ा भारी (लगभग 2.2 किग्रा)

iBall PartyRiot 410 Party Speaker (2026 Launch) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर की पार्टी, कराओके नाइट या छोटे इवेंट्स में डीजे जैसा तेज़ और दमदार साउंड चाहते हैं। इसमें 3-वे स्पीकर सिस्टम और डाउन-फायरिंग वूफर दिया गया है, जो ज़मीन पर वाइब्रेशन के साथ गहरा बेस पैदा करता है। खास बात यह है कि इसके साथ बॉक्स में दो रिचार्जेबल वायरलेस माइक्रोफोन और गिटार इनपुट भी मिलता है, जिससे आप सीधे लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट और ड्राइवर्स 240W RMS, 3-वे स्पीकर सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 35Hz – 15kHz बैटरी बैकअप 8 घंटे तक माइक और म्यूजिक इनपुट 2 रिचार्जेबल UHF वायरलेस माइक, 6.3mm गिटार कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3, USB प्लेबैक, AUX इनपुट, TWS पेयरिंग क्यों खरीदें 240W RMS का दमदार 3-वे साउंड डुअल रिचार्जेबल UHF वायरलेस माइक गिटार और एक्सटर्नल माइक इनपुट X Bass EQ और 5 RGB लाइटिंग मोड्स क्यों खोजें विकल्प वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं औसत बैटरी बैकअप (8 घंटे तक

1. आउटडोर ट्रैवलिंग और पूल पार्टी के लिए इन प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर्स में से कौन सा सबसे बेहतर है? उत्तर: अगर आप पूल साइड, बीच या बारिश में इस्तेमाल के लिए एक मजबूत और पोर्टेबल स्पीकर चाहती हैं, तो JBL Charge 6 सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर है। इसमें IP68 वॉटरप्रूफ व ड्रॉप-प्रूफ रेटिंग, 28 घंटे की लंबी बैटरी और फोन चार्ज करने के लिए बिल्ट-इन पावर बैंक मिलता है। वहीं, अगर आपको सबसे तेज़ पार्टी बेस और LED लाइट्स चाहिए तो Sony ULT Field 5 चुन सकती हैं।

2. सबसे लंबी बैटरी लाइफ और दमदार पार्टी साउंड किस स्पीकर में मिलता है? उत्तर: कॉम्पैक्ट साइज में सबसे लंबी 32+ घंटे की बैटरी लाइफ Marshall Emberton III में मिलती है। वहीं, अगर आप बड़े कमरे या घर की पार्टी के लिए सबसे तेज़ आवाज़ चाहती हैं, तो iBall PartyRiot 410 (240W RMS और 2 वायरलेस माइक के साथ) सबसे पावरफुल विकल्प है, जबकि पोर्टेबल कैटेगरी में Sony ULT Field 5 (100W) और Tribit StormBox Lava (80W) धमाकेदार बेस देते हैं।

3. क्या Amazon पर इन प्रीमियम स्पीकर्स पर बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध है? उत्तर: जी हां, Amazon पर Bose SoundLink Max, JBL Charge 6, Sony ULT Field 5, Marshall Emberton III और iBall PartyRiot 410 पर No Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर प्राइम मेंबर्स को 5% तक कैशबैक और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

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