पूल पार्टी हो या बारिश, अब हर जगह बजेगा धमाकेदार म्यूजिक! सस्ते हुए JBL, Tribit और boAt के वॉटरप्रूफ स्पीकर
अगर आप ट्रैवलिंग, पूल पार्टी या घर की छोटी महफिलों के लिए एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर ढूँढ रहे हैं जो पानी से खराब न हो और शानदार बेस दे, तो Amazon की यह डील आपके लिए है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आउटडोर ट्रिप्स, मानसून के मौसम या पूल साइड पार्टी का मज़ा तब दोगुना हो जाता है जब आपके पास एक कॉम्पैक्ट लेकिन दमदार साउंड वाला ब्लूटूथ स्पीकर हो। आम तौर पर अच्छी वॉटरप्रूफ रेटिंग (IPX7/IP68) और डीप बेस वाले ब्रांडेड स्पीकर्स महंगे आते हैं, लेकिन फिलहाल Amazon पर चल रही डील में इन्हें काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है।
इस ऑफर में JBL, Tribit और boAt जैसे भरोसेमंद ऑडियो ब्रांड्स के लोकप्रिय मॉडल्स शामिल हैं। इनमें आपको 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप, XBass और AI Sound Boost जैसी टेक्नोलॉजी, और TWS पेयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा भी उठाया जा सकता है।
1. Marshall Smartchoice Emberton III Compact Portable Bluetooth Speaker with 32+ Hours of Playtime, (360° Sound), Dust & Waterproof (IP67) – Black & Brass.
Marshall Emberton III उन संगीत प्रेमियों के लिए बनाया गया है जो छोटे और कॉम्पैक्ट साइज में रॉक-सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दमदार बेस चाहते हैं। इसका क्लासिक ब्लैक एंड ब्रास (Black & Brass) लुक और टेक्सचर्ड फिनिश इसे बेहद प्रीमियम बनाता है। घर के अंदर हो या आउटडोर एडवेंचर पर, इसकी IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग, डायनामिक लाउडनेस और 32 घंटे से ज़्यादा का प्लेबैक हर जगह बेहतरीन ऑडियो अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° साउंड और बेहतर बेस
32+ घंटे की दमदार बैटरी
IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ
नए अपग्रेड्स (माइक और ब्लूटूथ 5.3)
आसान कंट्रोल और ऐप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
AUX पोर्ट नहीं है
2. Sonos Roam 2 | Lightweight Portable Waterpoof Speaker with Bluetooth, WiFi, 10 Hour Battery Life and Voice Control for Home and Outdoor Use - Black
Sonos Roam 2 Portable Waterproof Speaker एक अल्ट्रा-लाइटवेट और प्रीमियम स्मार्ट स्पीकर है जो Bluetooth और Wi-Fi दोनों पर काम करता है। यह IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ रेटिंग, Automatic Trueplay ट्यूनिंग और 10 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ घर और आउटडोर दोनों के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi और Bluetooth दोनों का सपोर्ट
Automatic Trueplay साउंड ट्यूनिंग
IP67 डस्ट व वॉटरप्रूफ और ड्रॉप-रेसिस्टेंट
बेहद हल्का और वर्सेटाइल डिज़ाइन
वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
रीजनल वॉयस सर्विस लिमिटेशन
औसत बैटरी लाइफ
3. Tribit StormBox Lava Bluetooth Speaker, 80W Sound, 24H Playtime, Black | IP67, Wireless Speaker with Bluetooth 5.4, XBass, Custom EQ, TWS pairing, Built-in Mic for Party, Outdoor, Camping, Beach
Tribit StormBox Lava Bluetooth Speaker उन संगीत प्रेमियों और पार्टी लवर्स के लिए बनाया गया है जो ₹14,000 के आसपास बड़े ब्रांड्स के महंगे पार्टी स्पीकर्स जैसा दमदार बेस और तेज़ आवाज़ चाहते हैं। इसमें डुअल 30W वूफर्स और डुअल 10W सिल्क डोम ट्विटर्स का 2+2 चैनल सेटअप दिया गया है, जो खुले मैदान या पूल पार्टी में भी धमाकेदार साउंड देता है। सफर को आसान बनाने के लिए इसके साथ डिटैचेबल शोल्डर स्ट्रैप और हैंडल स्ट्रैप दोनों मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
80W का धमाकेदार साउंड और 43Hz XBass24 घंटे की लंबी बैटरी और पावरबैंक फीचर
24 घंटे की लंबी बैटरी और पावरबैंक फीचर
IP67 डस्ट और वॉटरप्रूफ बिल्ड
Tribit ऐप से 10-बैंड कस्टम EQ
आसान कैरी विकल्प और लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा भारी
फुल वॉल्यूम पर हल्का कम्प्रेशन
चार्ज होने में ज़्यादा समय
4. Sony ULT Field 5 Bluetooth Speaker, 100W Bass (2 Modes), 25Hr Battery, Power Bank, IP67 Waterproof, Quick Charge, Party Light, Connect, Strap-Black
Sony ULT Field 5 (SRS-ULT50) उन लोगों के लिए बनाया गया है जो घर की पार्टी, पूल साइड या बीच ट्रिप पर बेहद तेज़ और थंपिंग बेस चाहते हैं। इसमें खास ULT बटन दिया गया है, जिसे दबाते ही साउंड का बेस कई गुना बढ़ जाता है। संगीत के साथ माहौल बनाने के लिए इसके दोनों सिरों पर 360° एम्बिएंट पार्टी लाइट्स दी गई हैं, और आसानी से ले जाने के लिए इसमें छिपने वाला (Stowable) शोल्डर स्ट्रैप भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ULT बटन और 2 बेस मोड्स
25 घंटे की बैटरी और फास्ट चार्जिंग
IP67 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और सॉल्ट-वाटर रेसिस्टेंट
360° पार्टी लाइट और कस्टम EQ
पावर बैंक और LDAC सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वजन काफी भारी (3.3 किग्रा)
ऊँची कीमत
5. JBL Charge 6, Powerful Pro Sound with AI Sound Boost Wireless Portable Bluetooth Speaker,28 Hrs Playtime, Auracast Multi-Speaker Connection, Built in Power Bank, IP68 Waterproof & dustproof, Black
JBL Charge 6 उन संगीत प्रेमियों और ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है जो एक कॉम्पैक्ट लेकिन रफ-एंड-टफ आउटडोर स्पीकर चाहते हैं। इसमें AI Sound Boost टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रियल-टाइम में ऑडियो का विश्लेषण करके कम डिस्टॉर्शन के साथ गहरा बेस और साफ हाई नोट्स देती है। साथ में मिलने वाले रिमूवेबल हैंडल स्ट्रैप, बिल्ट-इन पावर बैंक और 28 घंटे के लंबे प्लेबैक की वजह से यह बीच ट्रिप, कैंपिंग और हाउस पार्टी के लिए एक बेहतरीन साथी है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Sound Boost के साथ दमदार JBL Pro साउंड
28 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप
IP68 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और ड्रॉप-प्रूफ
बिल्ट-इन पावर बैंक और लॉसलेस ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
इस सेगमेंट के सबसे महंगे पोर्टेबल स्पीकर्स
3.5mm AUX पोर्ट नहीं है
6. Bose New SoundLink Max Portable Speaker, Large Waterproof Bluetooth Speaker, Up to 20 Hours of Battery Life, USB-C, Built-in 3.5mm AUX Input, Black
Bose SoundLink Max Portable Speaker (Black) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो छोटे ट्रैवल स्पीकर्स से कहीं ज़्यादा बड़ा, गहरा और रूम-फिलिंग स्टीरियो साउंड चाहते हैं। इसका सिलिकॉन-रैप्ड रग्ड बॉडी डिज़ाइन और सॉफ्ट रिमूवेबल क्लाइम्बिंग रोप हैंडल इसे पूल पार्टी, बीच ट्रिप या छत की महफिल में ले जाना बेहद आसान बनाता है। वायरलेस स्ट्रीमिंग के साथ-साथ इसमें 3.5mm AUX इनपुट और USB-C रिवर्स चार्जिंग जैसे काम के फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार स्टीरियो साउंड और डीप बेस
20 घंटे की बैटरी और USB-C पावर बैंक
IP67 वॉटरप्रूफ, डस्टप्रूफ और रस्ट-रेसिस्टेंट
3.5mm AUX इनपुट और aptX Adaptive सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी कीमत
वजन थोड़ा भारी (लगभग 2.2 किग्रा)
7. iBall PartyRiot 410 Party Speaker 2026 Launch, 240W, upto 8H Backup | Down Firing 20.3cm Woofer, 3-Way Audio, X Bass EQ, LED Display, BT v5.3, TWS, Dual Rechargeable UHF Mic, Guitar Input
iBall PartyRiot 410 Party Speaker (2026 Launch) उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर की पार्टी, कराओके नाइट या छोटे इवेंट्स में डीजे जैसा तेज़ और दमदार साउंड चाहते हैं। इसमें 3-वे स्पीकर सिस्टम और डाउन-फायरिंग वूफर दिया गया है, जो ज़मीन पर वाइब्रेशन के साथ गहरा बेस पैदा करता है। खास बात यह है कि इसके साथ बॉक्स में दो रिचार्जेबल वायरलेस माइक्रोफोन और गिटार इनपुट भी मिलता है, जिससे आप सीधे लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
240W RMS का दमदार 3-वे साउंड
डुअल रिचार्जेबल UHF वायरलेस माइक
गिटार और एक्सटर्नल माइक इनपुट
X Bass EQ और 5 RGB लाइटिंग मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं
औसत बैटरी बैकअप (8 घंटे तक
1. आउटडोर ट्रैवलिंग और पूल पार्टी के लिए इन प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर्स में से कौन सा सबसे बेहतर है?
उत्तर: अगर आप पूल साइड, बीच या बारिश में इस्तेमाल के लिए एक मजबूत और पोर्टेबल स्पीकर चाहती हैं, तो JBL Charge 6 सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर है। इसमें IP68 वॉटरप्रूफ व ड्रॉप-प्रूफ रेटिंग, 28 घंटे की लंबी बैटरी और फोन चार्ज करने के लिए बिल्ट-इन पावर बैंक मिलता है। वहीं, अगर आपको सबसे तेज़ पार्टी बेस और LED लाइट्स चाहिए तो Sony ULT Field 5 चुन सकती हैं।
2. सबसे लंबी बैटरी लाइफ और दमदार पार्टी साउंड किस स्पीकर में मिलता है?
उत्तर: कॉम्पैक्ट साइज में सबसे लंबी 32+ घंटे की बैटरी लाइफ Marshall Emberton III में मिलती है। वहीं, अगर आप बड़े कमरे या घर की पार्टी के लिए सबसे तेज़ आवाज़ चाहती हैं, तो iBall PartyRiot 410 (240W RMS और 2 वायरलेस माइक के साथ) सबसे पावरफुल विकल्प है, जबकि पोर्टेबल कैटेगरी में Sony ULT Field 5 (100W) और Tribit StormBox Lava (80W) धमाकेदार बेस देते हैं।
3. क्या Amazon पर इन प्रीमियम स्पीकर्स पर बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध है?
उत्तर: जी हां, Amazon पर Bose SoundLink Max, JBL Charge 6, Sony ULT Field 5, Marshall Emberton III और iBall PartyRiot 410 पर No Cost EMI की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर प्राइम मेंबर्स को 5% तक कैशबैक और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।