पॉकेट में फिट, साउंड और बजट में हिट, पोर्टेबल स्पीकर्स जो घर को बना दें कॉन्सर्ट हॉल

Feb 28, 2026 06:41 pm IST

टेक्नोलॉजी ने अब बड़े आकार की जरूरत को खत्म कर दिया है। पोर्टेबल स्पीकर्स अब 'हाई-फिडेलिटी' ऑडियो के साथ आते हैं, जो कम

ऑडियो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब आकार मायने नहीं रखता। हाल ही में लॉन्च हुए पोर्टेबल स्पीकर्स ने यह साबित कर दिया है कि एक हथेली जितना छोटा डिवाइस भी पूरे कमरे को हिला देने वाला बास और क्रिस्टल-क्लियर साउंड दे सकता है। सोनी, जेबीएल और ट्राइबिट जैसे ब्रांड्स अब 'साउंड डिफ्यूजन प्रोसेसर' और 'पैसिव रेडिएटर्स' का उपयोग कर रहे हैं, जो छोटे स्पीकर्स को किसी बड़े म्यूजिक सिस्टम जैसी ताकत प्रदान करते हैं।

बजट ऑडियो बाजार में हलचल मचाते हुए, APES ब्रांड ने अपना नया 'Toofan' ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है। अपनी स्लीक राउंड डिजाइन और डायनेमिक RGB LED लाइट्स के साथ, यह स्पीकर न केवल सुनने में बल्कि देखने में भी शानदार है। मात्र ₹1,099 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध यह स्पीकर 10 मीटर की रेंज, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस (USB, TF Card, AUX) और क्रिस्टल-क्लियर साउंड का वादा करता है, जो इसे छोटे कमरों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications बैटरी प्लेटाइम 3 - 6 घंटे लाइटिंग डायनेमिक RGB LED लाइट्स कनेक्टिविटी Bluetooth, USB, TF Card, AUX रेंज 10 मीटर तक वारंटी 12 महीने क्यों खरीदें वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट मल्टी-कनेक्टिविटी डायनेमिक RGB लाइट्स हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प 3-6 घंटे का प्लेटाइम यह 'Mono Audio' आउटपुट देता है

बजट ऑडियो सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए APES ने अपना नया 'BlastOutdoor' ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर पेश किया है। ₹2,999 की आकर्षक कीमत पर आने वाला यह स्पीकर अपने 40W के दमदार साउंड आउटपुट और डायनेमिक RGB LED लाइट्स के साथ किसी भी साधारण शाम को पार्टी में बदलने की क्षमता रखता है। 8 घंटे के प्लेटाइम और मजबूत ABS बॉडी के साथ, यह स्पीकर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो किफायती दाम में एक लाउड और स्टाइलिश आउटडोर ऑडियो पार्टनर की तलाश में हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 40W प्लेटाइम 6 - 8 घंटे लाइटिंग मल्टी-कलर डायनेमिक RGB LED मटेरियल ABS क्यों खरीदें शक्तिशाली 40W आउटपुट 8 घंटे तक का प्लेटाइम डायनेमिक RGB लाइट्स लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन क्यों खोजें विकल्प 40W पावर आउटपुट ABS प्लास्टिक बॉडी

बजट ऑडियो एक्सेसरीज के क्षेत्र में अपनी धाक जमाते हुए pTron ने अपना नया 'Fusion Joy' कराओके ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है। ₹1,799 की किफायती कीमत पर आने वाला यह डिवाइस 20W साउंड आउटपुट और एक वायरलेस कराओके माइक्रोफोन के साथ आता है, जो इसे संगीत प्रेमियों और पार्टी के शौकीनों के लिए एक ऑल-इन-वन मनोरंजन केंद्र बनाता है। विविड RGB लाइट्स और 'वॉइस चेंज' जैसे मजेदार फीचर्स के साथ, यह स्पीकर न केवल सुनने में दमदार है, बल्कि मस्ती के मामले में भी आगे है।

Specifications साउंड आउटपुट 20W माइक्रोफोन 1 Wireless Karaoke Mic प्लेटाइम 6 घंटे तक ब्लूटूथ वर्जन v5.3 चार्जिंग Type-C Fast Charging Port क्यों खरीदें पावरफुल 20W साउंड प्रीमियम पोर्टेबिलिटी TF कार्ड, USB और Aux की सुविधा RGB LED लाइट्स क्यों खोजें विकल्प 6 घंटे का प्लेटाइम प्लास्टिक बॉडी

पोर्टेबल ऑडियो सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए Portronics ने अपना लोकप्रिय 'SoundDrum P' 20W वायरलेस स्पीकर पेश किया है। ₹1,999 की कीमत पर आने वाला यह स्पीकर अपनी 4000mAh की दमदार बैटरी और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए चर्चा में है। बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे USB स्लॉट और Aux-in पोर्ट के साथ, यह उन म्यूजिक लवर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और 'लाउड' ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश में हैं।

Specifications बैटरी क्षमता 4000mAh Li-ion प्लेटाइम 6 - 7 घंटे कनेक्टिविटी Bluetooth, USB Slot, Aux-in, Type-C माइक्रोफोन In-built Mic for Calling क्यों खरीदें शक्तिशाली 4000mAh बैटरी 20W क्रिस्टल क्लियर साउंड हैंड्स-फ्री कॉलिंग मल्टीपल प्लेबैक मोड क्यों खोजें विकल्प RGB लाइट्स की कमी चार्ज होने में 3-4 घंटे का समय लग सकता है।

प्रीमियम पोर्टेबल ऑडियो बाजार में MIFA ने अपने शक्तिशाली 'A90' ब्लूटूथ स्पीकर के साथ तहलका मचा दिया है। ₹14,998 की भारी MRP के मुकाबले मात्र ₹7,200 में उपलब्ध यह स्पीकर 60W के धमाकेदार साउंड आउटपुट और 360° ओमनीडायरेक्शनल स्टीरियो अनुभव के साथ आता है। अपनी IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 30 घंटे के विशाल बैटरी बैकअप के कारण, MIFA A90 उन एडवेंचर लवर्स और पार्टी के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के 'लाउड और डीप बास' म्यूजिक चाहते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 60W बैटरी लाइफ कुल 30 घंटे तक वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX7 लाइटिंग Dynamic RGB LED Lights क्यों खरीदें 60W का मॉन्स्टर साउंड 30 घंटे का प्लेटाइम IPX7 वॉटरप्रूफ LED लाइट्स गाने की ताल के साथ बदलती हैं क्यों खोजें विकल्प 30 घंटे की बैटरी

किफायती ऑडियो सेगमेंट में हलचल मचाते हुए pTron ने अपना नया 'Fusion Beats' पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। मात्र ₹2,099 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह स्पीकर 48W के प्रिस्टीन स्टीरियो साउंड और ड्यूल 4-इंच नियो ड्राइवर्स के साथ आता है। रात की महफिल को रंगीन बनाने के लिए इसमें रिदमिक RGB लाइट्स दी गई हैं। खास बात यह है कि यह स्पीकर कराओके रेडी (Karaoke Ready) है, जिसमें आप अलग से वायर्ड माइक जोड़कर अपनी पसंदीदा धुन पर गा सकते हैं।

Specifications साउंड आउटपुट 48W बैटरी लाइफ कुल 6 घंटे तक चार्जिंग समय मात्र 2 घंटे वारंटी 1 साल क्यों खरीदें विशाल 48W साउंड ड्यूल 4-इंच नियो ड्राइवर्स 2 घंटे में फुल चार्ज 96W का स्टीरियो सेटअप बना सकते हैं। क्यों खोजें विकल्प बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है।

ऑडियो जगत के दिग्गज ब्रांड boAt ने अपनी पार्टी सीरीज का विस्तार करते हुए नया 'PartyPal 30' ब्लूटूथ स्पीकर पेश किया है। ₹2,999 की विशेष कीमत पर लॉन्च हुआ यह स्पीकर 25W के सिग्नेचर साउंड और थंपिंग बास के साथ आता है, जो खास तौर पर भारतीय म्यूजिक प्रेमियों की पसंद को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है। 6 अलग-अलग RGB लाइट इफेक्ट्स और एक वायर्ड माइक्रोफोन (Wired Mic) के साथ आने वाला यह पोर्टेबल स्पीकर घर की पार्टियों और गेट-टुगेदर के लिए एक आदर्श मनोरंजन केंद्र साबित हो सकता है।

Specifications साउंड आउटपुट 25W boAt Signature Sound माइक्रोफोन 1 Wired Mic प्लेटाइम कुल 6 घंटे तक ब्लूटूथ वर्जन v5.3 लाइटिंग 6 RGB LED लाइट इफेक्ट्स क्यों खरीदें 25W का साउंड आउटपुट कराओके के लिए वायर्ड माइक शानदार RGB LED लाइट्स 50W का स्टीरियो साउंड क्यों खोजें विकल्प औसत बैटरी लाइफ वायर्ड माइक की सीमा

1. बेस (Bass) के लिए सबसे अच्छा स्पीकर कौन सा है? अगर आपको गहरा और भारी बास पसंद है, तो JBL और Sony के स्पीकर्स सबसे बेहतरीन माने जाते हैं।

प्रीमियम विकल्प: JBL Flip 6 या Sony SRS-XG300। इनमें 'Passive Radiators' होते हैं जो बास को बहुत दमदार बनाते हैं।

बजट विकल्प: boAt Stone 1450 या pTron Fusion Beats (48W)। ये कम कीमत में काफी 'Thumping Bass' देते हैं।

पार्टी के लिए: Sony SRS-XP500 या JBL PartyBox सीरीज, जो विशेष रूप से भारी बास के लिए ही बनी है।

2. स्पीकर खरीदते समय क्या चेक करना चाहिए? स्पीकर लेते समय इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें:

वॉट (Wattage - W): जितना ज्यादा वॉट होगा, आवाज़ उतनी ही तेज़ होगी। घर के लिए 10W-20W और पार्टी के लिए 40W+ अच्छा है।

बैटरी लाइफ: कम से कम 8-12 घंटे का बैकअप होना चाहिए।

IP रेटिंग (Waterproof): अगर आप बाहर ले जाना चाहते हैं, तो IPX7 रेटिंग वाला स्पीकर लें जो पानी और धूल से सुरक्षित रहे।

कनेक्टिविटी: Bluetooth का लेटेस्ट वर्जन (v5.3) और USB/AUX पोर्ट्स चेक करें।

TWS फीचर: इससे आप दो एक जैसे स्पीकर्स को आपस में जोड़कर दोगुना साउंड पा सकते हैं।

3. पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर की कीमत कितनी है? भारत में पोर्टेबल स्पीकर्स की कीमत आपकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग है:

शुरुआती (Entry Level): ₹800 से ₹1,500 (जैसे: Mivi Roam, Portronics)।

मिड-रेंज (Mid-Range): ₹2,000 से ₹5,000 (जैसे: boAt Stone, pTron, JBL Go)।

प्रीमियम (Premium): ₹7,000 से ₹25,000+ (जैसे: Sony, JBL Flip/Charge, Bose, Marshall)।

4. सबसे अच्छा म्यूजिक सिस्टम कौन सा है? यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है:

घर के लिए (Movies/Music): Sony HT-S40R (5.1 Channel) या Samsung Soundbars। ये सराउंड साउंड का बेहतरीन अनुभव देते हैं।

प्रोफेशनल ऑडियो/म्यूजिक के लिए: Marshall Stanmore III। यह अपनी क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी के लिए मशहूर है।

स्मार्ट होम के लिए: Amazon Echo (Alexa) या Apple HomePod।

सस्ते और अच्छे सिस्टम के लिए: Zebronics या F&D के मल्टीमीडिया स्पीकर्स (2.1 या 4.1 चैनल) ₹3,000-₹6,000 में बेस्ट हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।