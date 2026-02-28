पॉकेट में फिट, साउंड और बजट में हिट, पोर्टेबल स्पीकर्स जो घर को बना दें कॉन्सर्ट हॉल
टेक्नोलॉजी ने अब बड़े आकार की जरूरत को खत्म कर दिया है। पोर्टेबल स्पीकर्स अब 'हाई-फिडेलिटी' ऑडियो के साथ आते हैं, जो कम
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑडियो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब आकार मायने नहीं रखता। हाल ही में लॉन्च हुए पोर्टेबल स्पीकर्स ने यह साबित कर दिया है कि एक हथेली जितना छोटा डिवाइस भी पूरे कमरे को हिला देने वाला बास और क्रिस्टल-क्लियर साउंड दे सकता है। सोनी, जेबीएल और ट्राइबिट जैसे ब्रांड्स अब 'साउंड डिफ्यूजन प्रोसेसर' और 'पैसिव रेडिएटर्स' का उपयोग कर रहे हैं, जो छोटे स्पीकर्स को किसी बड़े म्यूजिक सिस्टम जैसी ताकत प्रदान करते हैं।
1. APES Toofan Bluetooth Speaker, 6Hrs Playtime, Dynamic RGB LED's, TF Card, USB, and AUX (Blue)
बजट ऑडियो बाजार में हलचल मचाते हुए, APES ब्रांड ने अपना नया 'Toofan' ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है। अपनी स्लीक राउंड डिजाइन और डायनेमिक RGB LED लाइट्स के साथ, यह स्पीकर न केवल सुनने में बल्कि देखने में भी शानदार है। मात्र ₹1,099 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध यह स्पीकर 10 मीटर की रेंज, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस (USB, TF Card, AUX) और क्रिस्टल-क्लियर साउंड का वादा करता है, जो इसे छोटे कमरों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट
मल्टी-कनेक्टिविटी
डायनेमिक RGB लाइट्स
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
3-6 घंटे का प्लेटाइम
यह 'Mono Audio' आउटपुट देता है
2. APES BlastOutdoor Bluetooth Party Speaker, 8Hrs Playtime, Dynamic RGB LED's, 40W Speaker (Black)
बजट ऑडियो सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए APES ने अपना नया 'BlastOutdoor' ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर पेश किया है। ₹2,999 की आकर्षक कीमत पर आने वाला यह स्पीकर अपने 40W के दमदार साउंड आउटपुट और डायनेमिक RGB LED लाइट्स के साथ किसी भी साधारण शाम को पार्टी में बदलने की क्षमता रखता है। 8 घंटे के प्लेटाइम और मजबूत ABS बॉडी के साथ, यह स्पीकर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो किफायती दाम में एक लाउड और स्टाइलिश आउटडोर ऑडियो पार्टनर की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली 40W आउटपुट
8 घंटे तक का प्लेटाइम
डायनेमिक RGB लाइट्स
लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन
क्यों खोजें विकल्प
40W पावर आउटपुट
ABS प्लास्टिक बॉडी
3. pTron Newly Launched Fusion Joy 20W Bluetooth Speaker with Wireless Karaoke Mic, 6Hrs Playtime, Vivid RGB Lights, Voice Effects, Multi-Play Modes BT5.3/TF Card & Type-C Charging Port (Black)
बजट ऑडियो एक्सेसरीज के क्षेत्र में अपनी धाक जमाते हुए pTron ने अपना नया 'Fusion Joy' कराओके ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है। ₹1,799 की किफायती कीमत पर आने वाला यह डिवाइस 20W साउंड आउटपुट और एक वायरलेस कराओके माइक्रोफोन के साथ आता है, जो इसे संगीत प्रेमियों और पार्टी के शौकीनों के लिए एक ऑल-इन-वन मनोरंजन केंद्र बनाता है। विविड RGB लाइट्स और 'वॉइस चेंज' जैसे मजेदार फीचर्स के साथ, यह स्पीकर न केवल सुनने में दमदार है, बल्कि मस्ती के मामले में भी आगे है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 20W साउंड
प्रीमियम पोर्टेबिलिटी
TF कार्ड, USB और Aux की सुविधा
RGB LED लाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
6 घंटे का प्लेटाइम
प्लास्टिक बॉडी
4. Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker with 6-7 hrs Playback Time, Handsfree Calling, USB Slot, Aux-in Port, Type C Charging (Green)
पोर्टेबल ऑडियो सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए Portronics ने अपना लोकप्रिय 'SoundDrum P' 20W वायरलेस स्पीकर पेश किया है। ₹1,999 की कीमत पर आने वाला यह स्पीकर अपनी 4000mAh की दमदार बैटरी और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए चर्चा में है। बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे USB स्लॉट और Aux-in पोर्ट के साथ, यह उन म्यूजिक लवर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और 'लाउड' ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली 4000mAh बैटरी
20W क्रिस्टल क्लियर साउंड
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
मल्टीपल प्लेबैक मोड
क्यों खोजें विकल्प
RGB लाइट्स की कमी
चार्ज होने में 3-4 घंटे का समय लग सकता है।
5. MIFA Bluetooth Speaker, A90 Portable Soundbox 60W, Wireless Speakers HD Loud Bass Sound, IPX7 Waterproof, RGB Lights, Carrying Bag, Built-in MIC, TF Card, USB Flash Drive, Aux-in, TWS Party Speaker
प्रीमियम पोर्टेबल ऑडियो बाजार में MIFA ने अपने शक्तिशाली 'A90' ब्लूटूथ स्पीकर के साथ तहलका मचा दिया है। ₹14,998 की भारी MRP के मुकाबले मात्र ₹7,200 में उपलब्ध यह स्पीकर 60W के धमाकेदार साउंड आउटपुट और 360° ओमनीडायरेक्शनल स्टीरियो अनुभव के साथ आता है। अपनी IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 30 घंटे के विशाल बैटरी बैकअप के कारण, MIFA A90 उन एडवेंचर लवर्स और पार्टी के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के 'लाउड और डीप बास' म्यूजिक चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
60W का मॉन्स्टर साउंड
30 घंटे का प्लेटाइम
IPX7 वॉटरप्रूफ
LED लाइट्स गाने की ताल के साथ बदलती हैं
क्यों खोजें विकल्प
30 घंटे की बैटरी
6. pTron Fusion Beats 48W Bluetooth Party Speaker w/Immersive Sound, Dual 4 inch Neo Drivers, Rhythmic RGB Lights, 6Hrs Playtime, BT5.3/Aux/TF Card/USB Playback Modes, Type-C Charging (Midnight Black)
किफायती ऑडियो सेगमेंट में हलचल मचाते हुए pTron ने अपना नया 'Fusion Beats' पार्टी स्पीकर लॉन्च किया है। मात्र ₹2,099 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह स्पीकर 48W के प्रिस्टीन स्टीरियो साउंड और ड्यूल 4-इंच नियो ड्राइवर्स के साथ आता है। रात की महफिल को रंगीन बनाने के लिए इसमें रिदमिक RGB लाइट्स दी गई हैं। खास बात यह है कि यह स्पीकर कराओके रेडी (Karaoke Ready) है, जिसमें आप अलग से वायर्ड माइक जोड़कर अपनी पसंदीदा धुन पर गा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 48W साउंड
ड्यूल 4-इंच नियो ड्राइवर्स
2 घंटे में फुल चार्ज
96W का स्टीरियो सेटअप बना सकते हैं।
क्यों खोजें विकल्प
बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है।
7. boAt 2025 Launch PartyPal 30, 25W Signature Sound, RGB LEDs, Wired Mic for Karaoke, Up to 6H Battery, TWS Mode, Multi Connect, Bluetooth Speaker, Wireless Speaker, Portable Speaker (Premium Black)
ऑडियो जगत के दिग्गज ब्रांड boAt ने अपनी पार्टी सीरीज का विस्तार करते हुए नया 'PartyPal 30' ब्लूटूथ स्पीकर पेश किया है। ₹2,999 की विशेष कीमत पर लॉन्च हुआ यह स्पीकर 25W के सिग्नेचर साउंड और थंपिंग बास के साथ आता है, जो खास तौर पर भारतीय म्यूजिक प्रेमियों की पसंद को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है। 6 अलग-अलग RGB लाइट इफेक्ट्स और एक वायर्ड माइक्रोफोन (Wired Mic) के साथ आने वाला यह पोर्टेबल स्पीकर घर की पार्टियों और गेट-टुगेदर के लिए एक आदर्श मनोरंजन केंद्र साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25W का साउंड आउटपुट
कराओके के लिए वायर्ड माइक
शानदार RGB LED लाइट्स
50W का स्टीरियो साउंड
क्यों खोजें विकल्प
औसत बैटरी लाइफ
वायर्ड माइक की सीमा
ये हैं बेस्ट इयरबड्स
1. बेस (Bass) के लिए सबसे अच्छा स्पीकर कौन सा है?
अगर आपको गहरा और भारी बास पसंद है, तो JBL और Sony के स्पीकर्स सबसे बेहतरीन माने जाते हैं।
प्रीमियम विकल्प: JBL Flip 6 या Sony SRS-XG300। इनमें 'Passive Radiators' होते हैं जो बास को बहुत दमदार बनाते हैं।
बजट विकल्प: boAt Stone 1450 या pTron Fusion Beats (48W)। ये कम कीमत में काफी 'Thumping Bass' देते हैं।
पार्टी के लिए: Sony SRS-XP500 या JBL PartyBox सीरीज, जो विशेष रूप से भारी बास के लिए ही बनी है।
2. स्पीकर खरीदते समय क्या चेक करना चाहिए?
स्पीकर लेते समय इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें:
वॉट (Wattage - W): जितना ज्यादा वॉट होगा, आवाज़ उतनी ही तेज़ होगी। घर के लिए 10W-20W और पार्टी के लिए 40W+ अच्छा है।
बैटरी लाइफ: कम से कम 8-12 घंटे का बैकअप होना चाहिए।
IP रेटिंग (Waterproof): अगर आप बाहर ले जाना चाहते हैं, तो IPX7 रेटिंग वाला स्पीकर लें जो पानी और धूल से सुरक्षित रहे।
कनेक्टिविटी: Bluetooth का लेटेस्ट वर्जन (v5.3) और USB/AUX पोर्ट्स चेक करें।
TWS फीचर: इससे आप दो एक जैसे स्पीकर्स को आपस में जोड़कर दोगुना साउंड पा सकते हैं।
3. पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर की कीमत कितनी है?
भारत में पोर्टेबल स्पीकर्स की कीमत आपकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग है:
शुरुआती (Entry Level): ₹800 से ₹1,500 (जैसे: Mivi Roam, Portronics)।
मिड-रेंज (Mid-Range): ₹2,000 से ₹5,000 (जैसे: boAt Stone, pTron, JBL Go)।
प्रीमियम (Premium): ₹7,000 से ₹25,000+ (जैसे: Sony, JBL Flip/Charge, Bose, Marshall)।
4. सबसे अच्छा म्यूजिक सिस्टम कौन सा है?
यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है:
घर के लिए (Movies/Music): Sony HT-S40R (5.1 Channel) या Samsung Soundbars। ये सराउंड साउंड का बेहतरीन अनुभव देते हैं।
प्रोफेशनल ऑडियो/म्यूजिक के लिए: Marshall Stanmore III। यह अपनी क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी के लिए मशहूर है।
स्मार्ट होम के लिए: Amazon Echo (Alexa) या Apple HomePod।
सस्ते और अच्छे सिस्टम के लिए: Zebronics या F&D के मल्टीमीडिया स्पीकर्स (2.1 या 4.1 चैनल) ₹3,000-₹6,000 में बेस्ट हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।