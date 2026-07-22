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सफर के लिए बेस्ट हैं Amazon पर मिल रहे ये Portable Projectors, घर बैठे मिलेगा थिएटर का मजा

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रैवलिंग के दौरान मनोरंजन का मज़ा दोगुना करने के लिए Amazon पर कई शानदार पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स उपलब्ध हैं। कम वजन और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाले ये मिनी प्रोजेक्टर्स सफर में आसानी से फिट हो जाते हैं। घर हो या वेकेशन, ये आपको कहीं भी बड़ी स्क्रीन पर थिएटर जैसा शानदार अनुभव देते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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क्या आप भी घूमने के शौकीन हैं और सफर के दौरान अपने मनोरंजन से समझौता नहीं करना चाहते? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजन पर कई ऐसे शानदार पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स उपलब्ध हैं जो आपके हर ट्रिप को यादगार बना देंगे। इनका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इन्हें आसानी से किसी भी बैग में फिट कर देता है, जिससे आप सफर में भी बड़ी स्क्रीन का मजा ले सकते हैं।

सफर के लिए बेस्ट हैं Amazon पर मिल रहे ये Portable Projectors, घर बैठे मिलेगा थिएटर का मजा

ट्रैवलिंग के लिए क्यों खास हैं ये प्रोजेक्टर्स?

आजकल के पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ, ऑटो-फोकस और इन-बिल्ट ओटीटी ऐप्स जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। इन्हें संभालना बेहद आसान होता है और आप इन्हें बिना किसी झंझट के अपने होटल के कमरे या आउटडोर कैंपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।

घर बैठे मिलता है सिनेमा हॉल जैसा मजा

इन मिनी प्रोजेक्टर्स की मदद से आप सिर्फ सफर में ही नहीं, बल्कि अपने घर के बेडरूम या लिविंग रूम में भी थिएटर जैसा शानदार अनुभव पा सकते हैं। फुल एचडी डिस्प्ले और बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ ये आपके मूवी नाइट्स को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। अगर आप भी अपने अगले वेकेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो अमेज़ॅन पर इन पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स के विकल्प जरूर चेक करें।

WRIZTI Mini Projector (R1) एक कॉम्पैक्ट और किफायती स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. यह सफर और घर के इस्तेमाल दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको कम कीमत में बड़ी स्क्रीन का मज़ा देता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDMI, USB
खासियत
Built-In Wi-Fi, 210° Rotatable Stand
इस्तेमाल
Home Cinema, Travel, Entertainment

क्यों खरीदें

...

बिल्ट-इन ऐप्स

...

लेटेस्ट कनेक्टिविटी

...

210° रोटेटेबल डिज़ाइन

...

ऑटो वर्टिकल कीस्टोन

क्यों खोजें विकल्प

...

नॉन-रिटर्बल

...

मूल रेजोल्यूशन

यह एक लोकप्रिय और किफायती स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो एंड्रॉइड 11, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 जैसे आधुनिक फीचर्स से लैस है। यह सफर और घर के मनोरंजन के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications

कनेक्टिविटी
5G WiFi 6, Bluetooth 5.0, HDMI, USB, 3.5mm Jack
ब्राइटनेस
12,000 Lumens
खासियत
180° Rotatable, 4D/4P Keystone Correction
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 11

क्यों खरीदें

...

180° रोटेटेबल डिज़ाइन

...

शानदार कनेक्टिविटी

...

बड़ी स्क्रीन का अनुभव

...

10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी

क्यों खोजें विकल्प

...

केबल अलग से लेनी होगी

...

ब्रांडेड विकल्प नहीं

अमेजन पर उपलब्ध WZATCO Yuva Go Plus एक लोकप्रिय और उच्च रेटिंग वाला स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो Native 1080P रेजोल्यूशन और शानदार फीचर्स के साथ आता है। यह घर के सिनेमा हॉल और ट्रैवलिंग के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
Native 1920 x 1080
कनेक्टिविटी
Dual-Band WiFi 6, Bluetooth 5.0, ARC
खासियत
180° Rotatable, Auto & 4D Keystone, Built-In Android
वारंटी
1 Year Nationwide Warranty

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी

...

180° रोटेटेबल डिज़ाइन

...

स्मार्ट कनेक्टिविटी

...

बिल्ट-इन एंड्रॉइड और ओटीटी ऐप्स

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

वारंटी का लाभ उठाने के लिए प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अमेजन पर उपलब्ध BIGASUO Hy320 Mini Portable Projector (BGP26) एक लोकप्रिय ऑल-इन-इन एंटरटेनमेंट हब है, जो एंड्रॉइड 11, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। यह कम कीमत में स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन प्रोजेक्शन अनुभव प्रदान करता है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 11 OS
डिस्प्ले रेजोल्यूशन
1920 x 1080
ब्राइटनेस
12,000 Lumens
कनेक्टिविटी
5G/2.4G WiFi 6, Bluetooth 5.2, HDMI, USB, Audio Jack

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट एंड्रॉइड 11 ओएस

...

फास्ट कनेक्टिविटी

...

विस्तृत डिवाइस सपोर्ट

...

बजट-फ्रेंडली कीमत

क्यों खोजें विकल्प

...

केबल शामिल नहीं

...

ब्रांडेड वारंटी सीमित

अमेज़ॅन पर उपलब्ध WRIZTI Portable Mini Projector (S1) एक किफायती और पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो एंड्रॉइड 11, वाई-फाई 6 और 180° रोटेटेबल डिज़ाइन के साथ आता है। यह कम कीमत में घर या सफर के दौरान बड़ा स्क्रीन मनोरंजन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
4K & 1080P Full HD Support
खासियत
180° Rotation, Built-in Speaker, Auto Horizontal Keystone
इस्तेमाल
Home Cinema, Parties, Indoor/Outdoor Entertainment

क्यों खरीदें

...

180° रोटेटेबल डिज़ाइन

...

तेज वायरलेस कनेक्टिविटी

...

बजट-फ्रेंडली कीमत

...

शानदार कंपैटिबिलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

नॉन-रिटर्बल

...

कम रेटिंग

अमेज़ॅन पर उपलब्ध Magcubic Mini Projector एक लोकप्रिय और उच्च रेटिंग वाला पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4 और 180° रोटेटेबल डिज़ाइन के साथ आता है। यह घर के अंदर और आउटडोर मूवी नाइट्स के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
Native 1280 x 720
ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट
200 ANSI Lumens, 8000:1 Contrast Ratio
कनेक्टिविटी
WiFi 6, Bluetooth 5.4
खासियत
5W SoundBase Speaker, 180° Rotatable, Auto Ver tical Keystone

क्यों खरीदें

...

शानदार साउंड क्वालिटी

...

180° रोटेटेबल और पोर्टेबल डिज़ाइन

...

बिल्ट-इन मल्टीपल ऐप्स

...

लेटेस्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड शार्प क्लैरिटी की उम्मीद न

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ब्राइटनेस सीमित

अमेज़ॅन पर उपलब्ध CLOKOWE Mini Projector एक बेहद कॉम्पैक्ट और स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, जो इन-बिल्ट ऐप्स, 180° रोटेशन और वाई-फाई 6 जैसी आधुनिक खूबियों के साथ आता है। सोडा कैन के आकार जितना हल्का होने के कारण यह ट्रैवल और घर के छोटे कमरों के लिए एक परफेक्ट गैजेट है।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI, USB
खासियत
180° Rotatable, Built-in Apps, Auto Keystone, Short Throw
वजन और साइज
0.77 lb

क्यों खरीदें

...

पोर्टेबल डिज़ाइन

...

180° सीलिंग प्रोजेक्शन

...

बिल्ट-इन स्ट्रीमिंग ऐप्स

...

फास्ट कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ओरिजिनल स्ट्रीमिंग रिस्ट्रिक्शन

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बहुत ब्राइट कमरों के लिए उपयुक्त नहीं

अमेज़ॅन पर नंबर 1 बेस्ट सेलर के रूप में उपलब्ध TMY Mini Projector (HY300 / Y3) एक बेहद लोकप्रिय और पोर्टेबल वीडियो प्रोजेक्टर है। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल जैसी विभिन्न डिवाइसेस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जो इसे घर और सफर के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले रेजोल्यूशन
1920 x 1080
खासियत
Portable, Lightweight, Wide Device Compatibility
इस्तेमाल
Home Cinema, Gaming, Business, Travel
कनेक्टिविटी
HDMI, USB, AV Ports

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा-पोर्टेबल और हल्का डिज़ाइन

...

व्यापक डिवाइस कंपैटिबिलिटी

...

शानदार बजट-फ्रेंडली कीमत

...

12 महीने की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केबल अलग से लेनी पड़ सकती है

...

बेसिक प्रोजेक्शन

1. फोन से चलने वाला प्रोजेक्टर कौन सा है?

आजकल बाजार में आने वाले लगभग सभी स्मार्ट पोर्टेबल प्रोजेक्टर वाई-फाई, ब्लूटूथ या स्क्रीन मिररिंग के जरिए सीधे आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं।

लोकप्रिय विकल्प: TMY HY300, Magcubic Mini Projector या WZATCO Yuva Go Plus जैसे प्रोजेक्टर एंड्रॉइड और आईफोन (iOS) दोनों से आसानी से वायरलेस तरीके से चल जाते हैं।

2. सबसे बढ़िया प्रोजेक्टर कौन सा होता है?

"सबसे बढ़िया" प्रोजेक्टर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है और आप उसका इस्तेमाल कहां करना चाहते हैं:

घर के सिनेमा हॉल के लिए : WZATCO या Crossbeats जैसे नेटिव 1080P और 4K सपोर्ट वाले प्रोजेक्टर सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिनमें हाई ब्राइटनेस और शानदार साउंड मिलती है।

सफर और पोर्टेबिलिटी के लिए: Magcubic या Portronics के कॉम्पैक्ट और हल्के 180° रोटेटेबल मिनी प्रोजेक्टर्स बेस्ट होते हैं।

3. मिनी प्रोजेक्टर कैसे काम करता है?

मिनी प्रोजेक्टर एक बहुत ही सरल ऑप्टिकल और डिजिटल तकनीक पर काम करता है:

प्रकाश स्रोत: इसमें एक शक्तिशाली एलईडी या लेजर लाइट होती है जो तेज रोशनी पैदा करती है।

इमेज बनाना: प्रोजेक्टर के अंदर एक छोटी एलसीडी या डीएलपी चिप होती है, जो उस रोशनी से वीडियो या तस्वीर की इमेज बनाती है।

लेंस : प्रोजेक्टर का लेंस उस इमेज को बड़ा करके सीधे सामने दीवार या परदे पर फोकस कर देता है, जिससे आपको बड़ी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई देता है।

4. दीवार पर चलने वाला टीवी कौन सा है?

दीवार पर चलने वाले या सीधे दीवार पर स्क्रीन दिखाने वाले टीवी को तकनीकी भाषा में लेजर टीवी या अल्ट्रा-शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर कहा जाता है।

यह एक प्रकार का एडवांस प्रोजेक्टर होता है जिसे दीवार के बिल्कुल पास (महज कुछ इंच की दूरी पर) रखकर 100 इंच या उससे भी बड़ा टीवी जैसा शानदार डिस्प्ले देखा जा सकता है। इसके अलावा, बाजार में मिलने वाले OLED स्मार्ट टीवी भी इतने पतले होते हैं कि उन्हें दीवार पर फ्रेम की तरह टांगा जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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