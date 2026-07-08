महंगे टीवी की छुट्टी, ₹6 हजार में लाएं ये चलता फिरता थियेटर, दीवार बन जाएगी 100 इंच की स्क्रीन

यदि आप सिनेमा के शौकीन हैं और कम बजट में बड़ी स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं, तो अमेजन से 6000 रुपये से कम में 100 इंच स्क्रीन साइज वाले स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं…

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अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया और बड़ा Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। आजकल मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जिसने महंगे स्मार्ट टीवी की छुट्टी कर दी है। हम बात कर रहे हैं Portable Smart Projectors की। जहां एक अच्छे 55 या 65 इंच के टीवी के लिए आपको 30 से 50 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, वहीं अब मात्र ₹6,000 के बजट में आप अपने घर को ही सिनेमा हॉल बना सकते हैं।

ये छोटे और पोर्टेबल प्रोजेक्टर आपकी साधारण सी दीवार को पलक झपकते ही 100 से 150 इंच की बड़ी थियेटर स्क्रीन में बदल देते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय मार्केट में कौन से गैजेट्स धूम मचा रहे हैं।

इन प्रोजेक्टर के आगे टीवी भी हैं फेल अमेजन पर इस समय बजट प्रोजेक्टर की भारी डिमांड है। E Gate (Atom Series), Portronics (Beem Series), और WZATCO जैसे ब्रांड्स ने ₹5,000 से ₹6,000 की रेंज में बेहद शानदार फीचर्स वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं।

इनमें आपको अलग से कोई लैपटॉप या सेटअप बॉक्स जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोजेक्टर इन-बिल्ट Android OS के साथ आते हैं, यानी आप सीधे वाई-फाई (Wi-Fi) कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज़नी+ हॉटस्टार जैसे ऐप्स चला सकते हैं।

मात्र ₹6,000 के बजट वाले बेस्ट ऑप्शंस: E Gate Atom 2X / 4X Air: ई-गेट का यह प्रोजेक्टर इस बजट में सबसे ज्यादा बिकने वाले गैजेट्स में से एक है। यह 4K डिकोडिंग और 1080p फुल एचडी सपोर्ट के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस और ऑटो-कीस्टोन (स्क्रीन को खुद सीधा करने की तकनीक) फीचर कमाल का है।

Portronics Beem 440 / 450: पोर्ट्रोनिक्स का यह रोटेटेबल (180 डिग्री घूमने वाला) प्रोजेक्टर आपके बेडरूम के लिए परफेक्ट है। इसे आप सीधे दीवार या छत (Ceiling) पर फोकस करके लेटकर भी फिल्में देख सकते हैं।

WZATCO Yuva Go: इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है और इसकी दमदार ब्राइटनेस के कारण इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।

क्यों हैं ये स्मार्ट टीवी से बेहतर? पैसा वसूल (Value for Money): ₹6,000 में आपको ज्यादा से ज्यादा 32 इंच का छोटा टीवी मिलेगा, लेकिन इस बजट में प्रोजेक्टर आपको सीधे 100 से 150 इंच का थियेटर एक्सपीरियंस दे देता है।

चलता-फिरता थियेटर (Portable): इनका साइज एक छोटी किताब या टिफिन बॉक्स जितना होता है। इसे आप अपने साथ किसी ट्रिप पर, दोस्तों के घर या छत पर आउटडोर मूवी नाइट के लिए आसानी से ले जा सकते हैं।

आंखों के लिए सुरक्षित: टीवी की सीधी रोशनी आंखों पर पड़ती है जिससे थकान होती है, जबकि प्रोजेक्टर की रिफ्लेक्टेड लाइट आंखों के लिए काफी आरामदायक होती है।

अगर आप अपने घर को कम बजट में सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो Lifelong Lightbeam Smart LED Projector एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। 6,000 रुपये से भी कम कीमत में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आपको अलग से कोई Fire TV Stick लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें Netflix, Prime Video और JioCinema जैसे सभी OTT ऐप्स सीधे चलते हैं। इसका 180° रोटेटेबल (घूमने वाला) डिजाइन इसे सीधे बेडरूम की छत पर प्रोजेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।

Specifications वीडियो सपोर्ट 1080P और 4K Ultra HD सपोर्ट ब्राइटनेस 4000 Lumens विशेष डिजाइन 180° डिग्री घूमने वाला डिजाइन कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, Wireless Screen Mirroring क्यों खरीदें लेटेस्ट Android 14 180° स्विवल डिज़ाइन इन-बिल्ट OTT ऐप्स ऑटो कीस्टोन क्यों खोजें विकल्प ऑटोमैटिक नहीं दिन की रोशनी में दिक्कत

अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो, तो WZATCO Yuva Prime एक बेहतरीन विकल्प है। 7,590 रुपये की कीमत में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें Netflix और Prime Video जैसे 8,000 से ज्यादा ऐप्स का सीधा सपोर्ट मिलता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो फोकस और अल्ट्रा-शॉर्ट थ्रो है, जिसकी वजह से यह बहुत कम दूरी से भी दीवार या छत पर एक बहुत बड़ी और साफ स्क्रीन बना सकता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 (Android 14 OS) ल रेजोल्यूशन 1280 x 720 पिक्सल कंटेंट सपोर्ट 1080p (Full HD) और 4K वीडियो प्लेबैक का समर्थन थ्रो रेशियो v क्यों खरीदें पूरी तरह ऑटोमैटिक सेटअप ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस अल्ट्रा-शॉर्ट थ्रो लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज बहुत बड़ी स्क्रीन पर फुल HD जितनी क्रिस्पनेस नहीं

BIGASUO Hy320 (BGP26) एक बेहद किफायती, छोटा और पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो आपके घर को एक मिनी थिएटर में बदलने की क्षमता रखता है। मात्र 4,499 रुपये की बजट रेंज में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 11 OS के साथ आता है, जिससे आप बिना किसी बाहरी टीवी स्टिक के सीधे ऐप्स डाउनलोड करके फिल्में देख सकते हैं। यह प्रोजेक्टर 12,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस, डुअल-बैंड वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है। यह 1080P नेटिव रेजोल्यूशन और 4K वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है, जो इस बजट में एक बेहतरीन डील है।

Specifications इंटरनेट कनेक्टिविटी डुअल-बैंड वाई-फाई 6 ब्लूटूथ वर्जन ब्लूटूथ 5.0 / 5.2 स्क्रीन एडजस्टमेंट 4D/4P डिजिटल कीस्टोन करेक्शन वजन और डिज़ाइन लाइटवेट, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने योग्य क्यों खरीदें बजट में सबसे किफायती इन-बिल्ट एंड्रॉयड ऐप्स लेटेस्ट वाई-फाई और ब्लूटूथ 4D/4P कीस्टोन करेक्शन क्यों खोजें विकल्प पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार जोड़ना

TMY HY300 एक बेहद सस्ता, छोटा और कॉम्पैक्ट मिनी प्रोजेक्टर है, जिसे मुख्य रूप से बजट-सचेत उपभोक्ताओं और शुरुआती होम-थिएटर प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मात्र 3,299 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर आने वाला यह प्रोजेक्टर स्मार्टफोन (iOS/Android), लैपटॉप और गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह प्रोजेक्टर फुल एचडी (1080P) वीडियो को सपोर्ट करता है और अमेजन फायर टीवी स्टिक के साथ मिलकर आपके घर को एक पोर्टेबल थिएटर रूम में बदल सकता है।

Specifications रेजोल्यूशन सपोर्ट 1920 x 1080 पिक्सल मुख्य विशेषताएं पोर्टेबल, लाइटवेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी वायर्ड ऑडियो इन-बिल्ट स्पीकर वारंटी 12 महीने (1 साल) की वारंटी क्यों खरीदें बेहद किफायती शानदार पोर्टेबिलिटी मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी स्मार्टफोन स्क्रीन मिररिंग क्यों खोजें विकल्प नेटिव रेजोल्यूशन ब्राइटनेस सीमित

Zebronics Pixaplay 35 एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो भारत के एक भरोसेमंद ब्रांड की तरफ से आता है। मात्र 5,499 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह प्रोजेक्टर 240° टिल्टेबल (झुकने वाले) डिज़ाइन के साथ आता है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त स्टैंड के दीवार या सीधे छत पर वीडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह इन-बिल्ट स्मार्ट ओएस और ओटीटी ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) के साथ आता है, और बेहतरीन वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई और लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 दिया गया है।

Specifications कंटेंट सपोर्ट 4K UHD वीडियो प्लेबैक का समर्थन पर्दे का आकार अधिकतम 254 सेमी (100 इंच) तक विशेष डिज़ाइन 240° टिल्ट मैकेनिज्म स्मार्ट फीचर्स ऑटो कीस्टोन एडाप्टेशन, इन-बिल्ट ओटीटी ऐप्स सपोर्ट क्यों खरीदें 240° झुकने वाला डिज़ाइन स्मार्ट एंड्रॉइड और ओटीटी ऐप्स ऑटो कीस्टोन वायरलेस स्क्रीन मिररिंग क्यों खोजें विकल्प सीमित चमक इन-बिल्ट स्पीकर केवल एक छोटे शांत कमरे के लिए ही पर्याप्त

Magcubic Mini Projector एक बजट-फ्रेंडली और अत्यधिक पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो आपके घर के बेडरूम या आउटडोर मूवी नाइट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। वर्तमान में यह अमेज़न पर 15% की छूट के साथ 5,948 रुपये की कीमत में उपलब्ध है (इसकी एमआरपी 6,999 रुपये है)। यह प्रोजेक्टर अपनी अनूठी 180-डिग्री रोटेटेबल डिज़ाइन, लेटेस्ट WiFi 6 और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आता है।

Specifications मुख्य विशेषता 180-डिग्री रोटेटेबल स्टैंड और इन-बिल्ट ऐप्स कीस्टोन करेक्शन ऑटो वर्टिकल कीस्टोन वजन 0.88 lb वायरलेस कनेक्टिविटी WiFi 6 और Bluetooth 5.4 क्यों खरीदें इन-बिल्ट स्मार्ट ऐप्स ऑटो कीस्टोन करेक्शन किफायती कीमत लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प नेटिव रिज़ॉल्यूशन केवल 720p सिर्फ अंधेरे कमरों के लिए उपयुक्त

Portronics Beem 440 एक फीचर-पैक और बजट-अनुकूल पोर्टेबल स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर है, जो आपके कमरे की साधारण दीवार या छत को एक बड़े सिनेमा स्क्रीन में बदल सकता है। अमेज़न पर यह लगभग 69% की भारी छूट के साथ 6,199 रुपये की आकर्षक कीमत में उपलब्ध है। इसका 180-डिग्री घूमने वाला स्टैंड और इन-बिल्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है जो कम बजट में मल्टीमीडिया सेटअप चाहते हैं।

Specifications विशेष फीचर्स 180° रोटेशन, ऑटो वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन, स्क्रीन मिररिंग वजन 850 ग्राम कनेक्टिविटी Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, Aux Out ऑडियो आउटपुट 3W इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर क्यों खरीदें 180° रोटेटेबल पोर्टेबल डिज़ाइन किसी टीवी स्टिक की जरूरत नहीं वायरलेस स्क्रीन मिररिंग बड़ा डिस्प्ले साइज क्यों खोजें विकल्प चमकदार कमरों के लिए नहीं कीस्टोन करेक्शन ऑटोमैटिक

1. घर के उपयोग के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टर कौन सा है? घर के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टर आपके बजट और जरूरत पर निर्भर करता है। होम यूज के लिए प्रोजेक्टर को आमतौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:

बजट/शुरुआती स्तर (5,000 रुपये - 12,000 रुपये) : यदि आप बेडरूम या कभी-कभार मूवी नाइट्स के लिए ले रहे हैं, तो Magcubic Mini या Portronics Beem 440/460 बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें इन-बिल्ट ऐप्स और 180-डिग्री रोटेशन मिलता है।

: यदि आप बेडरूम या कभी-कभार मूवी नाइट्स के लिए ले रहे हैं, तो Magcubic Mini या Portronics Beem 440/460 बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें इन-बिल्ट ऐप्स और 180-डिग्री रोटेशन मिलता है। मध्यम श्रेणी (25,000 - 50,000 रुपये) : यदि आपको दिन में भी थोड़ी रोशनी के साथ देखना है और क्रिस्प क्वालिटी चाहिए, तो XGIMI Elfin, ViewSonic M2e, या BenQ के 1080p (Full HD) पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स सबसे बेहतरीन माने जाते हैं।

यदि आपको दिन में भी थोड़ी रोशनी के साथ देखना है और क्रिस्प क्वालिटी चाहिए, तो XGIMI Elfin, ViewSonic M2e, या BenQ के 1080p (Full HD) पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। प्रीमियम/4K होम थियेटर (80,000 रुपये से ऊपर): यदि आपको असली सिनेमा हॉल जैसा अनुभव चाहिए, तो Epson (EH-TW सीरीज), BenQ (4K सीरीज) या XGIMI Horizon Pro सबसे बेस्ट हैं। 2. प्रोजेक्टर की परिभाषा क्या है? प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल (प्रकाश-आधारित) आउटपुट डिवाइस है, जो एक प्रकाश किरण का उपयोग करके किसी छवि, वीडियो या कंप्यूटर डेटा को एक बड़ी स्क्रीन, सफेद दीवार या किसी अन्य सपाट सतह पर प्रोजेक्ट करता है।

यह एक छोटे से लेंस के जरिए आने वाले विजुअल्स को बहुत बड़े आकार में फैलाकर दिखाता है, जिससे कई लोग एक साथ बड़े पर्दे पर कंटेंट देख सकते हैं। 3. कौन सा प्रोजेक्टर टीवी से बेहतर है? अगर आप एक आम एलईडी टीवी से बेहतर अनुभव चाहते हैं, तो आपको लेजर प्रोजेक्टर या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर चुनना चाहिए।

क्यों बेहतर हैं? UST लेजर प्रोजेक्टर्स (जैसे XGIMI Aura या Samsung The Premiere) को दीवार से मात्र कुछ इंच की दूरी पर रखकर भी 120+ इंच का विशाल 4K डिस्प्ले मिल जाता है।

UST लेजर प्रोजेक्टर्स (जैसे XGIMI Aura या Samsung The Premiere) को दीवार से मात्र कुछ इंच की दूरी पर रखकर भी 120+ इंच का विशाल 4K डिस्प्ले मिल जाता है। इनकी ब्राइटनेस और कलर्स इतने शानदार होते हैं कि ये दिन के उजाले में भी एक महंगे प्रीमियम टीवी को कड़ी टक्कर देते हैं या उससे बेहतर सिनेमाई अनुभव देते हैं। 4. क्या प्रोजेक्टर टीवी की जगह ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज के स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में इन-बिल्ट एंड्रॉयड, वाई-फाई और ऐप्स आते हैं, जिससे ये टीवी की तरह ही काम करते हैं। हालाँकि, फैसला लेने से पहले इन बातों को समझें: