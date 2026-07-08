महंगे टीवी की छुट्टी, ₹6 हजार में लाएं ये चलता फिरता थियेटर, दीवार बन जाएगी 100 इंच की स्क्रीन
यदि आप सिनेमा के शौकीन हैं और कम बजट में बड़ी स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं, तो अमेजन से 6000 रुपये से कम में 100 इंच स्क्रीन साइज वाले स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया और बड़ा Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। आजकल मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड आ गया है जिसने महंगे स्मार्ट टीवी की छुट्टी कर दी है। हम बात कर रहे हैं Portable Smart Projectors की। जहां एक अच्छे 55 या 65 इंच के टीवी के लिए आपको 30 से 50 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, वहीं अब मात्र ₹6,000 के बजट में आप अपने घर को ही सिनेमा हॉल बना सकते हैं।
ये छोटे और पोर्टेबल प्रोजेक्टर आपकी साधारण सी दीवार को पलक झपकते ही 100 से 150 इंच की बड़ी थियेटर स्क्रीन में बदल देते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय मार्केट में कौन से गैजेट्स धूम मचा रहे हैं।
इन प्रोजेक्टर के आगे टीवी भी हैं फेल
अमेजन पर इस समय बजट प्रोजेक्टर की भारी डिमांड है। E Gate (Atom Series), Portronics (Beem Series), और WZATCO जैसे ब्रांड्स ने ₹5,000 से ₹6,000 की रेंज में बेहद शानदार फीचर्स वाले स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं।
इनमें आपको अलग से कोई लैपटॉप या सेटअप बॉक्स जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोजेक्टर इन-बिल्ट Android OS के साथ आते हैं, यानी आप सीधे वाई-फाई (Wi-Fi) कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज़नी+ हॉटस्टार जैसे ऐप्स चला सकते हैं।
मात्र ₹6,000 के बजट वाले बेस्ट ऑप्शंस:
E Gate Atom 2X / 4X Air: ई-गेट का यह प्रोजेक्टर इस बजट में सबसे ज्यादा बिकने वाले गैजेट्स में से एक है। यह 4K डिकोडिंग और 1080p फुल एचडी सपोर्ट के साथ आता है। इसकी ब्राइटनेस और ऑटो-कीस्टोन (स्क्रीन को खुद सीधा करने की तकनीक) फीचर कमाल का है।
Portronics Beem 440 / 450: पोर्ट्रोनिक्स का यह रोटेटेबल (180 डिग्री घूमने वाला) प्रोजेक्टर आपके बेडरूम के लिए परफेक्ट है। इसे आप सीधे दीवार या छत (Ceiling) पर फोकस करके लेटकर भी फिल्में देख सकते हैं।
WZATCO Yuva Go: इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है और इसकी दमदार ब्राइटनेस के कारण इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।
क्यों हैं ये स्मार्ट टीवी से बेहतर?
पैसा वसूल (Value for Money): ₹6,000 में आपको ज्यादा से ज्यादा 32 इंच का छोटा टीवी मिलेगा, लेकिन इस बजट में प्रोजेक्टर आपको सीधे 100 से 150 इंच का थियेटर एक्सपीरियंस दे देता है।
चलता-फिरता थियेटर (Portable): इनका साइज एक छोटी किताब या टिफिन बॉक्स जितना होता है। इसे आप अपने साथ किसी ट्रिप पर, दोस्तों के घर या छत पर आउटडोर मूवी नाइट के लिए आसानी से ले जा सकते हैं।
आंखों के लिए सुरक्षित: टीवी की सीधी रोशनी आंखों पर पड़ती है जिससे थकान होती है, जबकि प्रोजेक्टर की रिफ्लेक्टेड लाइट आंखों के लिए काफी आरामदायक होती है।
1. Lifelong Electronics Lightbeam Smart LED Projector | Android 14, 1080P & 4K Ultra HD Support, 4000 Lumens | All OTT Apps (Netflix, Prime, Jio etc.) | Auto Keystone, WiFi/BT, HDMI, Cast, 150” Screen
अगर आप अपने घर को कम बजट में सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो Lifelong Lightbeam Smart LED Projector एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। 6,000 रुपये से भी कम कीमत में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आपको अलग से कोई Fire TV Stick लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें Netflix, Prime Video और JioCinema जैसे सभी OTT ऐप्स सीधे चलते हैं। इसका 180° रोटेटेबल (घूमने वाला) डिजाइन इसे सीधे बेडरूम की छत पर प्रोजेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Android 14
180° स्विवल डिज़ाइन
इन-बिल्ट OTT ऐप्स
ऑटो कीस्टोन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमैटिक नहीं
दिन की रोशनी में दिक्कत
2. WZATCO Yuva Prime, Android 14, Auto Focus Smart Projector, 1080P & 4K Support, Ultra Short Throw, Rotatable Design, Netflix, Prime etc, 11000 Lumens, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, 720P Native, White
अगर आप अपने बेडरूम या छोटे कमरे के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो, तो WZATCO Yuva Prime एक बेहतरीन विकल्प है। 7,590 रुपये की कीमत में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें Netflix और Prime Video जैसे 8,000 से ज्यादा ऐप्स का सीधा सपोर्ट मिलता है। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो फोकस और अल्ट्रा-शॉर्ट थ्रो है, जिसकी वजह से यह बहुत कम दूरी से भी दीवार या छत पर एक बहुत बड़ी और साफ स्क्रीन बना सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरी तरह ऑटोमैटिक सेटअप
ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस
अल्ट्रा-शॉर्ट थ्रो
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
बहुत बड़ी स्क्रीन पर फुल HD जितनी क्रिस्पनेस नहीं
3. BIGASUO Hy320 Mini Portable Projector-5G WiFi 6,Bluetooth 5.0 and Android 11,Support 4K and 1080P Full Hd,12,000 Lumens,Led Projector with 4D/4P (BGP26)
BIGASUO Hy320 (BGP26) एक बेहद किफायती, छोटा और पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो आपके घर को एक मिनी थिएटर में बदलने की क्षमता रखता है। मात्र 4,499 रुपये की बजट रेंज में आने वाला यह प्रोजेक्टर Android 11 OS के साथ आता है, जिससे आप बिना किसी बाहरी टीवी स्टिक के सीधे ऐप्स डाउनलोड करके फिल्में देख सकते हैं। यह प्रोजेक्टर 12,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस, डुअल-बैंड वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है। यह 1080P नेटिव रेजोल्यूशन और 4K वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है, जो इस बजट में एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में सबसे किफायती
इन-बिल्ट एंड्रॉयड ऐप्स
लेटेस्ट वाई-फाई और ब्लूटूथ
4D/4P कीस्टोन करेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम
अलग से ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार जोड़ना
4. TMY Mini Projector for Phone, Portable Small 1080P Full HD Supported for iOS/Android/Laptop, VideoProjector Y3 Compatible with Fire Stick, HDMI, USB, PS5, Xbox (HY300 Projector)
TMY HY300 एक बेहद सस्ता, छोटा और कॉम्पैक्ट मिनी प्रोजेक्टर है, जिसे मुख्य रूप से बजट-सचेत उपभोक्ताओं और शुरुआती होम-थिएटर प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मात्र 3,299 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर आने वाला यह प्रोजेक्टर स्मार्टफोन (iOS/Android), लैपटॉप और गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह प्रोजेक्टर फुल एचडी (1080P) वीडियो को सपोर्ट करता है और अमेजन फायर टीवी स्टिक के साथ मिलकर आपके घर को एक पोर्टेबल थिएटर रूम में बदल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
शानदार पोर्टेबिलिटी
मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी
स्मार्टफोन स्क्रीन मिररिंग
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेजोल्यूशन
ब्राइटनेस सीमित
5. Zebronics Android Smart LED Projector, 4K UHD Support, 4000 Lumens, 100" Screen Size, 240° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime), Miracast, WiFi, BT v5.4, HDMI, USB (Pixaplay 35)
Zebronics Pixaplay 35 एक बजट-फ्रेंडली एंड्रॉइड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो भारत के एक भरोसेमंद ब्रांड की तरफ से आता है। मात्र 5,499 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह प्रोजेक्टर 240° टिल्टेबल (झुकने वाले) डिज़ाइन के साथ आता है, जिससे आप बिना किसी अतिरिक्त स्टैंड के दीवार या सीधे छत पर वीडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह इन-बिल्ट स्मार्ट ओएस और ओटीटी ऐप्स (जैसे Netflix, Prime Video) के साथ आता है, और बेहतरीन वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई और लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
240° झुकने वाला डिज़ाइन
स्मार्ट एंड्रॉइड और ओटीटी ऐप्स
ऑटो कीस्टोन
वायरलेस स्क्रीन मिररिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित चमक
इन-बिल्ट स्पीकर केवल एक छोटे शांत कमरे के लिए ही पर्याप्त
6. Magcubic Mini Projector with WiFi 6 and Bluetooth 5.4, Portable Projector 4K Support, 5W Soundbase Speaker, Auto Vertical Keystone 180°Rotatable Smart Proyector for Movie Home Outdoor
Magcubic Mini Projector एक बजट-फ्रेंडली और अत्यधिक पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो आपके घर के बेडरूम या आउटडोर मूवी नाइट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। वर्तमान में यह अमेज़न पर 15% की छूट के साथ 5,948 रुपये की कीमत में उपलब्ध है (इसकी एमआरपी 6,999 रुपये है)। यह प्रोजेक्टर अपनी अनूठी 180-डिग्री रोटेटेबल डिज़ाइन, लेटेस्ट WiFi 6 और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट स्मार्ट ऐप्स
ऑटो कीस्टोन करेक्शन
किफायती कीमत
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रिज़ॉल्यूशन केवल 720p
सिर्फ अंधेरे कमरों के लिए उपयुक्त
7. Portronics Beem 440 Smart LED Projector with 720p HD Resolution, Rotatable Design, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 2200 Lumens, Screen Mirroring, 3 Watts Speaker (White)
Portronics Beem 440 एक फीचर-पैक और बजट-अनुकूल पोर्टेबल स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर है, जो आपके कमरे की साधारण दीवार या छत को एक बड़े सिनेमा स्क्रीन में बदल सकता है। अमेज़न पर यह लगभग 69% की भारी छूट के साथ 6,199 रुपये की आकर्षक कीमत में उपलब्ध है। इसका 180-डिग्री घूमने वाला स्टैंड और इन-बिल्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है जो कम बजट में मल्टीमीडिया सेटअप चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
180° रोटेटेबल पोर्टेबल डिज़ाइन
किसी टीवी स्टिक की जरूरत नहीं
वायरलेस स्क्रीन मिररिंग
बड़ा डिस्प्ले साइज
क्यों खोजें विकल्प
चमकदार कमरों के लिए नहीं
कीस्टोन करेक्शन ऑटोमैटिक
1. घर के उपयोग के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टर कौन सा है?
घर के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्टर आपके बजट और जरूरत पर निर्भर करता है। होम यूज के लिए प्रोजेक्टर को आमतौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:
- बजट/शुरुआती स्तर (5,000 रुपये - 12,000 रुपये) : यदि आप बेडरूम या कभी-कभार मूवी नाइट्स के लिए ले रहे हैं, तो Magcubic Mini या Portronics Beem 440/460 बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें इन-बिल्ट ऐप्स और 180-डिग्री रोटेशन मिलता है।
- मध्यम श्रेणी (25,000 - 50,000 रुपये) : यदि आपको दिन में भी थोड़ी रोशनी के साथ देखना है और क्रिस्प क्वालिटी चाहिए, तो XGIMI Elfin, ViewSonic M2e, या BenQ के 1080p (Full HD) पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स सबसे बेहतरीन माने जाते हैं।
- प्रीमियम/4K होम थियेटर (80,000 रुपये से ऊपर): यदि आपको असली सिनेमा हॉल जैसा अनुभव चाहिए, तो Epson (EH-TW सीरीज), BenQ (4K सीरीज) या XGIMI Horizon Pro सबसे बेस्ट हैं।
2. प्रोजेक्टर की परिभाषा क्या है?
- प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल (प्रकाश-आधारित) आउटपुट डिवाइस है, जो एक प्रकाश किरण का उपयोग करके किसी छवि, वीडियो या कंप्यूटर डेटा को एक बड़ी स्क्रीन, सफेद दीवार या किसी अन्य सपाट सतह पर प्रोजेक्ट करता है।
- यह एक छोटे से लेंस के जरिए आने वाले विजुअल्स को बहुत बड़े आकार में फैलाकर दिखाता है, जिससे कई लोग एक साथ बड़े पर्दे पर कंटेंट देख सकते हैं।
3. कौन सा प्रोजेक्टर टीवी से बेहतर है?
- अगर आप एक आम एलईडी टीवी से बेहतर अनुभव चाहते हैं, तो आपको लेजर प्रोजेक्टर या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर चुनना चाहिए।
- क्यों बेहतर हैं? UST लेजर प्रोजेक्टर्स (जैसे XGIMI Aura या Samsung The Premiere) को दीवार से मात्र कुछ इंच की दूरी पर रखकर भी 120+ इंच का विशाल 4K डिस्प्ले मिल जाता है।
- इनकी ब्राइटनेस और कलर्स इतने शानदार होते हैं कि ये दिन के उजाले में भी एक महंगे प्रीमियम टीवी को कड़ी टक्कर देते हैं या उससे बेहतर सिनेमाई अनुभव देते हैं।
4. क्या प्रोजेक्टर टीवी की जगह ले सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज के स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में इन-बिल्ट एंड्रॉयड, वाई-फाई और ऐप्स आते हैं, जिससे ये टीवी की तरह ही काम करते हैं। हालाँकि, फैसला लेने से पहले इन बातों को समझें:
कब प्रोजेक्टर टीवी की जगह ले सकता है:
- यदि आपको अपने घर में 100 से 150 इंच का बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए (इस साइज का टीवी लाखों रुपये का आता है)।
- यदि आप मुख्य रूप से फिल्में, वेब सीरीज़ या स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं और थियेटर जैसा माहौल चाहते हैं।
- यदि आपके कमरे में रोशनी को नियंत्रित करने के लिए अच्छे पर्दे लगे हैं।
कब टीवी ही बेहतर विकल्प है:
- दिन का उजाला: यदि आप ऐसे कमरे में देखना चाहते हैं जहाँ बहुत धूप या तेज रोशनी रहती है, तो टीवी ज्यादा साफ दिखेगा। सस्ते प्रोजेक्टर तेज रोशनी में फीके पड़ जाते हैं।
- रोज़ाना का आसान उपयोग: टीवी को चालू करते ही तुरंत फुल ब्राइटनेस मिलती है। प्रोजेक्टर को सेट होने, बूट होने और फोकस करने में थोड़ा समय लगता है।
- लाइफ और मेंटेनेंस: टीवी सालों-साल बिना किसी मेंटेनेंस के चलते हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्टर्स के लैंप को कुछ सालों बाद बदलना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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