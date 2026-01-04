Portable projector: सिनेमाहाल और टीवी फेल, कीमत टीवी से कम और मजा दोगुना

संक्षेप: टीवी और सिनेमा हाल के मुकाबले में प्रोजेक्टर को बेहतर माना जाता है, जो 4k पिक्चर क्वालिटी में आते हैं..

Jan 04, 2026 12:00 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2026 से स्मार्ट टीवी खरीदना महंगा हो गया है। साथ ही अगर आप सिनेमा हाल में मूवी देखने जाते हैं, तो 500 से एक हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, ऐसे में प्रोजेक्टर एक शानदार डील साबित हो सकती है, क्यों कि अमेजन पर 4k प्रोजेक्टर को बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं, साथ ही इन प्रोजेक्टर पर बंपर डील और डिस्काउंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह प्रोजेक्टर सिनेमा हाल से बढ़िया क्वालिटी में पिक्चर ऑफर करते हैं। साथ इन प्रोजेक्टर से 100 से 200 इंच की बड़ी स्क्रीन पर मूवी और शोज देखा जा सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह एक पावरफुल और फीचर-पैक्ड स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जिसे घर पर पोर्टेबल सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Android 13 OS, Native 1080P रिज़ॉल्यूशन, 4K HDR सपोर्ट और Fully Automatic सेटअप मिलता है। फिलहाल यह प्रोजेक्टर 63% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 9,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications रिज़ॉल्यूशन Native 1920 × 1080 ब्राइटनेस 11,000 Lumens OS Android 13 ऑडियो Dual 5W In-built Speakers, HDMI ARC क्यों खरीदें Native 1080P रिज़ॉल्यूशन, 4K HDR सपोर्ट 11,000 Lumens हाई ब्राइटनेस Fully Automatic फीचर्स Android 13 Smart OS क्यों खोजें विकल्प नेटिव 4K नहीं है बैटरी इन-बिल्ट नहीं है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।