Portable projector: सिनेमाहाल और टीवी फेल, कीमत टीवी से कम और मजा दोगुना
टीवी और सिनेमा हाल के मुकाबले में प्रोजेक्टर को बेहतर माना जाता है, जो 4k पिक्चर क्वालिटी में आते हैं..
जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2026 से स्मार्ट टीवी खरीदना महंगा हो गया है। साथ ही अगर आप सिनेमा हाल में मूवी देखने जाते हैं, तो 500 से एक हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, ऐसे में प्रोजेक्टर एक शानदार डील साबित हो सकती है, क्यों कि अमेजन पर 4k प्रोजेक्टर को बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं, साथ ही इन प्रोजेक्टर पर बंपर डील और डिस्काउंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह प्रोजेक्टर सिनेमा हाल से बढ़िया क्वालिटी में पिक्चर ऑफर करते हैं। साथ इन प्रोजेक्टर से 100 से 200 इंच की बड़ी स्क्रीन पर मूवी और शोज देखा जा सकेगा।
1. WZATCO Yuva Go Max, Android 13, Fully Automatic, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P, Live TV, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, 270° Rotate, Grey
यह एक पावरफुल और फीचर-पैक्ड स्मार्ट होम प्रोजेक्टर है, जिसे घर पर पोर्टेबल सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Android 13 OS, Native 1080P रिज़ॉल्यूशन, 4K HDR सपोर्ट और Fully Automatic सेटअप मिलता है। फिलहाल यह प्रोजेक्टर 63% की बड़ी छूट के साथ सिर्फ 9,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Native 1080P रिज़ॉल्यूशन, 4K HDR सपोर्ट
11,000 Lumens हाई ब्राइटनेस
Fully Automatic फीचर्स
Android 13 Smart OS
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 4K नहीं है
बैटरी इन-बिल्ट नहीं है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
