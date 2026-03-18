ताजा जूस अब कहीं भी, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जूसर के साथ अपनी सेहत का रखें ख्याल

Mar 18, 2026 09:06 pm IST

पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जूसर के साथ आप कहीं भी और कभी भी ताजा जूस का आनंद लेकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। यह कॉम्पैक्ट और रिचार्जेबल डिवाइस जिम, ऑफिस या यात्रा के दौरान ताजगी बनाए रखने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है।

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जूसर ने इस काम को बेहद आसान बना दिया है। ताजा जूस अब कहीं भी के वादे के साथ यह डिवाइस उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर हैं। यह जूसर न केवल आकार में छोटा और हल्का है, बल्कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, चाहे आप जिम जा रहे हों, ऑफिस में हों या किसी लंबी यात्रा पर हों।

इस जूसर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रिचार्जेबल बैटरी और USB चार्जिंग की सुविधा है, जिससे आप इसे लैपटॉप या पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके शक्तिशाली स्टेनलेस स्टील ब्लेड फलों और सब्जियों को मिनटों में स्मूदी या जूस में बदल देते हैं। इसे इस्तेमाल करना और साफ करना दोनों ही बहुत आसान है, जो इसे व्यस्त जीवनशैली के लिए एकदम सही बनाता है।

चाहे वह ताज़ा संतरे का रस हो या प्रोटीन शेक, यह मिनी पोर्टेबल जूसर आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। इसकी मजबूत बनावट और लीक-प्रूफ डिजाइन इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं। यदि आप अपनी डाइट में ताजगी और पोषण को शामिल करना चाहते हैं, तो यह आधुनिक गैजेट आपकी रसोई और लाइफस्टाइल का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

Preethi MiniBlend एक आधुनिक और कॉम्पैक्ट ब्लेंडर है, जिसे आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप जिम जाने के शौकीन हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या छोटे बच्चों के लिए ताज़ा प्यूरी बनाना चाहते हैं, तो यह डिवाइस आपके लिए बेहतरीन है। इसका शक्तिशाली 25,000 RPM मोटर और तीखे निंजा ब्लेड्स कुछ ही सेकंड्स में फलों और सब्जियों को बिना किसी गांठ के स्मूथ बना देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है, आप जार में ही जूस ब्लेंड करके, सिप्पर लिड लगाकर उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं।

Specifications पॉवर सोर्स कोर्डेड इलेक्ट्रिक वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी + लाइफटाइम फ्री सर्विस उपयोग स्मूदी, शेक्स, चटनी, मसाला मिक्स और प्यूरी जार क्षमता 2 जार क्यों खरीदें बेहतरीन स्मूथनेस मल्टीपर्पस उपयोग लीक-प्रूफ डिजाइन आसान सफाई लाइफटाइम सर्विस क्यों खोजें विकल्प चलते समय थोड़ा शोर कोर्डेड डिवाइस

Goodscity GC141 एक आधुनिक वायरलेस और रिचार्जेबल पोर्टेबल ब्लेंडर है, जो विशेष रूप से फिटनेस के शौकीनों और यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और बैटरी से चलने वाली सुविधा आपको कहीं भी, चाहे जिम हो, ऑफिस या सफर, ताजा जूस और स्मूदी बनाने की आजादी देती है। 6 बेहद तेज स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और 16,500 RPM की स्पीड के साथ, यह बर्फ और फलों को बड़ी आसानी से ब्लेंड कर देता है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी वजन/डिजाइन लाइटवेट और पोर्टेबल विशेष फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, सेफ्टी लॉक, और सेल्फ-क्लीनिंग मोटर स्पीड लगभग 16,500 RPM पावर सोर्स USB रिचार्जेबल ब्लेड्स 6 तेज़ स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें पूरी तरह पोर्टेबल पावरफुल ब्लेंडिंग स्मार्ट सेफ्टी आसान सफाई BPA-फ्री जार क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता बहुत ज्यादा सख्त चीजों के लिए बड़े मिक्सर शक्तिशाली नहीं

QLECT Portable Blender उन लोगों के लिए एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है जो अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। यह एक "वन-टच" ऑपरेशन वाला स्मार्ट गैजेट है, जो 500ml क्षमता के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1500 mAh की रिचार्जेबल बैटरी और 6 अल्ट्रा-शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं, जो मात्र 30 सेकंड में ताज़ा जूस और स्मूदी तैयार कर देते हैं। बजट अनुकूल होने के साथ-साथ यह अपनी पोर्टेबिलिटी के कारण जिम और ऑफिस जाने वालों की पहली पसंद बना हुआ है।

Specifications उपयोग जूस, स्मूदी, प्रोटीन शेक और कॉफी ब्लेंडिंग कलर विकल्प ब्लू (मुख्य) और अन्य आकर्षक रंग उपलब्ध विशेष फीचर्स मैग्नेटिक इंडक्शन सेफ्टी, सेल्फ-क्लीनिंग, LED इंडिकेटर बैटरी 1500 mAh क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती मैग्नेटिक सेफ्टी लॉक LED पावर इंडिकेटर सेल्फ-क्लीनिंग हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं

Milton Nutripure 350W एक शक्तिशाली और स्टाइलिश मिनी मिक्सर ग्राइंडर है, जो विशेष रूप से छोटे परिवारों, छात्रों और फिटनेस के शौकीनों के लिए बनाया गया है। मिल्टन ब्रांड का यह 'न्यूट्री-ब्लेंडर' न केवल स्मूदी और शेक्स बनाने में माहिर है, बल्कि भारतीय रसोई की जरूरतों जैसे कि चटनी पीसना और सूखे मसाले तैयार करने के लिए भी एक बेहतरीन उपकरण है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपकी रसोई में कम जगह घेरता है और गहरे नीले रंग में यह काफी प्रीमियम दिखता है।

Specifications मोटर पावर 350 वॉट ब्लेड्स SS 304 सुपर शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स जार सेट 2 अटूट जार सुरक्षा ओवरलोड प्रोटेक्टर और एंटी-स्किड बेस सर्टिफिकेशन ISI प्रमाणित पॉवर सोर्स कोर्डेड इलेक्ट्रिक वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें मल्टी-पर्पस उपयोग अटूट जार हाइजीनिक और टिकाऊ सुरक्षित संचालन आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प कोर्डेड डिजाइन बड़ी मात्रा में पीसने के लिए छोटे

NutriPro Juicer Mixer Grinder अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मॉडल्स में से एक है। 500 वॉट की प्योर कॉपर मोटर के साथ आने वाला यह सिल्वर फिनिश ब्लेंडर न केवल स्मूदी और जूस बनाने में माहिर है, बल्कि यह भारतीय रसोई के कठिन कार्यों जैसे सूखा मसाला पीसना और चटनी बनाने के लिए भी पूरी तरह सक्षम है। 27,000 से अधिक रेटिंग्स और 4.4 स्टार स्कोर के साथ, यह डिवाइस अपनी मजबूती और परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी पॉवर सोर्स कोर्डेड इलेक्ट्रिक विशेष फीचर्स एंटी-स्लिप बेस, हीट डिसिपेशन डिजाइन कलर प्रीमियम सिल्वर ब्लेड्स 2 सेट जार सेट 3 जार क्यों खरीदें बेहद शक्तिशाली 3-जार सुविधा कॉपर मोटर किफायती और वैल्यू आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प छोटे पोर्टेबल जूसर्स की तुलना में अधिक शोर बैटरी वाला नहीं

InstaCuppa Portable Blender उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और दमदार विकल्प है जो पोर्टेबिलिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। 230 वॉट की मोटर और 4000 mAh की विशाल बैटरी के साथ, यह ब्लेंडर न केवल फलों को मिक्स करता है, बल्कि बर्फ को भी बड़ी आसानी से क्रश कर देता है। इसका ब्लैक स्टेनलेस स्टील डिजाइन इसे बेहद स्टाइलिश और ड्यूरेबल बनाता है। यदि आप जिम, ऑफिस या ट्रैवलिंग के लिए एक ऐसा ब्लेंडर ढूंढ रहे हैं जो प्रोफेशनल शेक्स बना सके, तो यह आपकी तलाश खत्म कर सकता है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी पॉवर सोर्स बैटरी पावर्ड मटेरियल प्रीमियम स्टेनलेस स्टील और फूड ग्रेड प्लास्टिक क्षमता 500 ml ब्लेड्स 304 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स बैटरी क्षमता 4000 mAh मोटर पावर 230 वॉट क्यों खरीदें आइस क्रशिंग पावर दमदार बैटरी बैकअप फास्ट चार्जिंग प्रीमियम और टिकाऊ Hassle-Free क्लीनिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक स्टिक ब्लेंडर्स की तुलना में थोड़ा भारी महसूस

Borosil NutriMate एक प्रीमियम और भरोसेमंद पोर्टेबल ब्लेंडर है, जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी सेहत और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते। बोरोसिल का यह ब्लेंडर 550ml के Tritan जार के साथ आता है, जो न केवल अटूट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी है। इसका हल्का और वायरलेस डिजाइन इसे जिम, ऑफिस या लंबी यात्राओं के लिए एक आदर्श साथी बनाता है। इसमें दी गई 75W DC मोटर और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स सेकंडों में स्मूथ शेक और जूस तैयार कर देते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी विशेष फीचर्स इनबिल्ट थर्मोस्टेट, जार सेंसिंग स्विच, डिशवॉशर सुरक्षित बैटरी USB रिचार्जेबल ब्लेड्स टिकाऊ स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें प्रीमियम ट्राइटन जार सेफ्टी फीचर्स 2-इन-1 डिजाइन आसान सफाई हल्का और स्टाइलिश क्यों खोजें विकल्प थोड़ी अधिक बहुत सख्त चीजों या भारी मसालों के लिए उपयुक्त नहीं

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1. इलेक्ट्रिक जूसर क्या है? इलेक्ट्रिक जूसर एक ऐसी मशीन है जो बिजली की मदद से चलती है और फलों व सब्जियों से रस निकालने का काम करती है। इसमें एक शक्तिशाली मोटर और तेज़ घूमने वाले ब्लेड्स होते हैं जो फलों को काटकर उनके गूदे और रस को अलग कर देते हैं। यह हाथ से चलाने वाले जूसर की तुलना में बहुत तेज और सुविधाजनक होता है।

2. पोर्टेबल जूसर क्या है? पोर्टेबल जूसर एक छोटा, हल्का और वायरलेस (बैटरी से चलने वाला) उपकरण है। इसे आप आसानी से अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें एक इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसे मोबाइल चार्जर या पावर बैंक से चार्ज किया जा सकता है। यह विशेष रूप से एक बार में एक व्यक्ति के लिए जूस या स्मूदी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

3. पोर्टेबल जूसर ब्लेंडर में मुझे क्या देखना चाहिए? एक अच्छा पोर्टेबल जूसर खरीदते समय इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखें,

मोटर पावर और RPM: कम से कम 15,000 से 25,000 RPM की स्पीड होनी चाहिए ताकि फल अच्छी तरह ब्लेंड हो सकें।

बैटरी क्षमता (mAh): कम से कम 2000mAh से 4000mAh की बैटरी देखें ताकि एक बार चार्ज करने पर 10-15 बार जूस बन सके।

ब्लेड्स की संख्या: 4 या 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स वाले मॉडल बेहतर परफॉरमेंस देते हैं।

मटेरियल (BPA Free): हमेशा 'फूड-ग्रेड' और 'BPA-फ्री' प्लास्टिक या ट्राइटन जार वाला जूसर ही चुनें।

सेफ्टी फीचर्स: मैग्नेटिक सेफ्टी लॉक होना चाहिए ताकि जार खुला होने पर ब्लेड्स न घूमें।

4. क्या पोर्टेबल ब्लेंडर खरीदने लायक है?

जी हाँ, पोर्टेबल ब्लेंडर खरीदना पूरी तरह से फायदेमंद है, खासकर यदि,

आप जिम जाते हैं और तुरंत प्रोटीन शेक या स्मूदी चाहते हैं।

आप ऑफिस में ताज़ा जूस पीना पसंद करते हैं।

आप छोटे बच्चों के लिए यात्रा के दौरान बेबी फूड या प्यूरी बनाना चाहते हैं।

आप अकेले रहते हैं और आपको बड़े मिक्सर-ग्राइंडर की जरूरत नहीं है।

यह समय बचाता है, पोर्टेबल है और इसे साफ करना भी बहुत आसान है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।