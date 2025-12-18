Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Pornhub Data Breach Hacker Group Claims Theft of Over 200 Million Premium User Records Demands Bitcoin Ransom
Porn देखने वाले करोड़ों लोगों का डाटा चोरी, हैकर्स ने दी खुलासा करने की धमकी

Porn देखने वाले करोड़ों लोगों का डाटा चोरी, हैकर्स ने दी खुलासा करने की धमकी

संक्षेप:

Pornhub पर बड़े साइबर अटैक की खबर सामने आई है, जिसमें ShinyHunters नाम के हैकर ग्रुप ने 20 करोड़ से ज्यादा Premium यूजर्स का संवेदनशील डाटा चुराने का दावा किया है। धमकी दी गई है कि इसे पब्लिक कर दिया जाएगा। 

Dec 18, 2025 03:29 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एडल्ट वेबसाइट Pornhub एक बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और इसके करोड़ों यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हैकर ग्रुप ShinyHunters ने Pornhub से जुड़े करोड़ों यूजर्स का सेंसिटिव डाटा चुरा लिया है और अब कंपनी से बिटकॉइन में फिरौती की मांग रहा है। हैकर्स ने दावा किया है कि उनके पास Pornhub Premium यूजर्स से जुड़े 20 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद हैं।

समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ShinyHunters ने Pornhub Premium यूजर्स की ऐक्टिविटीज से जुड़ा डाटा चुराने और उसे पब्लिक करने की धमकी दी है। हैकर ग्रुप का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो यह डाटा ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकर्स ने कुछ सैंपल डाटा मीडिया ऑर्गनाइजेशंस के साथ शेयर किया है, जिसकी जांच करने पर यह असली पाया गया। इस डाटा को कनाडा और अमेरिका के तीन लोगों से जोड़ा गया, जिन्होंने इसके सही होने की पुष्टि की।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

हैकर्स के पास मौजूद है ये जानकारी

ShinyHunters का दावा है कि उनके पास करीब 94GB डाटा मौजूद है, जिसमें 20.1 करोड़ से ज्यादा अलग-अलग रिकॉर्ड शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स में यूजर्स के ईमेल एड्रेस, लोकेशन से जुड़ी जानकारी, सर्च किए गए कीवर्ड्स, देखे गए वीडियो के URLs और वीडियो देखने का समय शामिल है। यह जानकारी सीधे तौर पर बैंक या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स से जुड़ी नहीं है लेकिन फिर भी इसे बेहद सेंसिटिव माना जा रहा है।

Pornhub Data Breach

हाईली सेंसिटिव माना जा रहा है डाटा

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का डाटा लीक होना यूजर्स के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अश्लील कंटेंट से जुड़ी पर्सनल ऐक्टिविटी के पब्लिक होने से लोगों की सोशल इमेज, पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस डाटा को 'हाईली सेंसिटिव' कैटेगरी में रखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

कंपनी ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

फिलहाल यह पूरी तरह साफ नहीं है कि लीक हुआ डाटा कितना पुराना है, यह हाल के यूजर्स का है या पुराने अकाउंट्स से जुड़ा हुआ है, और यह चोरी कब की गई। Pornhub की ओर से भी इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया या डाटा लीक को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि, अगर हैकर्स के दावे सही साबित होते हैं, तो यह अब तक के सबसे बड़े यूजर प्राइवेसी ब्रीच में से एक हो सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Porn Porn Video porn movie अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।