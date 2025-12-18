Porn देखने वाले करोड़ों लोगों का डाटा चोरी, हैकर्स ने दी खुलासा करने की धमकी

संक्षेप: Pornhub पर बड़े साइबर अटैक की खबर सामने आई है, जिसमें ShinyHunters नाम के हैकर ग्रुप ने 20 करोड़ से ज्यादा Premium यूजर्स का संवेदनशील डाटा चुराने का दावा किया है। धमकी दी गई है कि इसे पब्लिक कर दिया जाएगा।

एडल्ट वेबसाइट Pornhub एक बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और इसके करोड़ों यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हैकर ग्रुप ShinyHunters ने Pornhub से जुड़े करोड़ों यूजर्स का सेंसिटिव डाटा चुरा लिया है और अब कंपनी से बिटकॉइन में फिरौती की मांग रहा है। हैकर्स ने दावा किया है कि उनके पास Pornhub Premium यूजर्स से जुड़े 20 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद हैं।

समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ShinyHunters ने Pornhub Premium यूजर्स की ऐक्टिविटीज से जुड़ा डाटा चुराने और उसे पब्लिक करने की धमकी दी है। हैकर ग्रुप का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो यह डाटा ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि हैकर्स ने कुछ सैंपल डाटा मीडिया ऑर्गनाइजेशंस के साथ शेयर किया है, जिसकी जांच करने पर यह असली पाया गया। इस डाटा को कनाडा और अमेरिका के तीन लोगों से जोड़ा गया, जिन्होंने इसके सही होने की पुष्टि की।

हैकर्स के पास मौजूद है ये जानकारी ShinyHunters का दावा है कि उनके पास करीब 94GB डाटा मौजूद है, जिसमें 20.1 करोड़ से ज्यादा अलग-अलग रिकॉर्ड शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स में यूजर्स के ईमेल एड्रेस, लोकेशन से जुड़ी जानकारी, सर्च किए गए कीवर्ड्स, देखे गए वीडियो के URLs और वीडियो देखने का समय शामिल है। यह जानकारी सीधे तौर पर बैंक या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स से जुड़ी नहीं है लेकिन फिर भी इसे बेहद सेंसिटिव माना जा रहा है।

हाईली सेंसिटिव माना जा रहा है डाटा साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का डाटा लीक होना यूजर्स के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अश्लील कंटेंट से जुड़ी पर्सनल ऐक्टिविटी के पब्लिक होने से लोगों की सोशल इमेज, पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस डाटा को 'हाईली सेंसिटिव' कैटेगरी में रखा जा रहा है।