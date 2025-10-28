सावधान! RTO चालान के नाम पर लग जाएगा चूना, खतरे में WhatsApp यूजर्स

संक्षेप: पुलिस ने चेतावनी दी है कि WhatsApp पर RTO Challan नाम से एक फेक APK फाइल फैलाई जा रही है, जो फोन का डाटा और बैंकिंग डीटेल्स चुरा सकती है। यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है।

देशभर में पुलिस विभाग और साइबर सुरक्षा एजेंसियाों की ओर से अलर्ट दिया गया है, क्योंकि एक नई तरह का साइबर फ्रॉड लोगों के मोबाइल तक पहुंच बना रहा है। स्कैमर्स अब 'RTO चालान' के नाम पर WhatsApp पर फेक APK फाइल्स भेज रहे हैं, जो डाउनलोड होते ही मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देती हैं। यह मालवेयर ना सिर्फ फोन का डाटा चुरा सकता है, बल्कि बैंकिंग ऐप्स और पासवर्ड तक एक्सेस कर सकता है।

पुलिस के मुताबिक, साइबर अटैकर्स अब लोगों को 'Traffic e-Challan', 'RTO Fine Notice' या 'Government Challan Alert' जैसे नामों से एक लिंक या APK फाइल भेज रहे हैं। ये फाइल्स दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं, जिससे यूजर बिना सोचे समझे उन्हें डाउनलोड कर लें।

वहीं, जैसे ही कोई यूजर इस फाइल को डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टॉल करता है, वह असल में एक स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल कर लेता है। यह ऐप फोन की हर ऐक्टिविटी (जैसे – OTP, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, मैसेज, बैंक ऐप्स और पासवर्ड) पर नजर रखता है।

पुलिस की चेतावनी और सलाह पुलिस विभाग ने यूजर्स से अपील की है कि वे किसी भी अनजान नंबर से आए APK फाइल या लिंक को कभी ना ओपेन करें। अगर आपको किसी भी RTO Challan या Traffic Fine से जुड़ा मेसेज मिलता है, तो उसकी जांच केवल सरकारी वेबसाइट या mParivahan ऐप पर ही करें।

पुलिस ने यह भी कहा है कि असली सरकारी चालान कभी भी WhatsApp या SMS में APK फाइल के रूप में नहीं भेजे जाते। ऐसे किसी भी फाइल को खोलना आपके पूरे डाटा को खतरे में डाल सकता है।