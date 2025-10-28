Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Police Warn of Dangerous APK Malware Masquerading as Official RTO Challans on WhatsApp
सावधान! RTO चालान के नाम पर लग जाएगा चूना, खतरे में WhatsApp यूजर्स

सावधान! RTO चालान के नाम पर लग जाएगा चूना, खतरे में WhatsApp यूजर्स

संक्षेप: पुलिस ने चेतावनी दी है कि WhatsApp पर RTO Challan नाम से एक फेक APK फाइल फैलाई जा रही है, जो फोन का डाटा और बैंकिंग डीटेल्स चुरा सकती है। यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है।

Tue, 28 Oct 2025 11:16 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देशभर में पुलिस विभाग और साइबर सुरक्षा एजेंसियाों की ओर से अलर्ट दिया गया है, क्योंकि एक नई तरह का साइबर फ्रॉड लोगों के मोबाइल तक पहुंच बना रहा है। स्कैमर्स अब 'RTO चालान' के नाम पर WhatsApp पर फेक APK फाइल्स भेज रहे हैं, जो डाउनलोड होते ही मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देती हैं। यह मालवेयर ना सिर्फ फोन का डाटा चुरा सकता है, बल्कि बैंकिंग ऐप्स और पासवर्ड तक एक्सेस कर सकता है।

पुलिस के मुताबिक, साइबर अटैकर्स अब लोगों को 'Traffic e-Challan', 'RTO Fine Notice' या 'Government Challan Alert' जैसे नामों से एक लिंक या APK फाइल भेज रहे हैं। ये फाइल्स दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं, जिससे यूजर बिना सोचे समझे उन्हें डाउनलोड कर लें।

वहीं, जैसे ही कोई यूजर इस फाइल को डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टॉल करता है, वह असल में एक स्पाईवेयर ऐप इंस्टॉल कर लेता है। यह ऐप फोन की हर ऐक्टिविटी (जैसे – OTP, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, मैसेज, बैंक ऐप्स और पासवर्ड) पर नजर रखता है।

ये भी पढ़ें:₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

पुलिस की चेतावनी और सलाह

पुलिस विभाग ने यूजर्स से अपील की है कि वे किसी भी अनजान नंबर से आए APK फाइल या लिंक को कभी ना ओपेन करें। अगर आपको किसी भी RTO Challan या Traffic Fine से जुड़ा मेसेज मिलता है, तो उसकी जांच केवल सरकारी वेबसाइट या mParivahan ऐप पर ही करें।

पुलिस ने यह भी कहा है कि असली सरकारी चालान कभी भी WhatsApp या SMS में APK फाइल के रूप में नहीं भेजे जाते। ऐसे किसी भी फाइल को खोलना आपके पूरे डाटा को खतरे में डाल सकता है।

ये भी पढ़ें:iPhone 16 Pro पर 19,910 रुपये का बड़ा प्राइस-कट, ऑफर खत्म होने तक मौका

बताते चलें, APK का पूरा नाम Android Package Kit है और यह वह फॉर्मेट है जिसमें एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। वैसे तो ऐप्स को Google Play Store से डाउनलोड करना सेफ होता है लेकिन जब कोई ऐप Play Store के बाहर से डाउनलोड किया जाता है, तो उसमें वायरस, ट्रोजन या कीलॉगर छिपा हो सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Whatsapp whatsapp news today Whatsapp Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।