POCO सस्ते में ला रहा पावरफुल 5G फोन मिलेगा तगड़ा कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर; सामने आया फर्स्ट लुक

POCO ने अपनी नई X8 सीरीज और C85x 5G स्मार्टफोन के लिए Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। नए फोन में OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स हैं।

स्मार्टफोन मार्केट में फिर से एक बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि POCO ने अपनी आगामी X8 सीरीज और C85x 5G फोन के लिए Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। कंपनी जल्द ही इन नए स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च करने वाली है। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन जल्द ही लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है। टीजर में X8 सीरीज के पीछे का डिज़ाइन नजर आ रहा है जिसमें फ्लैट किनारे और वर्टिकल ड्यूल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही C85x 5G फोन के लिए भी अलग स्टिकर और डिजाइन को दिखाया गया है, जो सस्ते सेगमेंट में दमदार बैटरी और बेहतर चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स का संकेत देता है।

लीक से यह भी बताया जा रहा है कि X8 सीरीज में OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, और Mediatek डिमेंसिटी आधारित प्रोसेसर जैसी हाई-एंड स्पेसिफिकेशन्स दी जा सकती हैं। वहीं C85x 5G फोन एंट्री-लेवल/मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करेगा।

POCO X8 Series के फीचर्स लीक यह फोन फ्लैट एजेस और ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जो प्रीमियम लुक देता है। X8 सीरीज में OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz होगी। प्रो मॉडल में Mediatek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा होने की बात लीक रिपोर्ट्स में कही जा रही है। बैटरी कैपेसिटी के बारे में भी लीक हुआ है कि फोन में 6500mAh या उससे ऊपर की बैटरी दी जा सकती है, जो लंबी बैटरी लाइफ देती है। वहीं कैमरा और बैटरी की बात करें तो इसमें OIS सपोर्ट वाले 50MP कैमरा और 8500mAh तक की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जिससे यह फोन पावर-यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है।