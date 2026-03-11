कंफर्म, 9000mAh बैटरी के साथ आ रहा POCO फोन, 18 दिन तक नहीं करना पड़ेगा चार्ज

Poco के दो नए स्मार्टफोन Poco X8 Pro 5G और Poco X8 Pro Max 5G भारत में 17 मार्च को लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। लॉन्च से पहले फ्लिकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इनकी बैटरी कैपेसिटी और बैटरी लाइफ की डिटेल्स शेयर की हैं।

Xiaomi का सब-ब्रांड Poco, अगले हफ्ते भारत में अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Poco X8 लॉन्च करने वाला है। यह कंफर्म हो गया है कि ये फोन देश में पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। माइक्रोसाइट के जरिए, कंपनी ने इनकी लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया है। अब, माइक्रोसाइट को फिर से नई जानकारी के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें इन फोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन और फीचर, जिनमें इनकी बैटरी कैपेसिटी भी शामिल है, सामने आए हैं। Poco X8 Pro 5G और Poco X8 Pro Max 5G में पीछे की तरफ दो कैमरों वाला सेटअप होने की बात कही गई है, जो एक गोली के आकार के कैमरा मॉड्यूल में लगा होगा। दोनों फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए वेपर चैंबर होंगे। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग पोको फोन्स में हमें क्या-क्या खास मिलने वाला है।

चलिए एक नजर डालते हैं पोको X8 प्रो सीरीज में क्या होगा खास Poco X8 Pro Max 5G में 9,000mAh की बैटरी Poco X8 Pro सीरीज के लिए अपडेट की गई डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के मुताबिक, फ्लैगशिप Poco X8 Pro Max 5G में 9,000mAh की बैटरी होगी। टेक कंपनी का दावा है कि यह फोन, अगर नॉर्मल यूज किया जाए, तो तीन दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देगा। कंपनी का दावा है कि इस बैटरी को छह साल तक चलने की गारंटी के लिए TUV सर्टिफिकेशन मिला है। यह भी दावा किया गया है कि एक बार चार्ज करने पर यह 18 दिन से ज्यादा का स्टैंडबाय टाइम या करीब 30 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

Poco X8 Pro 5G मॉडल में 6,500mAh की बैटरी दूसरी ओर, Poco X8 Pro 5G में अब 6,500mAh की बैटरी होने की पुष्टि हो गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह नॉर्मल यूज करने पर दो दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देगी। दावा किया गया है कि इस फोन को TUV से सर्टिफिकेशन मिला है, जो पांच साल तक बैटरी के टिकाऊपन की गारंटी देता है। टेक कंपनी का यह भी दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर लगभग 18 घंटे की ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग या 12 दिन से ज्यादा का स्टैंडबाय टाइम देगा।

10 मिनट की चार्जिंग में पूरे दिन चलेगा फोन यह भी कंफर्म हो गया है कि Poco X8 Pro सीरीज के दोनों फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग (PPS चार्जिंग के साथ) और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। Pro Max मॉडल के बारे में दावा किया गया है कि यह सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में पूरे एक दिन की बैटरी लाइफ देगा, वहीं Pro वेरिएंट लगभग 16 मिनट में पूरे दिन चलेगा।

इसके अलावा, Poco X8 Pro 5G में 5,300 sqmm का वेपर चैंबर सॉल्यूशन होगा, जिसमें तापमान को कंट्रोल करने के लिए 11,000 sqmm की ग्रेफाइट लेयर होगी। वहीं, Poco X8 Pro Max 5G में 5,800 sqmm का बड़ा हीट डिसिपेशन एरिया होने की पुष्टि हुई है, जिसमें ग्रेफाइट लेयर एरिया भी शामिल है।