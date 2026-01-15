Poco X8 Pro Max भारत में लॉन्च को तैयार, हो सकता है सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

संक्षेप: Poco X8 Pro Max को भारत में BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है। लीक्स के मुताबिक यह फोन 9000mAh की बड़ी बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और नए Dimensity 9500s चिपसेट के साथ आ सकता है।

Jan 15, 2026 02:28 pm IST

टेक कंपनी Poco ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Poco M8 सीरीज लॉन्च की है और अब कंपनी का फोकस अगली X-सीरीज पर शिफ्ट होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco X8 सीरीज को इस साल की पहली तिमाही में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार स्टैंडर्ड Poco X8 मॉडल नहीं आएगा, बल्कि लाइनअप में केवल दो डिवाइस- Poco X8 Max और Poco X8 Pro Max शामिल हो सकते हैं।

भारत में मिला BIS सर्टिफिकेशन बीते साल दिसंबर में Poco X8 Pro को मॉडल नंबर 2511FPC34I के साथ भारत की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर देखा गया था। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, Poco X8 Pro Max को भी BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यह डिवाइस 2602BPC18I मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ है, जो इसके भारत में लॉन्च की ओर इशारा करता है।

हालांकि, BIS लिस्टिंग में फोन के फाइनल मार्केटिंग नाम का खुलासा नहीं होता। यहां बताए गए नाम IMEI डाटाबेस में पहले सामने आए मॉडल नंबर्स पर बेस्ड माने जा रहे हैं।

ग्लोबल सर्टिफिकेशन का इंतजार Poco X8 Pro का ग्लोबल वेरिएंट पहले ही EEC (यूरोप) और SDPPI (इंडोनेशिया) जैसी सर्टिफिकेशन साइट्स पर दिखाई दे चुका है। वहीं, Poco X8 Pro Max का इंटरनेशनल वेरिएंट अभी तक किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आया है, जिससे माना जा रहा है कि इसका लॉन्च थोड़ा बाद में हो सकता है।

Redmi Turbo 5 सीरीज का रीब्रैंड? लीक्स के मुताबिक, Poco X8 Max और X8 Pro Max दरअसल चीन में लॉन्च होने वाली Redmi Turbo 5 सीरीज के रीब्रैंडेड वर्जन हो सकते हैं। Poco X8 Pro Max को Redmi Turbo 5 Pro Max का रीब्रैंड बताया जा रहा है, हालांकि Redmi डिवाइस के नाम की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Poco X8 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशंस Poco X8 Pro Max दुनिया का पहला फोन हो सकता है जिसमें Dimensity 9500s चिपसेट दिया जाएगा। फोन को हाल ही में Geekbench पर देखा गया है, जहां इसमें 16GB RAM और Android 16 का जिक्र था। उम्मीद है कि इसमें लेटेस्ट HyperOS 3 स्किन मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें करीब 6.83 इंच का 1.5K LTPS OLED पैनल दिया जा सकता है। सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकती है इसकी 9000mAh की दमदार बैटरी, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।