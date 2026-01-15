Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Poco X8 Pro Max Spotted on BIS Certification Tipped to Feature Brands Biggest 9000mAh Battery
Poco X8 Pro Max भारत में लॉन्च को तैयार, हो सकता है सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

Poco X8 Pro Max भारत में लॉन्च को तैयार, हो सकता है सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

संक्षेप:

Poco X8 Pro Max को भारत में BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है। लीक्स के मुताबिक यह फोन 9000mAh की बड़ी बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और नए Dimensity 9500s चिपसेट के साथ आ सकता है।

Jan 15, 2026 02:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

  • check6.67-inch Display Size
  • checkAMOLED
  • checkMediaTek Dimensity 8500 Processor

₹45990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47958

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

2% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹42999

खरीदिये

टेक कंपनी Poco ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Poco M8 सीरीज लॉन्च की है और अब कंपनी का फोकस अगली X-सीरीज पर शिफ्ट होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco X8 सीरीज को इस साल की पहली तिमाही में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार स्टैंडर्ड Poco X8 मॉडल नहीं आएगा, बल्कि लाइनअप में केवल दो डिवाइस- Poco X8 Max और Poco X8 Pro Max शामिल हो सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

  • check6.67-inch Display Size
  • checkAMOLED
  • checkMediaTek Dimensity 8500 Processor

₹45990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47958

₹54999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

2% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹42999

खरीदिये

भारत में मिला BIS सर्टिफिकेशन

बीते साल दिसंबर में Poco X8 Pro को मॉडल नंबर 2511FPC34I के साथ भारत की BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइट पर देखा गया था। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, Poco X8 Pro Max को भी BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यह डिवाइस 2602BPC18I मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ है, जो इसके भारत में लॉन्च की ओर इशारा करता है।

हालांकि, BIS लिस्टिंग में फोन के फाइनल मार्केटिंग नाम का खुलासा नहीं होता। यहां बताए गए नाम IMEI डाटाबेस में पहले सामने आए मॉडल नंबर्स पर बेस्ड माने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:शुरू हुई Samsung की खास सेल! पूरे 50 प्रतिशत तक छूट और ₹20 हजार का कैशबैक भी

ग्लोबल सर्टिफिकेशन का इंतजार

Poco X8 Pro का ग्लोबल वेरिएंट पहले ही EEC (यूरोप) और SDPPI (इंडोनेशिया) जैसी सर्टिफिकेशन साइट्स पर दिखाई दे चुका है। वहीं, Poco X8 Pro Max का इंटरनेशनल वेरिएंट अभी तक किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आया है, जिससे माना जा रहा है कि इसका लॉन्च थोड़ा बाद में हो सकता है।

Redmi Turbo 5 सीरीज का रीब्रैंड?

लीक्स के मुताबिक, Poco X8 Max और X8 Pro Max दरअसल चीन में लॉन्च होने वाली Redmi Turbo 5 सीरीज के रीब्रैंडेड वर्जन हो सकते हैं। Poco X8 Pro Max को Redmi Turbo 5 Pro Max का रीब्रैंड बताया जा रहा है, हालांकि Redmi डिवाइस के नाम की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:बड़ा झटका! Realme अब Oppo का सब-ब्रैंड, क्या बदल जाएगा आपका स्मार्टफोन अनुभव?

Poco X8 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशंस

Poco X8 Pro Max दुनिया का पहला फोन हो सकता है जिसमें Dimensity 9500s चिपसेट दिया जाएगा। फोन को हाल ही में Geekbench पर देखा गया है, जहां इसमें 16GB RAM और Android 16 का जिक्र था। उम्मीद है कि इसमें लेटेस्ट HyperOS 3 स्किन मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें करीब 6.83 इंच का 1.5K LTPS OLED पैनल दिया जा सकता है। सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकती है इसकी 9000mAh की दमदार बैटरी, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

फिलहाल फोन के कैमरा और कीमत से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन BIS सर्टिफिकेशन मिलने के बाद माना जा रहा है कि Poco जल्द ही X8 सीरीज को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकता है। अगर ये स्पेसिफिकेशंस सही साबित होते हैं, तो Poco X8 Pro Max कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन बन सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smartphone Smartphones Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।