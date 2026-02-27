भारत में आते ही छा जाएंगे नए POCO फोन, परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को देंगे टक्कर; डिटेल

POCO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। खबर है कि POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इनका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी शेयर किया है। कितने तगड़े होंगे पोके के ये फोन और इनमें क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं

POCO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ब्रांड भारत में नए फोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल, पोको भारत में अपनी X लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक से भारत में पोको की अगली X-सीरीज के स्मार्टफोन के जल्द लॉन्च होने का हिंट मिला है और उनकी लॉन्च टाइमलाइन का भी पता चला है। खबर है कि POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं, शुरुआती बेंचमार्क नतीजों से पता चला है कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होगी। हाल के सर्टिफिकेशन और लीक से खास डिजाइन एलिमेंट और संभावित स्पेसिफिकेशन का भी पता चला है, जो डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी कैपेसिटी में बड़े अपग्रेड की ओर इशारा करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं आखिर अपकमिंग पोको फोन्स में क्या-क्या खास होने वाला है और यह कब आ रहे हैं...

POCO X8 Pro सीरीज भारत में मार्च के मध्य तक लॉन्च हो सकती है टिप्स्टर अभिषेक यादव के एक एक्स पोस्ट के मुताबिक, POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro के साथ मार्च के बीच में भारत में लॉन्च होने वाला है। टिप्स्टर ने दावा किया कि कथित प्रो मैक्स वेरिएंट की शुरुआती टेस्टिंग यूनिट ने AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 36,12,095 दिया है। अगर यह आंकड़ा सही है, तो यह बताता है कि हैंडसेट को अपर मिड-रेंज या फ्लैगशिप-किलर सेगमेंट में एक हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस के तौर पर पेश किया जा सकता है।

पोको ने अभी तक लॉन्च को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इनके मार्च के बीच में लॉन्च होने की उम्मीद है, जल्द ही और डिटेल्स मिलने की उम्मीद है। हाल ही में TDRA लिस्टिंग से कंफर्म हुआ है कि मॉडल नंबर 2511FPC34G और 2602BPC18G पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स के तौर पर लॉन्च होंगे। ये रेडमी टर्बो 5 और टर्बो 5 प्रो मैक्स के रीब्रांडेड वर्जन हो सकते हैं, जो पिछले महीने चीन में लॉन्च हुए थे।

POCO X8 Pro के लीक हुए रेंडर्स में मैट फ्लैट बैक के साथ हल्के घुमावदार किनारे और एक पिल-शेप का डुअल-कैमरा मॉड्यूल दिखता है। फोन ब्लैक, व्हाइट और फिरोजी कलर में दिखता है, और इसमें पतले बेजल वाला फ्लैट डिस्प्ले, बीच में होल-पंच कटआउट और राइट साइड ऑरेंज कलर का पावर बटन होने की उम्मीद है। वहीं, POCO X8 Pro Max में भी ऐसा ही डिजाइन और कलर ऑप्शन हैं, हालांकि इसमें थोड़े बड़े कैमरा रिंग्स हैं, जिससे हिंट मिलता है कि इसमें हार्डवेयर अपग्रेड देखने को मिल सकता है।

POCO X8 Pro में 6.59-इंच 1.5K 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है और यह MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट पर चलेगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 मेन कैमरा, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस, 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और 100W चार्जिंग के साथ 6500mAh की बैटरी हो सकती है।