Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत में आते ही छा जाएंगे नए POCO फोन, परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को देंगे टक्कर; डिटेल

Feb 27, 2026 01:16 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

POCO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। खबर है कि POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इनका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी शेयर किया है। कितने तगड़े होंगे पोके के ये फोन और इनमें क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं

भारत में आते ही छा जाएंगे नए POCO फोन, परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को देंगे टक्कर; डिटेल

POCO तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ब्रांड भारत में नए फोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल, पोको भारत में अपनी X लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक से भारत में पोको की अगली X-सीरीज के स्मार्टफोन के जल्द लॉन्च होने का हिंट मिला है और उनकी लॉन्च टाइमलाइन का भी पता चला है। खबर है कि POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं, शुरुआती बेंचमार्क नतीजों से पता चला है कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होगी। हाल के सर्टिफिकेशन और लीक से खास डिजाइन एलिमेंट और संभावित स्पेसिफिकेशन का भी पता चला है, जो डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी कैपेसिटी में बड़े अपग्रेड की ओर इशारा करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं आखिर अपकमिंग पोको फोन्स में क्या-क्या खास होने वाला है और यह कब आ रहे हैं...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

  • check6.67-inch Display Size
  • checkAMOLED
  • checkMediaTek Dimensity 8500 Processor

₹45990

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

POCO X8 Pro सीरीज भारत में मार्च के मध्य तक लॉन्च हो सकती है

टिप्स्टर अभिषेक यादव के एक एक्स पोस्ट के मुताबिक, POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro के साथ मार्च के बीच में भारत में लॉन्च होने वाला है। टिप्स्टर ने दावा किया कि कथित प्रो मैक्स वेरिएंट की शुरुआती टेस्टिंग यूनिट ने AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 36,12,095 दिया है। अगर यह आंकड़ा सही है, तो यह बताता है कि हैंडसेट को अपर मिड-रेंज या फ्लैगशिप-किलर सेगमेंट में एक हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस के तौर पर पेश किया जा सकता है।

poco x8 pro series
ये भी पढ़ें:एडवांस GPS वाली धांसू स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, 12 दिन चलेगी बैटरी; फीचर्स भी कमाल
ये भी पढ़ें:Airtel के करोड़ों ग्राहकों की मौज, ₹11 रोज में 365 दिन चलने वाला प्लान लाई कंपनी

पोको ने अभी तक लॉन्च को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इनके मार्च के बीच में लॉन्च होने की उम्मीद है, जल्द ही और डिटेल्स मिलने की उम्मीद है। हाल ही में TDRA लिस्टिंग से कंफर्म हुआ है कि मॉडल नंबर 2511FPC34G और 2602BPC18G पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स के तौर पर लॉन्च होंगे। ये रेडमी टर्बो 5 और टर्बो 5 प्रो मैक्स के रीब्रांडेड वर्जन हो सकते हैं, जो पिछले महीने चीन में लॉन्च हुए थे।

POCO X8 Pro के लीक हुए रेंडर्स में मैट फ्लैट बैक के साथ हल्के घुमावदार किनारे और एक पिल-शेप का डुअल-कैमरा मॉड्यूल दिखता है। फोन ब्लैक, व्हाइट और फिरोजी कलर में दिखता है, और इसमें पतले बेजल वाला फ्लैट डिस्प्ले, बीच में होल-पंच कटआउट और राइट साइड ऑरेंज कलर का पावर बटन होने की उम्मीद है। वहीं, POCO X8 Pro Max में भी ऐसा ही डिजाइन और कलर ऑप्शन हैं, हालांकि इसमें थोड़े बड़े कैमरा रिंग्स हैं, जिससे हिंट मिलता है कि इसमें हार्डवेयर अपग्रेड देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹16999 में मिल रहा 50 हजार का महंगा TV, इन 5 मॉडल पर 66% तक छूट, लिस्ट

POCO X8 Pro में 6.59-इंच 1.5K 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है और यह MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट पर चलेगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 मेन कैमरा, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस, 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और 100W चार्जिंग के साथ 6500mAh की बैटरी हो सकती है।

इस बीच, POCO X8 Pro Max में Dimensity 9500s चिपसेट से चलने वाला बड़ा 6.83-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का लाइट हंटर 600 प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और इसी तरह के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़ी 8,500mAh की बैटरी शामिल हो सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News POCO Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।